Zeine, el bebé milagro que sobrevivió a la guerra

Siham soñaba con preparar todo para el

. Pero las condiciones no fueron las mejores. Se encontró

en plena guerra, sin casa y sin la mínima atención sanitaria adecuada.

Además, cuando se acercó el momento del parto, los médicos aseguraron que era imprescindible una cesárea para que el bebé sobreviviera.

Como muchos cristianos en Siria, Siham se encontraba en un enclave fronterizo con el Líbano, donde se refugian de la guerra y la persecución religiosa.

El lugar se llama Wadi Al-Nasara (en español Valle de los cristianos) y hasta no hace muchos años era un enclave turístico. Hoy es una zona de auxilio y ahí se concentra casi todo el 10% de cristianos que queda en el país.

Siham no disponía de recursos económicos para hacer frente al pago de la atención médica que requería la cesárea. Sin embargo, un Regalo de Fe lo hizo posible.

El Regalo de Fe es un sistema de cooperación que ha puesto en marcha Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, Aid to the Church in Need)). Con él se consiguen donativos para cambiar la situación de estos cristianos que son perseguidos en Siria y en todo el mundo.

Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) abrió el Centro de Acogida San Pedro en el Valle de los Cristianos. Desde allí prestan servicio directo: pago de alquiler a familias que quedaron sin hogar tras un bombardeo, becas de estudio, alimentos… Todo lo necesario para que puedan rehacer sus vidas cuanto antes.

En todo este proceso, tu ayuda adquiriendo un Regalo de Fe es importante. También puedes hacer este regalo en nombre de un ser querido que recibirá un mensaje que le inspirará en su propia vida espiritual.

La Navidad es una buena ocasión para que hagas este tipo de regalos que ponen la Fe en el centro, ayudan a los necesitados e inspiran nuestros familiares y amigos.

Puedes hacer tu “Regalo de fe” en esta Navidad ofreciendo tu donativo a ACN: