Cuando recé “si es tu voluntad que me muera aquí”, pude respirar

“No hay nada que perdonar”, “tenía miedo porque mi fe no era tan fuerte”, “intenté escapar”, “el juicio pertenece a Dios, no a nosotros, por lo tanto no tengo nada en contra de nadie”. Son palabras de George Muttathuparambil, sacerdote indio salesiano de Don Bosco, al borde del martirio en Yemen.

Fundación E.U.K. Mamie

En esta entrevista a HM Televisión, George recuerda la persecución que sufrió en ese país como capellán de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa que fueron martirizadas en 2016.

Te puede interesar: Martirio silencioso en Yemen

Missionárias da Caridade

En este video, el misionero recuerda emocionado algunas de las experiencias vividas en Yemen. Los terroristas habían tomado su iglesia. Quemaron todo. Mataron a amigos suyos.

“Estaba seguro de que me iban a perseguir, tuve muchísimo miedo“. “No podía

ni levantarme de la silla”, solamente rezaba y sudaba: “Señor, quiero escaparme, sálvame”, recuerda. Pero no había manera de escapar porque si salía a la calle, le dispararían.

“Supe que era mi fin, todo ese tiempo veía dentro de mí mi cuerpo sin cabeza“. Cuando vi que no podía escaparme cambió su oración: “Señor, si es tu voluntad, que me muera aquí, que así sea”. “En el momento que dije eso, mi reacción cambió: el sudor paró, pude respirar, pude hablar, levantarme y moverme”, recuerda.

Finalmente los disparos disminuyeron y un hombre le recogió. Pudo llegar a la capital y respirar tranquilo. Hoy puede contarlo.