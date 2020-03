3 razones por las que me alegro de que una empleada anuncie que está embarazada

“Hay muchos modos de entrar en, pero con los años uno aprende a adivinar el motivo de la visita ya solo con ver cómo cruzan la puerta los empleados”. Esquien habla, fundador y presidente (ahora jubilado) de, empresa británica de seguros.

“Existe un modo de entrar en mi despacho que es inconfundible. Cuando una mujer llama a la puerta, se asoma, pide pasar y cierra la puerta tras ella, no falla… ¡Viene a decirte que está embarazada!“. Lo explica con mucho sentido del humor porque siente una corriente de complicidad con las mujeres que han pasado y pasan por su empresa. Y, de hecho, su forma de comprenderlas hace que lo consideren un aliado.

Engelhardt explica que, a diferencia de los empresarios que consideran que un embarazo es un lastre o un obstáculo para una empresa, él lo ve muy positivo y tiene 3 razones para ser optimista.

“Puedes estar tranquilo”

“La primera razón es porque cuando una mujer está embarazada no se va a marchar de tu empresa. Por tanto, en esa temporada puedes estar tranquilo porque no vas a perder talento”, afirma. “La competencia no vendrá a quitarte a una mujer valiosa en el tiempo del embarazo”.

g-stockstudio - Shutterstock

A la vuelta, ellas trabajan más

El segundo argumento por el que un jefe puede estar feliz de sumar una nueva embarazada al equipo de trabajo es que “una embarazada siempre va a trabajar más a la vuelta”. “Cuando acaba su baja laboral, una embarazada -dice Engelhardt- llega a la empresa con más sentido de responsabilidad y de compromiso. En mi experiencia de años, sin que tú les digas nada ellas quieren demostrar entonces que una mujer que ha dado a luz vale tanto como antes para el trabajo y eso hace que se superen a sí mismas”.

“Sin decirles nada, las mujeres que han tenido hijos -prosigue- se vuelven mejores empleadas en todos los sentidos: son más eficientes, resolutivas, aprovechan más el tiempo, generan más tiempo de calidad…”.

Los niños son otra Universidad

La tercera razón es todavía más positiva: “Los niños enseñan a hacer management”, dice este empresario con sentido del humor pero totalmente en serio. “Resulta que tener un bebé habilita a las madres a gestionar mejor el tiempo, establecer prioridades, asumir responsabilidades a fondo, compartir tareas… Casi es tan completo como hacer un máster”, bromea.

Admiral fue fundada en 1993 y desde entonces, año tras año, aparece en la lista de Mejores Empresas del Reino Unido donde trabajar. También está situada en la lista de Mejores Compañías donde trabajar que publica el “Sunday Times”.