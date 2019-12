La historia del cine norteamericano en 12 episodios

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

En su libro Celuloide posmoderno escriben Juan Orellana y Jorge Martínez Lucena: La caducidad de las películas sólo será posible si éstas no tocan el alma de los espectadores. Los filmes que perduran los llevamos con nosotros como una filmoteca afectiva y portátil que, al salir a la luz, charlando, sentados en los bares, tantas veces encuentran resonancia en otros, que también cambiaron con aquella escena mágica.

Es esa faceta del “cine como espejo de la cultura” (fórmula citada por los mencionados autores) la que nos interesa hoy, aquí, en torno a los documentales que tratan de alumbrar los temas, avances y géneros con los que este arte del siglo XX se ha ido abriendo camino.

Documentales que contienen una estructura educativa, vital para la formación de los cinéfilos en ciernes. Que hablan de obras clásicas y de culto (o que lo serán dentro de unos años) cuyo impacto no sólo es anímico y personal, sino también social. Películas que ya han arraigado en nuestra memoria, en nuestra mentalidad y en nuestra conciencia y que por tanto nunca olvidaremos.

Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es que el exceso de oferta y de información corra el riesgo de convertirse en ruido y desinformación para la gente joven. En la actualidad nos vemos rodeados por tal cantidad de estrenos, reestrenos o reposiciones y paquetes de clásicos de las plataformas de pago en televisión… que imagino a los adolescentes con dificultades para saber qué deberían ver si les interesa la Historia del Cine: muchas películas sirven de cimientos para la formación, son educativas y aportan determinados valores que marcarán a los espectadores de por vida, y la cuestión es quién o qué puede orientar a esos nuevos cinéfilos.

Cuando los de mi generación éramos muchachos bastaba con poner la tele para formarnos mediante los ciclos temáticos: el western, el terror, los Hermanos Marx, Hitchcock… A veces algunos jóvenes me preguntan sobre tal o cual filmografía o por determinado género: necesitan saber por dónde empezar, qué deberían ver… Ahora mismo les daría esta respuesta: The Movies, la serie documental de 12 episodios de Tom Hanks, un referente para el cine norteamericano y más popular; y The Story of Film: An Odissey, la serie documental de 15 episodios de Mark Cousins, que sirve de orientación para el cine en general e incide en las vanguardias y en películas independientes.

Para este texto nos interesa The Movies: es más asequible para quienes deseen empezar a formarse y no es tan elitista como The Story of Film. Producida por Hanks, acaba de estrenarse en la cadena TCM y los episodios duran 40 minutos cada uno. Sus artífices quieren que los jóvenes descubran el amor al cine y busquen las películas citadas. El orden en el que los episodios se presentan es el siguiente: “Los ochenta”, “Los noventa”, “Desde los 2000 hasta hoy”, “Los setenta”, “Los sesenta” y “La edad de oro”.

Un repaso que va del cine espectáculo y con valores familiares de los 80, auspiciado sobre todo por George Lucas y Steven Spielberg y sus compañeros y discípulos, donde encontramos filmes como E.T., Gremlins, Regreso al futuro, Los Goonies o la saga de Indiana Jones, además de las obras dirigidas y producidas por John Hughes (El club de los cinco, Todo en un día, etc.), hasta las dos décadas del siglo XXI, donde ha habido un cambio en la industria que facilita las producciones rodadas por minorías y por mujeres, enfocadas hacia otros públicos con amplitud de miras y ansias de escuchar historias sobre los desfavorecidos: Moonlight, 12 años de esclavitud, La boda de mi mejor amiga…

Pasando por el impacto del cine de los 70, con películas llenas de garra y furia y una vitalidad que el cine actual ha perdido: El padrino, Tarde de perros, French Connection, El golpe, Alguien voló sobre el nido del cuco, Tiburón, Malas calles… y el revulsivo que supusieron los 60 al presentar largometrajes que empezaban a escapar de lo establecido y a dirigirse contra el sistema: Bullit, Bonnie & Clyde, La semilla del diablo, Dos hombres y un destino…, que ejercieron de base para los creadores rebeldes de la siguiente década. La serie culmina con la etapa que va desde la aplicación del sonoro hasta finales de los 50.

En cada episodio son entrevistados varios cineastas y estrellas, caso de Steven Spielberg, Paul Thomas Anderson, Tom Hanks, Peter Bogdanovich, Holly Hunter, Robert Redford, Michael Mann, Angelica Huston… Todos ellos ofrecen una clase magistral sobre cómo ver y analizar películas, cómo capturar el subtexto y cómo amar el cine.

FICHA:

Título original: The Movies

País: Estados Unidos

Director: Varios

Guión: ____

Música: Nathaniel Blume & Blake Neely

Género: Serie / Documental

Duración: 12 episodios de 40 min. cada uno

Reparto: ____