Papa Francisco: Jóvenes, rezar y caminar, sin jubilarse a los 20 años

Alguno de ustedes me puede decir: “Sí, padre, pero a veces yo soy débil y caigo”. ¡No importa! Hay una canción alpina que dice: “En el arte de ascender, lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído”.

Te aconsejo estas dos cosas: Nunca permanezcas caído, levántate enseguida, que otro te ayude a levantar, primera cosa. Segunda cosa, no pases la vida sentado en el diván, haz la vida, fabrica la vida, haz, anda adelante. Sube siempre adelante en el camino. Comprométete. Y vas a tener una felicidad impresionante, te lo aseguro yo. Que Dios te bendiga. Rezo por ti, hazlo por mí.