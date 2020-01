Novena para superar los problemas económicos

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Señor, no queremos pedir dinero en exceso y riqueza. Lo que pedimos, Señor, es que no nos falte lo necesario.

Señor, aumenta en nosotros la confianza en tu providencia.

Señor, que no nos falte el pan de cada día.

Elimina la ansiedad y el miedo de que nos falte algo al día siguiente.

Cuídanos, Señor, asegurándote de que obtengamos el equilibrio en la vida económica y el discernimiento en los negocios.

Aleja, Señor, de nuestra vida a aquellos que nos pueden dañar.

Aleja, Señor, a las personas que se acercan con malas intenciones.

Danos el discernimiento en lo que podemos realizar.

Señor Dios, pedimos (hacer la petición).

Señor, da a los desempleados un trabajo digno.

Danos un espíritu cooperador, espíritu de amor, de solidaridad y de justicia.

Señor Dios, muestra tu poder en la crisis económica.

Ayúdanos a salir de esta situación.

Que al final del mes no nos falte lo necesario,

para que podamos dar a nuestra familia salud, educación y una casa digna.

Señor, que conoces bien las dificultades económicas que estamos atravesando, ayúdanos a superar los problemas económicos.

Amén.