Es más fácil perder peso que trabajar desde casa

¿Quién no querría trabajar todo el día en pijama escuchando sus canciones favoritas (no se requieren auriculares) en la tranquilidad de su hogar, tomando una siesta sin preocuparse por perder el tiempo y regresar tarde de la hora del almuerzo e incluso comer? ¿Un gran trozo de tarta en la mesa de trabajo? ¡Sí, qué perfecto se ve desde fuera!

Así que, por mucho que me encantara vivir con mis colegas en la oficina, la maternidad gradualmente me llevó a trabajar cada vez más desde casa y, en consecuencia, a lidiar con algo que no creía que fuera tan difícil: la autodisciplina.

Pero desde el principio, pensé que sería fácil, porque cuando terminó mi licencia de maternidad, reanudé el trabajo a tiempo parcial. Llegué a la oficina alrededor de las 8:30, comencé las tareas de mi día, y a menudo surgía algo nuevo cerca de la hora en que se suponía que cerraría mi oficina. Luego trabajé un poco más duro, lo que me hizo, por ejemplo, retrasar la pausa para el almuerzo de mi bebé, o llevarme el trabajo a casa.

Como casi siempre elegía trabajar conmigo, podía responder correos electrónicos y continuar con mis tareas mientras mi bebé dormía. Este esquema funcionó durante unos cuatro o cinco meses. Sin embargo, a medida que la rutina de sueño, alimentación y actividades de mi hijo cambió, todo fue cuesta abajo.

En ese momento mi hijo dormía de 2:30 a 3:00 de la tarde y, dado que su comida aún no era 100% sólida, le serví la cena alrededor de las 6:30 p.m., se duchó, amamantó, y alrededor de las 8:30 p.m. ya estaba dormido. . Para cuando se despertaba alrededor de la medianoche para una lactancia materna más, había trabajado durante casi tres horas ininterrumpidas y me estaba preparando para ir a la cama.

De esa manera, cuando mi jefe me ofreció la oportunidad de trabajar en casa a tiempo completo, no lo pensé dos veces antes de aceptarlo. Pero eso coincidió con el cumpleaños de un año de mi hijo, y las cosas se complicaron en esta etapa, especialmente después de que él comenzó a compartir nuestra comida.

A medida que me preocupaba más la calidad de las comidas, comencé a cocinar el almuerzo y a aumentar la cantidad de alimento. Como resultado, cuando cocinaba y, por consiguiente, tenía que limpiar los platos, pasaba un promedio de dos o tres horas diarias en la cocina.

Otro hecho que cambió dramáticamente fue la hora de acostarse de mi hijo. Actualmente duerme alrededor de las 10 de la noche, un momento terrible, pero si lo cambio, eventualmente no verá a su padre los días que llegue más tarde del trabajo. Con eso, ya no puedo trabajar de noche.

En el transcurso de tres meses, estos cambios comenzaron a afectar mi productividad. Con la ayuda de mi esposo, comencé a comprometer mis fines de semana trabajando exhaustivamente para cumplir con los plazos. Pero la sensación de tener tareas pendientes siempre me hacía daño. Dejar la empresa era inevitable, pero me sentía aliviada de haber probado y agotado todas las posibilidades.

Tener esta experiencia me ayudó a ver todas las limitaciones, y desafíos, que rodean el trabajo en casa. Hoy trabajo como escritora; mi trabajo se basa esencialmente en la escritura, y eso requiere cierta disciplina, porque sin ella apenas podría lograr unas horas preciosas de concentración.

Raramente tengo que cumplir con los plazos, pero trato de establecer algunos objetivos de productividad, y cuando puedo lograr al menos la mitad de las cosas que me propuse, lo celebro. Esto se debe a que sé que escribir no es automático, porque además de mucha concentración, también necesito unas horas de reflexión e inspiración.

La mayoría de los días, me levanto a las 7 am, tomo mi café frente a la computadora para ganar tiempo. Leo noticias, reviso el buzón e inicio el editor de texto para comenzar a componer texto. Pero si algo me distrae, como responder un mensaje que recibo en mi teléfono o consultar las actualizaciones sociales de mis amigos, pierdo fácilmente entre 30 minutos y una hora.

Debido a que es importante concentrarse, me he vuelto un poco “antisocial” en el mundo digital, pero no me importa. Comienzo el texto y, a menudo, cuando estoy en medio de una importante línea de razonamiento, escucho un grito a lo lejos la voz de un niño que dice “¡Mamá!”

¡Allí, el trabajo de la mañana se fue al garete! Después de que mi hijo se despierta, terminar una frase se vuelve imposible, así que renuncio y solo reanudo mi trabajo más tarde, después de dejarlo en la escuela. Esto es cuando una visita no llega por sorpresa, el esposo está fuera o es el día en que la señora de la limpieza viene a la casa y necesita orientación.

Porque, como siempre estoy en casa, la gente olvida que la mayor parte del tiempo estoy trabajando y tratando de desarrollar una actividad intelectual. Estaba reflexionando sobre todo esto que hace unos días llegué a la conclusión de que es más fácil perder peso que trabajar desde casa, porque si eres disciplinado, la dieta realmente funcionará.

La oficina en el hogar, por otro lado, requiere, además de mucho enfoque y disciplina, paciencia para hacer frente a todas las demandas domésticas que no tenía cuando estaba en la oficina, o, si las tuviera, tratarlas en el momento en que estaba en casa.

Pero no estoy estresada, porque cuando ocurren tales eventos, simplemente respiro profundamente, me relajo y recuerdo un pasaje de la Carta de Santiago que leí recientemente y me aseguré de memorizar:

La paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez, sin que les falte nada (Santiago 1, 4).

Y así, no se desanimen, porque sé que mañana será otro día y terminaré mi texto. Por ahora, soy fuerte y resistente en la oficina de mi casa en el mostrador de la cocina. Esa es la contrapartida de querer vivir de cerca esta fase de la vida de mi hijo. Puede ser que algún día cambie de opinión, pero por ahora, quiero disfrutar de mi bebé despertando perezosamente y diciendo “Te amo, mamá” todas las mañanas.