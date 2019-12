800.000 niños con menos de 5 años murieron a causa de pulmonía en 2018

Más de 800.000 niños menores de 5 años murieron el pasado año 2018 de pulmonía y neumonía. Esta enfermedad, causada por bacterias y virus, supera a la mortalidad infantil por malaria y diarrea, según informa UNICEF. La muerte infantil por esa causa supuso el 15 por 100 del total de la mortalidad infantil mundial en el 2018.

Estas enfermedades pulmonares se pueden prevenir mediante vacunas, asistencia sanitaria y más higiene. Según UNICEF, los países donde más mortalidad infantil se da por esa causa son: Nigeria (162.000), India (127.000), Pakistán (58.000), República del Congo (40.000) y Etiopía (32.000). La mayoría de los niños muere antes de los dos años y 153.000 fallecieron en su primer día de vida.

Las infecciones se contagian como consecuencia de falta de defensa de los niños, falta de vacunaciones, mala alimentación (la leche de la madre es la que da más defensas), el virus VIH o sida que lleva la madre, la falta de vacunas (las vacunas que vienen de los países industrializados son muy caras) y la falta de presupuesto para la erradicación de estas epidemias , pues sólo recibe el 3% de los fondos mundiales otorgados a la investigación de enfermedades infecciosas..

La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, subrayó la urgencia de inversiones para frenar la epidemia. “Sólo llevando medidas de prevención y tratamientos eficientes y baratos a los lugares donde los niños los necesitan podremos salvar millones de vidas”, dijo.

Durante la última década, el mundo logró avances importantes contra la pulmonía infantil y millones de niños de los países más pobres reciben ahora la vacuna contra el neumococo, en gran parte gracias a la Alianza para la Vacunación GAVI, socia de la ONU.

Del director ejecutivo de GAVI, el doctor Seth Berkley, declaró que “la cobertura de la vacuna contra el neumococo en los países de renta baja supera ahora el promedio de cobertura global, pero aún tenemos mucho trabajo que hacer para garantizar que todos los niños tengan acceso a este salvavidas”.

En 2018, unos 71 millones de niños no recibieron las tres dosis recomendadas de la vacuna neumococo y el 32% de los casos de menores sospechosos de tener pulmonía no acudieron a ningún centro de salud, un dato que se eleva a 40% entre los pequeños más pobres de los países de renta baja y media.

Según UNICEF, decenas de millones de niños no son vacunados y uno de cada tres con síntomas del padecimiento no recibe el cuidado médico esencial. Además, los que presentan cuadros graves pueden requerir tratamientos con oxígeno, una variante raras veces disponible en los países más pobres.

Las agencias que participan en este llamamiento, aparte de UNICEF, son: GAVI, IS Global, Save the Children, Every Breath Counts, y Unitaid. Las fundaciones La Caixa y Bill and Melinda Gates, así como USAID apoyarán el Foro Global sobre la Pulmonía Infantil que se celebrará en Barcelona a finales de enero de año próximo 2020.