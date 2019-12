El cine en Venezuela también emigra…. Un diálogo con Julio Sosa Pietri

Julio Sosa Pietri es un reconocido cineasta venezolano, guionista y director, quien ejerció como presidente del Fondo de Fomento Cinematográfico (FONCINE).

El organismo respaldaba proyectos cinematográficos, seleccionaba películas que iban a los festivales internacionales a representar a Venezuela, como los Oscar y los Goya. Actualmente, las actividades del organismo están paralizadas debido al desbarajuste económico que agobia al país, concretamente desde el 2016.

Sosa Pietri comentó para los lectores de Aleteia, aficionados al cine y seguidores del desarrollo del séptimo arte y su siempre variada producción, las incidencias del cine venezolano en tiempos de crisis.

A muchos podría parecer ocioso hablar del tema cuando tantos problemas azotan al venezolano. Pero no hay que olvidar que el arte, en sus más diversas manifestaciones, prolifera en medio de la necesidad pues deja actuar a la creatividad, esa especie de antídoto contra la crudeza de la realidad.

El espíritu, siempre libre, hace que en Venezuela abunde la producción literaria además de otras manifestaciones del arte que el ingenio irredento se las arregla para hacer brillar. El cine, aunque mermado, persiste en dar la batalla, si no en Venezuela, sí fuera de sus fronteras, con el talento venezolano que sigue intacto.

En 2014 hubo un boom con unas 30 producciones. Nos preguntamos si tiene sentido hablar de cine en Venezuela y fue tajante: “Siempre tiene sentido hablar de cine. Pero en este momento la situación es crítica, no obstante, hay unas nueve películas que están en proceso de post producción. Es una lástima la caída de la producción pues se estaban haciendo cosas interesantes”.

Sosa no sólo se refiere a la temática sino al nivel cualitativo y precisa: “El gran boom del cine venezolano fue en la década de los sesenta y setenta, sobre todo en los ochenta. Era un cine que estaba muy volcado hacia la realidad más empobrecida del país”.

En ese sentido fue un aldabonazo y muy interesante porque la televisión no llegaba allí. Las telenovelas, también exitosas, presentaban un mundo ficticio. El cine entró en esa realidad marginal y eso creó una conexión muy fuerte con el público y por ello las películas venezolanas eran muy exitosas.

En la actualidad, se producen muchas películas hechas por venezolanos, aprovechando los bajos costos en el país, pero no se presentan ni se exhiben en Caracas sino que van primero al exterior, a países como Colombia, por ejemplo. Sosa explica: “En la industria audiovisual éramos vanguardia en el área del Caribe. Nosotros enseñamos a los colombianos a hacer telenovelas, pero ellos aprendieron muy rápido y, lamentablemente, aquí hicimos al revés en estos años, echamos abajo toda la industria del ramo.”

La gente olvida que el cine es un arte industrial:

“No es seimplemente sentarse en casa a escribir un libro –dice Sosa- sino que requiere una infraestructura. Todo ello conformaba una industria en Venezuela muy pujante. Hacíamos foros y eventos múltiples, era una dinámica muy vigorosa. Me tocó ese tiempo, como presidente de la Confederación de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica. Miami no había estallado como un centro audiovisual tan importante como es hoy en día, más bien éramos nosotros los que parecíamos destinados a ocupar ese lugar. Por un conjunto de causas, hoy no hay ni el 10% de las productoras audiovisuales que había en ese entonces; las producciones son individuales – no califican como productoras en toda regla- y es impensable lo que yo podía hacer antes: mientras dirigía una película estaba produciendo otra”.