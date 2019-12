Comprobado: la felicidad del trabajador aumenta los beneficios de la empresa

Seguro que más de una vez hemos pensado que queremos trabajar pero. Esta es una idea muy millennial: ser feliz está por encima de los objetivos profesionales. Si una empresa va a exigir que me deje la piel pero lo único que hará será machacarme física y psicológicamente, no me interesa.

Ser feliz en el trabajo es vital para que una empresa marche, pero no nos podemos conformar con percibirlo en el ambiente o comentarlo en casa (que ya es mucho). Para que las empresas se den cuenta de que facilitar la felicidad de los trabajadores redunda en beneficio de la propia entidad, ha sido necesario que haya investigadores dedicados a cuantificar la felicidad. Pero, ¿es posible hacerlo? Hasta cierto punto sí.

Beneficios multiplicados por 3,5

Efficient Happiness es una empresa de nueva creación que se fija en las personas pero tiende el puente para que las empresas vean justificado económicamente el esfuerzo por hacer que su personal esté satisfecho. Miden (algunos aspectos de) la felicidad. Y su propósito es ponerle patas a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, que dice que por cada euro invertido en salud física o emocional de un trabajador, la empresa obtiene un retorno de 3,50 euros”

Antonio Rodríguez, abogado de nacionalidad española, es fundador y CEO de esta nueva criatura que responde a un modelo empresarial rompedor. Propone mayor grado de felicidad en todos los estadíos, desde la base hasta el presidente de una compañía.

efficienthappiness.com Antonio Rodríguez Martínez

La empresa cuenta con un equipo de 6 personas, expertos en medicina, psicología, nutrición, recursos humanos, deportes de élite, y derecho y negocios.

Efficient Happiness, que trabaja con clientes de todo el mundo, no aplica un modelo preestablecido a todas las empresas que quieren mejorar. Aporta un acompañamiento de entre 9 y 12 meses, en los cuales va implementando medidas para mejorar la conciliación, evitar la fuga de talento o aliviar el estrés, entre otros aspectos. “Si un empleado no está bien, no podrá dar nunca lo mejor de sí. Mientras que sentirse feliz permite vivir mejor y rendir mucho más y más cómodamente en el lugar de trabajo», ha declarado recientemente Rodríguez a “El Periódico”.

