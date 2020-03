Milagros atribuidos a los 21 cristianos coptos decapitados en Libia

Los cristianos del todo el mundo recordarán que en 2015 el Estado Islámico decapitó a 21 cristianos coptos en Libia. El ISIS les dijo que si renegaban de Jesús conservarían su vida, pero esos hombres valientes eligieron repetir las palabras “Ya Rabbi Yasuo”, invocación común entre los cristianos egipcios que significa “Oh mi Señor Jesús”, y fueron al encuentro de su trágico destino (cfr. Aleteia, 24 de noviembre de 2017).

Te puede interesar: La Iglesia ortodoxa reconoce como mártires a los 21 coptos decapitados

The Christian Post refirió recientemente que después del martirio de los 21 hombres, canonizados por la Iglesia copta como santos, se llevaron a cabo varios milagros.

El novelista alemán Martin Mosebach, autor del libro The 21: A Journey into the Land of Coptic Martyrs, visitó la ciudad egipcia de Al Our, de donde provenían 13 de los 21 mártires, y habló con los familiares de las víctimas, diciendo que “todos hablan de milagros”, como informa ChurchPOP.

Uno de estos eventos extraordinarios tendría que ver con el hijo de uno de los mártires, que cayó de una altura de tres pisos rompiéndose el brazo “en múltiples puntos”. Según The Christian Post, tras haber recuperado la conciencia el chico dijo que su papá lo había sujetado. Tras algunos días, la radiografía no evidenció más problemas en el brazo del joven.

Otros supuestos milagros tendrían que ver con la sanación de los enfermos y una mujer estéril.

Tras la masacre, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sissi pidió que se construyera una iglesia para honrar a las víctimas. La Iglesia de los Mártires de la Fe y de la Patria fue erigida en Al Our a pesar de varios intentos de obstaculizar el proyecto, entre los cuales manifestaciones y actos de vandalismo. El edificio fue inaugurado el 15 de febrero de 2018, el día establecido para la memoria litúrgica de los 21 mártires (cfr. Aleteia, 15 de febrero de 2018).

La Iglesia copta no está en plena comunión con Roma desde el siglo V y, por lo tanto, los 21 mártires no son santos reconocidos por la Iglesia católica. El papa Francisco, sin embargo, reconoció el valor de aquellos hombres en el videomensaje dirigido al inicio de este año a la Iglesia copta ortodoxa en Egipto, en donde dijo a los fieles coptos: “Tienen mártires que dan fuerza a su fe. Gracias por su ejemplo”. El Pontífice también honró a los mártires en su visita al Cairo en 2017.

Muchos familiares de las 21 víctimas han siempre recordado cómo su sacrificio los ayuda a reforzar su fe (cfr. Aleteia, 26 de febrero de 2015 y Aleteia, 13 de septiembre de 2016).