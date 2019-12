Como en casi todo el mundo, el debate sobre el tema del aborto en Estados Unidos está compuesto del discusiones agrias, tensas, políticamente cargadas de significado.

Pero, en última instancia, carecen de significado puesto que hay un tercero que no se nombra porque no tiene voz: el bebé por nacer. Menos aún si se le detecta la posibilidad de nacer con síndrome de Down.

Dentro de este debate en Estados Unidos ha surgido la voz y la experiencia de la colaboradora de la cadena televisiva Fox News y anfitriona de Fox Nation, Rachel Campos-Duffy.

Durante el programa “Fox & Friends” con Ainsley Earhardt mostró el video de su hija Valentina, quien el mes pasado nació con síndrome de Down y un defecto cardiaco congénito.

Campos-Duffy defendió el proyecto de dos senadores republicanos del Estado de Oklahoma (James Lankford y James Inhofe) para prohibir los abortos basados en un diagnóstico total o parcial de síndrome de Down.

Para la presentadora televisiva, el proyecto de ley es “realmente genial” porque cada niño, venga como venga, tiene derecho a la vida.

¿Es sentencia de muerte tener un cromosoma de más?

En la actualidad, existen ocho entidades en Estados Unidos que han promulgado leyes para prohibir abortos de bebés que podrían nacer con síndrome de Down.

Pero se busca extender lo que Campos-Duffy llama la prohibición del “aborto eugenésico” dado que no se puede eliminar a un niño “simplemente porque tienen un cromosoma más que otras personas”.

“Hablamos mucho sobre la tolerancia y la aceptación en esta cultura”, agregó Campos-Duffy en la entrevista con Earhardt. “Eso tiene que extenderse a personas con necesidades especiales como mi bebé. Nuestro bebé ya, en solo dos meses, ha hecho que nuestra familia sea mejor y más fuerte”.

Valentina, recalcó, ha hecho que su familia “comprenda mejor a los demás que vemos que no son exactamente como nosotros”.

“Creo que hay mucho que aprender y literalmente los estamos exterminando; además, mi hija tiene todo el derecho a vivir como cualquier otro niño”, terminó diciendo Campos-Duffy.

¿Abortos eugenésicos?

A nivel mundial, la prevalencia global de síndrome de Down es de 10 por cada 10,000 nacimientos vivos En Francia, España o Dinamarca, la tasa de abortos por diagnóstico de síndrome de Down ronda entre 80 y 100 por ciento.

De seguir esta tendencia de los test prenatales en 15 años ya no nacerán bebés con síndrome de Down en lugares donde el aborto eugenésico es legal. Y no porque se haya desarrollado una técnica para salvarlos, sino porque se prefiere eliminarlos en base a un diagnóstico prenatal no siempre fiable.