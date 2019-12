Megan Fox y Alanis Morisette: la maternidad cura el trauma del éxito

Una alegría exhausta, así define Alanis Morisette esta foto familiar que está dando la vuelta al mundo: todos juntos, mamá y papá y tres hijos (uno de los cuales está pegado a su seno), cojines y mantas en el suelo. ¿Cómo describir mejor la belleza agotadora de ser padres? No es una versión oficial y almidonada de la familia, sino una auténtica ventana abierta sobre una casa abierta de personas y tareas que atender, no precisamente en orden. Es lo opuesto a lo que hacen las influencers con millones de seguidores, mostrándose solo en perfecta luz y en una pose con los patrocinadores que las cortejan.

La alegría exhausta fue una conquista para la cantante canadiense, conocida por el gran público con esa canción cargada de rabia You oughta know. Otro tipo de agotamiento y desolación fueron los que cayeron sobre ella junto con el éxito a finales de la década de 1990. Alanis confesó el abismo emocional de esos años en una entrevista con Ophra Winfrey en 2014:

Dos años antes, en una entrevista al semanal Sette definió el éxito como un trauma:

En otros lugares es la realidad, la urgencia de escapar una llamada a regresar a un espacio de vida en el que las cosas pueden ser imperfectas y amadas, difíciles y compartidas. A los 20 años llegó para Alanis el impacto devastador del éxito, el ser demasiado similar a un ídolo y demasiado privada de una vida encarnada. Hoy, a los 45 años, vemos a una Morisette con un perfil mediático mucho más bajo y feliz de mostrar toda la alegría exhausta de la maternidad. Se comprometió con el rapero Mario Treadway en 2019, y se casó con él en 2010; de cuya unión nacieron 3 hijos, el último hace apenas un mes. Si en una época la fama le imponía mostrar un rostro con una sonrisa impecable, en los zapatos de madre Alanis no se calla respecto a las dificultades de enfrentar los lados menos fotogénicos de la vida, por ejemplo, la depresión post parto, que definió como una montaña de alquitrán. Evidentemente este tipo de dolor y cansancio tienen el poder de aferrarse más a la vida, pueden ser el antídoto contra la alienación que aniquila.

La realidad de Alanis hoy es más platea que escenario; es parte de una banda humana muy exclusiva, ruidosa y unida:

Encontrar el nombre de Megan Fox en los diarios puede suscitar la pregunta: ¿dónde estaba? ¿No debería ser omnipresente en películas y red carpets y revistas brillantes? De hecho, su perfil tiene todas las características para ser el de la mujer más bella y afortunada del mundo. Por el lado estético se puede decir, sin duda alguna, que con ella la madre naturaleza no escatimó en efectos especiales y, sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Después del éxito arrollador de la película Transformers su carrera no despegó como las premisas podían hacer creer. Pero es ella quien puso pausa a la trama de su película de estrella.

Lo contó hace algunos días a Entertainement Tonight al platicar con la guionista Diablo Cody. Las dos se conocieron hace diez años en el set de la película Jennifer’s body que fue precisamente el “punto sin regreso” de Megan Fox: fue nominada a la peor actriz del año. Pero el trauma con el que tuvo que lidiar no fue el fracaso de esa interpretación, sino que nació precisamente del contenido de la película. En Jennifer’s Body Fox interpretaba a una animadora sacrificada a Satanás por una banda musical a cambio de fama y éxito.

En resumen, Megan Fox al interpretar a Jennifer lidió con su pacto con el diablo: ella también se sintió nada menos que una muñeca sexual, usada por la industria cinematográfica para hacer dinero. A ello le siguió un derrumbe emocional:

Creo que realmente tuve un colapso nervioso, no quería hacer nada – añadió – no quería que me vieran, no quería que me tomaran fotos ni dar entrevistas, aparecer en revistas, caminar en la alfombra roja, no quería absolutamente que me vieran en público porque tenía miedo, la convicción y la absoluta certeza que se burlarían de mí, me insultarían o que me habrían gritado, haciéndome pagar simplemente por salir de casa…atravesé un periodo realmente oscuro, en aquella época. (por ET)