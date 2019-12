¿Por qué tus hijos necesitan un verano aburrido?

Ah, verano, esa época del año que vive en nuestra imaginación como un descanso idílico, bañado por el sol, el relax de la rutina diaria … acompañado por un bucle de banda sonora sin fin de “Mamá, estoy aburrido”.

Cada verano, he respondido a esto de diferentes maneras. Hace varios años, decidí tomar cada expresión de aburrimiento como una oportunidad para hacer alguna actividad u otra con mis hijos. Eso duró unos cuatro días, antes de que el desorden de la artesanía y el horneado se volviera demasiado imposible de manejar.

Una vez en el año, me abastecí de libros y rompecabezas educativos para entregar a mis hijos cuando se quejaban de aburrimiento. Para todos excepto uno, esto no logró nada, excepto darles un nuevo motivo para quejarse. El año pasado, decidí probar la estrategia de la madre mala: tenía una lista de tareas ya preparadas para que ellos eligieran cada vez que se quejaban de aburrimiento. Como ustedes padres probablemente pueden imaginar, esto fue más problema que solución.

Este año, sin embargo, estoy probando algo nuevo. Cada vez que mis hijos me dicen que están aburridos, yo digo: “¡Bien! Estar aburrido es bueno para ti. Es una parte importante de crecer”. Me decidí por esta táctica cuando leí un artículo reciente en Quartz sobre los crecientes consejos de los psicólogos para que los niños se aburran durante el verano:

“Su papel como padre es preparar a los niños para que ocupen su lugar en la sociedad. Ser adulto significa ocuparse de sí mismo y ocupar su tiempo libre de una manera que lo haga feliz “, dice Lyn Fry, psicóloga infantil en Londres con un enfoque en la educación. “Si los padres pasan todo el tiempo llenando el tiempo libre de su hijo, el niño nunca aprenderá a hacer esto por sí mismo”. “No hay ningún problema con el aburrimiento”, dice Fry. “No es un pecado, ¿verdad? Creo que los niños necesitan aprender a aburrirse para motivarse a sí mismos a hacer las cosas. Estar aburrido es una forma de hacer que los niños sean autosuficientes”.

Concedido, el Dr. Fry en realidad no aconseja que los padres respondan con entusiasmo a las expresiones de aburrimiento de sus hijos. Su consejo fue elaborar una lista de actividades a principios del verano que los niños puedan elegir cuando estén aburridos. Pero para ser honesto, no veo que sea tan diferente a dejar de lado las sugerencias de entretenimiento.

Aquí está la cuestión: en realidad no es mi trabajo entretener a mis hijos para que nunca tengan que sufrir el menor momento de aburrimiento. Mi trabajo es asegurarme de que estén alimentados, vestidos, educados, amados y preparados lo más plenamente posible para vivir una vida buena y virtuosa. Si me desvío por el impulso de entretenerlos, ¿para qué tipo de vida los estoy preparando realmente?

Lo has adivinado, una vida de gratificación instantánea. Una vida de querer, necesitar y esperar ser entretenido o tener sentimientos incómodos resueltos para ellos. Eso no es propicio para vivir una vida virtuosa, ni siquiera es propicio para vivir una vida mediocre. De hecho, ya estamos viendo lo perjudicial que es para los niños crecer de esta manera.

Parece una cosa pequeña e incluso insignificante decirles a sus hijos que aburrirse es bueno para ellos. Al principio me sentí culpable por hacerlo. Pero entonces algo asombroso comenzó a suceder. El segundo día de las vacaciones de verano, mi adolescente, Sienna, pidió ayudar a mi mamá a empacar y mudar su oficina. De camino a casa, mi madre dijo: “¡Oh, vaya! Tenía la intención de lavar mi auto”. Sienna respondió:” Oh, ¡solo vamos a casa y lo lavaré por ti!”. Y lo hizo. Con entusiasmo.

Mis hijos de 10 y 8 años siguieron el ejemplo. Arrancaron malezas, regaron flores, llevaron al perro a pasear e incluso armaron una hamaca que llevaba tres años plegada en el garaje de mis padres. Y han hecho todas estas cosas alegremente, sin coerción. Las hicieron porque estaban aburridos y se enorgullecen de sus logros.

No me malinterpreten: abrazar el aburrimiento no ha resultado en que mis hijos se hayan transformado o algo así. Todavía pasan mucho tiempo quejándose de estar aburridos y pidiendo bocadillos y productos electrónicos. Pero una vez que se den cuenta de que no voy a resolver su aburrimiento por ellos (una lección que se repite todos los días, a veces más de una vez), se alejan y lo resuelven por sí mismos.

Mis hijos están aprendiendo mucho más que la autosuficiencia durante el “verano del aburrimiento”. Están aprendiendo sobre la satisfacción del trabajo arduo, la alegría de hacer algo por los demás y la verdad invaluable de que no existen otras personas para mantenernos entretenidos. No puedo pensar en una mejor manera de enseñarles a desarrollar una virtud que esa.