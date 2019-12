El emocionante amor de Cinthia y Hugo, parapléjico tras un accidente

Cinthia Zanuni y Hugo Rohling están enamorados. Un video de ellos bailando el vals el día de su boda se hizo viral dejando al descubierto cómo la joven pareja hizo lo necesario por mantener sus corazones en el mismo sitio apartando todo obstáculo entre ellos.

Se conocieron a través de una aplicación de citas. Hugo se encontraba inmovilizado en una silla de ruedas debido a un accidente de moto, y Cinthia había perdido no hacía mucho a su novio en otro accidente automovilístico.

Para el joven era muy difícil encontrar a una mujer que realmente estuviera interesada porque cada vez que hablaba sobre su condición las conversaciones solían terminar allí, hasta que conoció a Cinthia, que no lo vio como un impedimento para conocerlo más.

Poco a poco comenzaron un camino que para ellos fue construyéndose con mucho afecto y firmeza llenando su relación de valores que enriquecieron su amor y fortalecieron sus corazones que hoy continúan más unidos que nunca.

Instagram-hugoecinthia

1 Amistad

Uno de los pilares fundamentales desde el principio de su relación fue la amistad. “Más que un noviazgo estábamos construyendo una amistad, una lealtad, una complicidad y, con Dios a nuestro lado, construyendo un sueño. Es raro encontrar una relación hoy en día que esté basada en la elección diaria, la confianza, la amistad, la complicidad y la admiración”.

Instagram-hugoecinthia

2 Aceptación

Hay cosas que no se pueden cambiar, pero cuando hay amor verdadero somos capaces de vivir con ello: “somos los primeros en jugar con nuestra condición. Más triste es no tener a nadie a quien amar, pero amar a alguien diferente es un privilegio. Me aceptaste como soy, al principio tenías miedo porque era un desafío, pero nunca te avergonzaste”.

Instagram-hugoecinthia

3 Elección

Cinthia cuenta que tomó su decisión de vivir una vida para dos: “muchas personas no entendieron mi elección en ese momento. Con el tiempo cuando conocieron a Hugo todo tenía mucho sentido, un hombre increíble que todos los días me enseña a estar agradecida. ¡Qué bueno tener a alguien con quien podamos contar, compartir, amar!”.

Instagram-hugoecinthia

4 Fe

La fe ha sido una base importante de su camino: “siempre soñé con tener a mi lado una mujer que marcaría la diferencia en mi vida. Vi las promesas de Dios cumpliéndose de una manera mucho más hermosa y perfecta de lo que jamás soñé. Incluso en los momentos difíciles vi la mano y el cuidado de Dios”.

Instagram-hugoecinthia

5 Cuidado

Hugo cuenta que la ayuda mutua está siempre presente: “el cuidado que tenemos el uno por el otro es lo que somos el uno para el otro. Cuando está cerca, mucho amor, cuando está lejos, anhelo. ¡Después de todo, siempre está aquí, en mi corazón! Tenerte a mi lado es tener la seguridad total. ¡No tengo miedo de vivir! ¡Eres mi puerto seguro!”.

Instagram-hugoecinthia

6 Compromiso

Ante sus parientes y amigos, y con Dios, sellaron su amistad y lo que vendrá: “eres el mejor regalo. Te acepto como mi esposa y prometo buscar todos los días ser el hombre que siempre soñaste. Estamos en el comienzo de una larga vida para dos. Le pido a Dios que nos conceda para siempre todo el amor que nos unió y que mantenga nuestra fe”.