10 decoraciones fáciles y económicas para tu mesa de Navidad

Aunque lo importante es compartir en familia, siempre es lindo esmerarse a la hora de preparar la mesa en la que todos cenarán juntos. Y no es necesario gastar mucho dinero para hacerlo, aquí te sugerimos algunas ideas que harán que con pequeños detalles le demuestres a los tuyos lo especial que es tenerlos allí reunidos.

1. Servilleta en forma de arbolito. No tienes que ser un genio(a) del origami para lograrlo. En realidad es bastante sencillo y lo único que necesitas es una servilleta de tela. Te dejamos este link de YouTube para que veas el tutorial.

2. Dulces deseos. Compra una bolsa grande de mini bastones de caramelos. Une tres de ellos con un pequeño lazo y podrás colocar una pequeña cartulina con un lindo deseo, el nombre de tu invitado en la mesa o la identificación de un plato o entrada.

3. Bambalinas personalizadas. Puedes utilizar unas bambalinas viejas que ya no uses (pero que sean del mismo tamaño) o comprar las más económicas del súper. Luego compra un poco de pintura en spray (dependiendo del resto de tu decoración, puede ser plateada, blanca, roja, dorada, etc), rocíalas bien y, al secarse, utiliza un marcador de punta gruesa para escribir el nombre de tu invitado y puedes colocarle un pequeño lazo en un color que contraste. Además, la persona la puede llevar a su casa y será un lindo recuerdo de la velada.

4. Copas “candelabro”. Si te sobran copas, puedes ponerlas boca abajo para colocar pequeñas velas. Adentro les puedes colocar flores de Navidad, mini bambalinas o alguna pequeña figura como si se tratara de una pequeña bola de cristal. No temas jugar con distintas alturas y tamaños.

5. Un toque de canela. En vez de utilizar un servilletero tradicional, amarra tu servilleta con una pequeña tira de cordón rústico y agrega unas dos ramitas de pino y otra de canela. No sólo se verá acogedor, sino que le dará un rico aroma a la sala.

6. Mini botitas para los niños. Si tienes pensado hacer una mesa exclusiva para los más pequeños, puedes comprar unas mini botitas (las más económicas que consigas) para colocar allí dentro sus cubiertos. Además, a la salida, se las puedes llenar de caramelos como un dulce detalle extra.

7. Velas transformadas. Dale un nuevo look a tus velas blancas clásicas, pegándole ramitas de romero o de pino y atando un cordón rústico o cinta alrededor. Puedes colocarlas juntas en una bandeja o poner varias a lo largo de tu mesa, especialmente si es rectangular. No tienen que ser todas del mismo tamaño.

8. Florero sin flores. No tiene que ser un porta-velas, puedes tomar un florero transparente y, en lugar de colocar flores (que a veces pueden interferir con la visual de las personas), coloca una vela de menor diámetro adentro y decora los alrededores con pino fresco (cuidando que esté lejos de la llama).

9. Sillas elegantes. Si eres de las personas que ama una silla decorada, sólo debes comprar varios metros de una cinta gruesa (de color navideño o estampada a cuadros) y puedes agregar detalles como cascabeles, ramitas de pino o pequeñas piñas secas.

10. Un camino de pino. Si tu mesa es rectangular, puedes colocar algunas ramas de pinos en el medio y luego decorarlas con cosas que ya tengas en casa: velas o unas luces eléctricas, bambalinas, piñas secas, etc.