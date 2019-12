¿En qué se parecen Maroon 5 y Pachelbel?

El grupo estadounidense de pop rock Maroon 5 presentaba este año una nueva canción “Memories”. Se trata de una canción reflexiva, que se ha presentado sin artificios. Una simple melodía de fondo, un primer plano de su conocidísimo solista Adam Levine y una canción para pensar.

La canción está dedicada a su antiguo manager Jordan Feldstein que falleció hace 2 años y su letra habla del paso del tiempo y de la pérdida de un ser querido. Podríamos decir que es un simple brindis: “porque ojalá estuvieras aquí, pero no estas”.

Dice la canción:

“Un brindis por los que estamos hoy aquí,

un brindis por los que

perdimos por el camino.

Porque las copas traen de vuelta todos los recuerdos,

y los recuerdos traen de vuelta,

los recuerdos te traen de vuelta a ti”

Y va repitiendo una y otra vez la estrofa dedicada a los que no están:

“Porque las copas traen de vuelta todos los recuerdos,

y los recuerdos traen de vuelta,

los recuerdos te traen de vuelta a ti”

No me digan que al escucharla no han sentido algo especial…Seguro que pensaste…esto ya lo había escuchado. ¿Cómo es posible? Me suena muchísimo esta canción…

La respuesta la tiene Pachelbel y su famosísimo canon:

La música es parecida, con una utilización parecida de los acordes. Sólo hay que cambiar los violines por el rasgue de la guitarra, ofrecer el ritmo de un bajo más pop-funk y proponer un coro de fondo para hacerlo más “comercial”.

Lo nuevo (Maroon 5) y lo antiguo (Canon de Pachelbel) unidos. Generaciones unidas por la música, un lenguaje universal. Porque todo…o casi todo…ya está inventado.

