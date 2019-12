No tengas miedo: tú también eres un rey

Más que nunca antes, los hombres y las mujeres se sienten perdidos y solos.

El 24 de noviembre, la fiesta de Cristo Rey, da una respuesta sorprendente a nuestro dolor, recordándonos que, a pesar de lo que experimentamos, cada uno de nosotros no solo es enormemente valioso: cada uno de nosotros es un rey.

Cristo no se parece mucho a un rey en ciertos momentos de su vida. Parece un ícono del fracaso.

Es una lectura extraña la que la Iglesia católica propone este año para el Día de Cristo Rey. En lugar de nubes de gloria, Jesús tiene una cruz. En lugar de respeto, burlas. Los líderes no se inclinan ni se arrodillan ante él; se burlan de él. No tiene séquito de ángeles con trompetas; Él no tiene nada.

Todo lo relacionado con la escena habla de inutilidad y fracaso: no puede caminar, gesticular ni otorgar favores, porque sus manos y pies están clavados.

El único dispuesto a reconocerlo es un delincuente condenado; el único reconocimiento de su realeza es un letrero que dice “Rey de los judíos” con la intención de mostrar lo ridículo que era para él considerarse especial.

Suena familiar, ¿no?

Nuestra cultura está experimentando niveles récord de soledad y ansiedad que muchos sienten como una crucifixión.

Uno de cada tres estadounidenses que trabajan reportan problemas de estrés crónico. Más de tres de cada cuatro personas sentimos regularmente síntomas físicos causados ​​por el estrés.

La mitad de nosotros permanecemos despiertos por la noche debido al estrés y más de la mitad peleamos con seres queridos por el estrés.

Los más afectados son los hombres de mediana edad, que recurren al alcohol, las drogas o la muerte en busca de alivio, pero incluso para los adolescentes, el suicidio hace mucho tiempo pasó por delante de los accidentes automovilísticos como la principal causa de muerte.

Nos sentimos crucificados: abandonados por el amor del que esperábamos rodearnos, burlados por las grandes esperanzas que alguna vez tuvimos, decepcionados por las tareas que pensábamos que darían sentido a nuestras vidas; e inmovilizados, incapaces de cumplir con las expectativas que otros nos imponen.

Jesús tiene una respuesta clara para cualquiera que se sienta como un inútil fracaso.

La Iglesia enseña que cada persona bautizada no es solo un rostro sin nombre en la masa de la humanidad; somos profetas, sacerdotes y reyes, cada uno con una misión única e irremplazable.

Este es el significado de la primera lectura, sobre la unción del rey David. ¿Recuerdas la historia de fondo? Jesé trae a cada uno de sus hijos a Samuel, que quiere hacer de uno de ellos un rey. El profeta los rechaza a todos, hasta que traen al pequeño David sin importancia, que se había ido con las ovejas.

Esa es la historia de cada uno de nosotros; un candidato improbable elegido por Dios entre tantos candidatos superiores para ser ungido en el bautismo y para ser hecho sacerdote, profeta y rey.

Eso significa que nada de eso es inútil, incluso cuando fallamos.

En el bautismo, cada uno de nosotros se incorpora a la vida de Cristo, incluido su sacerdocio cuando nos sacrificamos por los demás, y su vida profética, cuando hablamos su verdad. Pero también compartimos su reinado.

El Catecismo dice que ejercemos nuestro cargo real al:

1. Enfrentar nuestras propias pasiones

“A ese hombre se le llama con razón un rey que hace de su propio cuerpo un sujeto obediente“, dice.

2. Permanecer con otros católicos

Estar en nuestras parroquias, en organizaciones católicas y en movimientos cívicos o políticos, para “impregnar la cultura y las obras humanas con un valor moral”.

3. Defender la voluntad de Dios

Dirigir lo que podamos a lo correcto, en nuestras familias y lugares de trabajo.

Somos reyes cada vez que nos enfrentamos a la oscuridad del mundo, de acuerdo con su voluntad, comenzando con nuestras propias vidas, hoy, ya sea que seamos niños de 9 años preocupados por la escuela o pecadores empedernidos al final de nuestras vidas, como el ladrón.

Después de todo, mira la historia real del “icono del fracaso” que es el crucifijo.

San Pablo nos dice lo que estamos viendo cuando vemos a Jesucristo muriendo, rechazado, en la cruz.

“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación“, escribe. “Él está ante todas las cosas, y en Él todas las cosas se mantienen unidas“.

No solo eso, es precisamente a través de su sacrificio en la cruz como muestra su realeza: “Porque en él toda la plenitud de Dios se complació en habitar, y por medio de él reconciliar todas las cosas para Él, haciendo las paces con la sangre de su cruz“.

Y no es solo Jesucristo lo que vemos allí. En el mismo acto, dice san Pablo, Dios “nos libró del poder de las tinieblas y nos transfirió al reino de su amado Hijo“.

Entonces, no importa cuán oscuro pueda verse el mundo, mantente erguido.

No hay razón para temer; incluso la inutilidad y el fracaso te llevan a Él. Cada uno de nosotros es un rey, en la cruz o fuera de ella, porque somos uno con Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.