Ella no puede caminar y él no puede ver, pero juntos escalan montañas

Melanie Knecht y Trevor Hahn son amigos de senderismo, ambos de Colorado (EE.UU.). Sin embargo, no son un equipo de senderismo convencional. Knecht tiene 29 años y nació con espina bífida; Hahn tiene 42 años y hace cinco años perdió la vista debido al glaucoma.

Knecht usa una silla de ruedas, por lo que en el pasado fue complicado para ella hacer cualquier cosa “fuera de la carretera”, aunque encontró soluciones para hacerlo realidad. Incluso fue a la Isla de Pascua, donde un amigo la llevó a sus espaldas usando una mochila diseñada para que los padres llevaran a los niños pequeños.

Por su parte, desde que perdió la vista, Trevor continuó caminando, pero inicialmente confió en tener compañeros de equipo que pudieran guiarlo con indicaciones orales y haciendo sonar una campana.

Knecht y Hahnmet se conocieron el año pasado en un curso de ejercicio adaptativo, y pronto se hicieron amigos. Su pasión compartida por la naturaleza y las actividades al aire libre los inspiraron a formar un equipo y emprender juntos la aventura de caminar en las montañas. “Para nosotros, formar equipo simplemente parecía sentido común”, dijo Melanie a la periodista Kathryn Miles en un artículo en Outside.

Knecht “camina” gracias a un artilugio hecho a medida, similar a una mochila, que le permite a Hahn llevarla. Knecht, a su vez, es una gran guía. Según el artículo de Miles en Outside, ella es una oradora profesional y “la reina de las narraciones imaginativas”, por lo que es una guía divertida y capaz, que describe el terreno bajo los pies y los paisajes que atraviesan.

“Él es las piernas, yo soy los ojos, ¡boom! Juntos, somos el equipo ideal”, explicaba Knecht a Faith Bernstein de Good Morning America. Le da a Hahn, además del placer de estar en la cima de una montaña, un sentido de propósito. “La mejor parte es poder hacerla sonreír”, le dijo a Bernstein; Knecht dice que ama la sensación de libertad, dejando atrás su silla de ruedas.

Responsabilidad compartida

Encuentran su colaboración más cómoda que depender de la ayuda de otros amigos, porque “ambos tenemos la misma responsabilidad: si uno de nosotros cae, el otro cae. Cambia toda la dinámica de sentirse como una carga, a ser esencial para la experiencia de otra persona al aire libre”, dice Hahn a The Trust for Public Land. “El hecho de que cada uno de nosotros ayudemos al otro quita la presión”, agregó Knecht.

“Ha sido genial compartir nuestra historia con la gente, y espero que aliente a otras personas a probar lo que estamos haciendo, o simplemente para que cualquiera amplíe su visión del mundo. Esto demuestra que realmente somos más fuertes juntos ”, continuó Knecht. Ella y Hahn comparten sus experiencias en Instagram y Facebook, y han concedido entrevistas a muchos medios de comunicación.

Centrándose en sus logros

Por otro lado, le dijeron a Outside, no les gusta que los llamen “inspiradores”. Hahn afirma: “Siempre he odiado cuando salgo a hacer snowboard y alguien grita desde lejos diciéndome que soy inspirador. Me hace sentir mal. Nunca le dirías eso a alguien que está deslizándose por la montaña que puede ver”. Knecht comparte el sentimiento, queriendo centrarse en sus” logros solamente”, no en que ella sea” la mujer en la silla de ruedas”.

Quizás en lugar de inspiradores, podríamos llamarlos “ejemplares”. Después de todo, cada uno de nosotros es más fuerte en algunos aspectos y más débil en otros. No hay un hombre o una mujer con vida que no necesite otras personas cuyas fortalezas y debilidades complementen las suyas. Knecht y Hahn nos muestran que “somos más fuertes juntos”, y esa es una lección que no tiene nada que ver con la discapacidad: tiene que ver con la condición humana.