La mayoría de las personas tiene 400 conocidos

Se trata de un informe elaborado por el grupo de investigación GRAFO de la Universitat Autònoma de Barcelona, y en él se comprueba las diferencias en el número de conocidos según el sexo, la edad, la formación académica o el nivel económico.

El escritor Josep Pla hablaba (con algo de ironía) de tres tipos de personas: los amigos, los conocidos y los saludados. Pues bien, a los que se refiere el estudio de la UAB y el Observatorio Social de “la Caixa” es al círculo social que cada uno de nosotros despliega.

En algunos casos, los investigadores han detectado desde personas con muy pocos conocidos hasta personas con miles de conocidos.

¿A quiénes consideramos “conocidos”?

El estudio incluye en este valor al “conjunto de relaciones sociales que requieren, por lo menos, reconocimiento mutuo e interacciones repetidas, aunque sean esporádicas o superficiales. Incluimos en él desde la familia y los amigos íntimos (relaciones fuertes o más estrechas) hasta los compañeros de trabajo, los vecinos, los profesores y padres de la escuela de los hijos o el personal que nos atiende donde compramos habitualmente (relaciones débiles)”.

El estudio se circunscribe a España, pero el mismo grupo de investigadores ha explicado que los resultados son similares a los de otros países* donde se llevó a cabo la investigación.

Resultados de interés

Tener conocidos ayuda al tejido social y las cifras así lo señalan:

a mayor nivel educativo , crece el número de conocidos.

, crece el número de conocidos. el círculo de conocidos puede ayudar a salir del paro.

También nos lleva a encender la señal de alerta:

entre los varones es mayor el número de conocidos que entre las mujeres .

. en la franja de personas mayores de 65 años se reduce considerablemente el número de conocidos.

un 2% de los encuestados solo tienen unas pocas decenas de conocidos.

Con estas pistas en la mano, pueden tomarse medidas como establecer canales para que la mujer haga más red de conocidos en vistas a encontrar trabajo y para que las personas de la tercera edad no queden aisladas.

El estudio -que se elaboró sobre una base de 2.200 personas- hace reflexionar acerca de lo positivo que es contar con una red de conocidos porque cuando esta es amplia, hay más facilidad de apoyo en caso de necesitar una ayuda económica o se logrará apoyo emocional cuando lo necesitemos.

¿Los conocidos pueden ser de gran ayuda?

En cuanto a familiares y amigos íntimos, el estudio señala que todos tenemos una media de 23 personas en ese círculo. Cuando estos no pueden ayudar económicamente en caso de necesidad, los conocidos pueden suplir esa carencia aunque con ellos hubiera solo una relación débil.

En cambio, los encuestados del informe español cree que, en caso de enfermedad, los conocidos no les ayudarían.

No ocurre lo mismo con el apoyo emocional: cuando la familia y los íntimos fallan por falta de empatía, los encuestados creen que ese soporte puede llegar desde personas que hasta entonces solo eran “conocidos”.

