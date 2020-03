Paraguay y el caso de un cura brasileño expulsado por supuestos abusos

Mientras en el Vaticano se desarrolla el singular encuentro sobre protección de menores en la Iglesia, en América Latina los casos vinculados a abusos sexuales de parte de sacerdotes siguen generando dolor y consternación.

En las últimas horas un nuevo caso sacudió a Paraguay. Esta vez el protagonista es el cura brasileño Jean Rogers Rodrigo de Sousa, quien había sido trasladado desde Brasil a la Diócesis de Ciudad del Este, lugar donde desarrollaba actualmente sus labores pastorales.

Pero una serie de denuncias sobre supuestos abusos sexuales realizadas fieles y religiosas mientras estaba en la localidad de Anápolis, Goriana, Brasil, derivaron en el anuncio de la diócesis paraguaya de su expulsión del sacerdocio.

“El sacerdote Jean Rogers Rodrigo de Sousa, de esta diócesis, ha recibido del Santo Padre el rescripto de pérdida del estado clerical y dispensa de las obligaciones correspondientes”, afirma el escueto comunicado de la Diócesis de Ciudad del Este firmado por el obispo local Guillermo Steckling.

“Cuando Sousa era seminarista, en 1998, fue responsable de fundar dos institutos, que posteriormente constituyeron la Fraternidad Arca de María, con sacerdotes y laicos de los dos sexos. En 2006, hubo acusaciones de mujeres ya adultas, ex monjas, ligadas a la organización en varias ciudades – que estarían siendo importunadas por el entonces sacerdote por Skype. Hay quejas de violación y masturbación. Hoy, el ex sacerdote no tiene más conexión con el Arca de María”, detalla un informe del periódico Estado de Minas Gerais.

Luego de esto llegó a Paraguay, donde desde hace tiempo su ministerio sacerdotal le había sido suspendido.

En tanto, según una investigación posterior del diario Folha, al menos 11 personas presentaron denuncias contra este hombre, las cuales fueron negadas alegando ser víctima de calumnias.

Encuentro en Roma

Mientras tanto, a nivel de la Iglesia en Paraguay, si bien no se emitió un comunicado con respecto a este caso puntual, se difundió un mensaje vinculado al encuentro en Roma sobre el tema de la protección de los menores en la Iglesia.

“Valoramos y celebramos este gran gesto humanitario que realiza el Santo Padre, que a su vez; nos invita a reflexionar, en el marco de un diálogo franco y sincero y desde una mirada evangélica sobre este flagelo que tanto daño ha causado a la Iglesia y a la sociedad en general”, señalan los obispos paraguayos

“Pedimos al pueblo católico y a todas las personas de bien sus oraciones por este importante evento que hoy concentra la atención preferencial de la Iglesia para actuar con sabiduría, responsabilidad y transparencia a favor de los más vulnerables e indefensos”, agregan.