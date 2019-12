Evita estos productos al hacer la compra de Navidad

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Cuando nos hacemos la compra de alimentos para celebrar la Navidad en familia o con amigos, es muy común adquirir más productos de lo que necesitamos.

Llevamos un panettone porque a todos les gusta, unos turrones y papitas chips para los pequeños, maníes salados, aceitunas, fiambres y queso para la picadita… ¿Y de postre? Helado, chocolates, frutas en almíbar para poner en la macedonia, budines con fruta confitada… ¿Y para beber? ¿Quién piensa en el agua! Es un día especial. ¡Mejor refrescos de todos los colores y, por supuesto, mucho alcohol!

“¡Un día es un día! ¡No pasa nada!” Es la frase que escuchamos estos días pero en el fondo sabemos que no es así porque todo lo que compramos no podremos comerlo en un solo día ¡y tampoco vamos tirarlo!

Además, no es solo un día de celebración: la comida o cena del trabajo, la Nochebuena, la Navidad, fin de año, año nuevo, algún cumpleaños de por medio, una reunión con amigos íntimos… Y bueno, así van pasando los días y muchas veces tiramos todo el esfuerzo que hicimos durante el año para estar sanos y con un buen peso en solo unos días.

Por lo tanto, te invito a no privarte de comer estos típicos y tradicionales productos en estas fechas sino a organizar la compra, para no comprar en exceso o adquirir productos innecesarios. Te animo también a priorizar la calidad, a elegir mejor los alimentos que lleves a casa y a controlar la cantidad que comes.

Aquí algunos alimentos que deberías evitar comprar y alternativas más saludables

Frutos en almíbar. ¡Qué necesidad de elegir una fruta en conserva con elevado contenido de azúcar, que aporta más calorías que la fruta natural, en el que la cocción hace que el aporte de fibra sea nulo y el de micronutrientes como el potasio y vitaminas disminuyen considerablemente!

Opta mejor por fruta natural, si no quieres las variedades de siempre opta por otras que tal vez no se consuman con tanta frecuencia y son deliciosas como frambuesas, arándanos, piña, melón, melocotón y van bien en cualquier postre.

Fruta confitada. Son típicas en estas fechas, pese a ser una fruta es un dulce, porque la fruta natural se sumerge en almíbar (80 gramos de azúcar por cada 100 gramos de fruta), de tal forma que pierde su humedad y se logra así conservarla hasta un largo periodo de tiempo.

Por ello una alternativa más sana y exquisita son los dátiles o pasas de ciruela o de uvas, que, al ser frutas secas sin agregado de azúcar, la fructuosa propia de la fruta le confiere el sabor dulce y tiene un índice glicémico más bajo.

También puedes optar por almendras, castañas, maníes, que a pesar de que aportan muchas calorías tienen un gran valor nutricional. Estas opciones al igual que la fruta confitada sirven para comer solas como postre, agregar a una preparación como budines, panettones, roscas, y más.

Turrones de oferta, un infaltable en los hogares. Nos encontramos con una infinita variedad en el mercado lo cual nos hace dudar en el momento de elegirlo y muchas veces nos quedamos con un turrón de azúcar, de menor calidad nutricional, pudiendo llevarnos un rico y más sano turrón almendrado.

A la hora de elegir el turrón, antes que agarrar uno de oferta y poner en el carrito, debemos fijarnos en la etiqueta, en la lista de ingredientes, observar si el primero que aparece es el azúcar, ahí lo descartamos. El ingrediente que debe aparecer en primer lugar es las almendras, ya sea en un turrón duro o blando.

Luego fijarnos su categoría que lo marca el % (porcentaje) de almendras que contiene el turrón. Cuanto mayor sea su %, mejor es su calidad nutricional (menos azúcar y miel y más almendras, que es lo que único que nos brinda algún aporte, fibra y ácidos grasos esenciales). Categoría: suprema (mayor a 60%), extra (mayor a 50 %), estándar (40%) y popular (30%), los que debemos elegir son los de categoría suprema y extra.

Chocolates falsos. Haga frío o calor los chocolates gustan a los pequeños de la casa. ¡También a los grandes! ¡Y más aún cuando aparecen bajo algún envoltorio con figuras alusivas a la navidad! Pero precisamente esos no son los más sanos porque ofrecen chocolate con leche o simulan ser chocolate, y el primer ingrediente no es el chocolate sino azúcar y le siguen los aceites vegetales como el aceite de palma, grasas hidrogenadas.

En este caso, debemos elegir aquellos chocolates que en la etiqueta ponga como primer ingrediente chocolate o cacao mayor por lo menos al 60 %.

Cava con mucha azúcar, para el brindis no optemos por el primero que encontremos en la góndola, ya que todos son distintos y unos tienen más azúcar que otros.

Los cavas se clasifican según distintos criterios como, duración de crianza, variedades de uvas empleadas y contenidos de azúcar.

En función de los gramos de azúcar añadido por litro al final del proceso de elaboración podemos ver en su etiqueta distintas denominaciones: Brut Nature (menos de 3 gramos), Extra-Brut (menos de 6 gramos), Brut (menos de 15 gramos), Extra Sec (de 12 a 20 gramos), Sec (de 17 a 35 gramos), Demi-Sec (de 33 a 50 gramos) y, finalmente, Doux o dulce (más de 50 gramos).

Por tanto, al momento de elegir los más recomendados serían en primer lugar el Brut Nature, luego el Extra-Brut o el Brut.

No olvides que en la Navidad lo importante no centrarse en los regalos ni en la variedad y compra excesiva de alimentos de bajo valor nutricional, sino permitirse disfrutar, celebrar la Navidad desde lo más profundo de nuestro corazón, estar juntos con los seres queridos, compartir con ellos una linda charla, abrazarlos. Elige elaboraciones sencillas, sanas, tradicionales y que no nos quiten mucho tiempo para celebrar juntos el nacimiento de Jesús.