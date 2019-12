3 enseñanzas de los niños al papa Francisco 

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

En el Día Universal del Niño queremos traer a colación algunos gestos y palabras del papa Francisco que evocan el mensaje evangélico de ternura, inocencia y valentía del que son portadores los más pequeños y los primeros ante Dios y quienes son faro para los adultos que están invitados a parecerse cada vez más a ellos y que están en el deber de escuchar, amar y proteger.

“Los niños no son diplomáticos: dicen lo que sienten, dicen lo que ven, directamente. Y muchas veces, ponen en dificultad a los padres… Dicen: “esto no me gusta porque es feo” delante de otras personas… Pero, los niños dicen lo que piensan, no son personas dobles. todavía no han aprendido aquella ciencia del “doblez” que nosotros, los adultos, hemos aprendido.” (Papa Francisco, miércoles 18 de marzo de 2015).

Valentía

Como parte de la escucha activa que profesa, Francisco visita periódicamente a las personas de los barrios más pobres o alejados de la atención de los turistas en Roma. En esas visitas, el obispo vestido de blanco encuentra especialmente a los niños, que viven en esas periferias.

Los infantes son valientes, capaces de hacer “preguntas difíciles” sobre la vida y la fe. Como cuando Emanuele, un niño de 10 años, el domingo 15 de abril de 2018, en la parroquia de San Pablo de la Cruz, le preguntó en lágrima a Francisco si su papá ‘ateo’ estaba en el cielo. Francisco lo abrazó y lo consoló asegurándole que Dios es padre misericordioso y ama sin reserva.

Los pequeños incluso se encuentran muy presentes en sus viajes apostólicos, a menudo, el Papa recuerda como signo esperanzador para la humanidad cuando los padres orgullosos de sus ‘hijos de brazos’, especialmente en los países más pobres, los alzan entre la multitud para recibir la bendición o una caricia.

En este sentido, en Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2015, Sophie Cruz, cuando tenía 5 años, en una avenida de Washington se atrevió a saltar los obstáculos y los hombres de seguridad para alcanzar el papamóvil. La pequeña demostró su osadía inocente para llevar un mensaje a Francisco: “paren las deportaciones de nuestros papás, porque los necesitamos para crecer sanos y felices”.

Ternura

Los niños con su primer grito valiente al mundo cuando nacen dulcemente invitan a los adultos a buscar ser mejores seres humanos por ellos. ”Cuando se trata de los niños que vienen al mundo, ningún sacrificio de los adultos será juzgado demasiado costoso o demasiado grande.”, dice el Papa (Audiencia General del Papa Francisco, miércoles 8 de abril del 2015).

Con su tierna espontaneidad le roban la escena hasta al mismo Papa. Así ocurrió el 21 agosto de 2019, en el aula Pablo VI del Vaticano, durante la tradicional audiencia general, Francisco presidía la catequesis cuando a mitad del discurso apareció en el escenario una niña llamada Clelia Mafellotti, 10 años, autista, de Nápoles, Italia, que jugaba con las palmas de las manos y no le importaba nada más que reír y acercarse.

Francisco pidió que la dejaran tranquila, que no era una molestia, pues Dios se manifiesta con su ternura a través de los niños. En otra ocasión había dicho: “Es curioso: Dios no tiene dificultad para hacerse entender por los niños, y los niños no tienen problemas para comprender a Dios.” (Audiencia General del Papa Francisco, Miércoles 18 de marzo de 2015).

Inocencia y libertad

Francisco invita a “desear un corazón nuevo”, de niño, para vivir una vida plena y vivir así como infantes “libres” delante del Padre. A esa conclusión llegó cuando el 28 de noviembre de 2018, en el aula Pablo VI del Vaticano, un niño argentino autístico de 7 años se convirtió en el protagonista de la escena para deleite de los fieles y peregrinos presentes. El pequeño Wenzel Eluney sin considerar el momento solemne, se coló como un rayo en el escenario donde el Papa predicaba y se paró al lado del Guardia Suiza. Le agarró el vestido colorado, los guantes y la alabarda, y sin parar de divertirse dio varios giros alrededor.

Francisco aprovechando el momento de la bendición y de la oración por los niños enfermos o que sufren dijo: “¡Queridos hermanos! Este chico es mudo. No puede hablar. Pero sabe comunicar, sabe expresarse. Y tiene una cosa que me hizo pensar. ¡Es libre! Indisciplinadamente libre (risas y aplauso).

Precisamente, los niños “recuerdan que somos siempre hijos. Incluso si uno se convierte en adulto o anciano, aún si se convierte en padre, si se ocupa un lugar de responsabilidad, por debajo de todo esto permanece la identidad de hijo. Todos somos hijos. Y eso nos vuelve a llevar siempre al hecho de que la vida no nos la hemos dado nosotros, sino que la hemos recibido.” (Audiencia General, miércoles 18 de marzo de 2015).

Por tanto, en el día universal de los niños es indispensable tener presente que una sociedad que “abandona a los niños” oscurece su futuro. Francisco nos dice: “Cada vez que un niño es abandonado y un anciano marginado, se realiza no sólo un acto de injusticia, sino que se ratifica también el fracaso de esa sociedad”. (Discurso – Consejo pontificio para la familia – 25 de octubre de 2013).

Por esto y tantas cosas se dice que el Papa Francisco es el papa de la ternura y de la autenticidad que aprendió de los niños (Galería)