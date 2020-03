5 santos hablan sobre la grandeza de la paciencia

Los santos decían que hay dos tipos de martirio: el de la muerte por la espada; y el de la muerte por la paciencia. La paciencia es una forma de martirio que vence todo sufrimiento.

No existe barrera espiritual que no caiga por la fuerza de la paciencia, la cual es fruto de la fe, la humildad y el abandono de la vida en Dios.

Fue por la paciencia que la Iglesia venció a todos sus enemigos hasta hoy: el Imperio Romano, las herejías, las persecuciones, el comunismo, el ateísmo, los pecados de sus hijos, entre otros.

Cuando nuestros pecados y debilidades nos asustan y nos desaniman es necesario tener paciencia también con nosotros mismos y aceptar nuestra dura realidad.

Cuando es difícil caminar de prisa, entonces, es necesario tener paciencia y aceptar caminar despacio. José y María salvaron al niño Jesús de las manos de Herodes yendo paso a paso hasta Egipto a través de un largo desierto de 500 km.

La paciencia del cristiano no es vacía ni significa inmovilidad o resignación blanda; tampoco pérdida de tiempo. No. Es la certeza de que todo está en las manos de Aquel que todo lo puede.

No dejes que tu espíritu ceda a la cólera: la cólera se siente a gusto en el tonto”. (Ec 7, 8-9)

“Terminar una obra vale más que comenzarla: lo que cuenta es la perseverancia, y no la pretensión.

“Terminar una obra vale más que comenzarla: lo que cuenta es la perseverancia, y no la pretensión. No dejes que tu espíritu ceda a la cólera: la cólera se siente a gusto en el tonto”. (Ec 7, 8-9)

Lo que no podemos cambiar en nosotros o los demás, debemos aceptar con paciencia, hasta que Dios disponga las cosas de otra manera. ¡Nadie pierde por esperar!

María, nuestra Madre, es la mujer de la paciencia. Siempre supo esperar a que el designio de Dios se cumpliera, sin agobiarse, sin gritar, sin reclamar… La paciencia es amiga del silencio y de la fe. ¡Es la paciencia la que nos llevará al cielo!

“Si te has decidido a servir al Señor (…) Conserva recto tu corazón y sé decidido, no te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de él (…) arribarás a buen puerto al final de tus días ” (Ecl 2, 1-3).

“Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te halles botado en el suelo. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en él y te cuidará; sigue el camino recto y espera en él” (idem 4-6).