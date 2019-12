Cuando los libros ganan la calle

Una de las facetas culturales más fascinantes de Buenos Aires es la que refiere a sus librerías. Acaso el mejor homenaje de la ciudad al universo soñado por Borges en su Biblioteca de Babel, las librerías porteñas desafían el axioma de lo digital tributando los libros. Y una vez al año, como ocurrió este fin de semana, ellos atraviesan las vidrieras y saltan de las repisas para ganar la emblemática Avenida Corrientes.

No alcanzaría el infinito universo para contener todas las obras en el desorden ordenado por Borges, pero al menos Corrientes entre la 9 de Julio y Junín, a lo largo de un kilómetro, ofrece por una noche algo que se le parece bastante. Se trata de la Noche de las Librerías, que este año tuvo se décimo segunda edición.

Más de 30 librerías abrieron a destiempo para que con la avenida protegida sólo para los peatones la literatura celebre su alianza con los porteños, ávidos lectores tanto de *best sellers* como de ediciones de autor limitadas. Miles celebraron con su concurrencia tanto la mística literaria de la ciudad como la creatividad de los autores argentinos, que se cuelan en esta noche con los lectores, independientemente de los géneros: escritores infantiles coexisten con los autores de thrillers que llegaron a los oscars, así como productores cinematográficos, científicos divulgadores y, cómo no en Buenos Aires, los psicólogos y filósofos. Y en esta edición, Laurence “Lol” Tolhurst, cofundador de The Cure. Hay mucho de Babel en esta noche porteña.

Como es habitual en horario laboral durante el año, en esta noche, de madrugada, se puede encontrar un lanzamiento reciente que coexiste y compite contra un libro que en inventario de Biblioteca sería resguardado solo al investigador, acaso de más de 100 años. La hoja blanca, o que aún no conoce el oxígeno de Buenos Aires envuelta al vacío en su plástico de origen, se intercala con el amarillento de la hoja seca por el paso de los lustros, escrita y reescrita en lápiz, en particular en la primera página, donde sucesivamente pueden ir registrándose los que han sido alguna vez dueños del ejemplar, probablemente único sobreviviente de ediciones enteras. Mucho a buen precio, con excepción de las novedades, que en algunos casos se pueden comprar en cuotas. O quizá novedades recientes, de hace algunos años, en valor de liquidación.

En la calle Corrientes hay lugar para todo y todos. Muchas actividades oficiales, más de 50, para estimular en los chicos la lectura y la creatividad narrativa, fútbol y música como tema literario, la ilustración como socia inseparable de la palabra, la apreciación de la lectura en voz alta, vanguardia literaria en redes sociales, si es que es posible, y corrientes ideológicas que uno con libertad puede elegir evitar en un mundo cultural que pese a lo dominante de la temática de género en los grandes medios de comunicación, aún en la calle admite disputas. En diez cuadras, además de las aledañas a Corrientes, hay para elegir.

La Noche de las Librerías es organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires para celebrar la literatura en Buenos Aires, y en particular, la Avenida Corrientes. Dicen esos datos divertidos para las agencias de turismo que no hay calle en el mundo que tenga tantas librerías como ésta. Falta el silencio de la Biblioteca, es cierto. Pero el catalogo se le acerca; probablemente, Buenos Aires sea la librería de Babel.