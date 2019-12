Vacaciones en familia: frases que no han de salir de tu boca

En la mayoría de los western, aparece una escena con la mítica frase: “Yo de ti no lo haría, forastero”. Se me ocurre que durante las vacaciones hay mil momentos en que uno hace determinado comentario y conforme va pronunciando las palabras, la conciencia le exclama: “¡Pero qué locura, no se te ocurra decir eso jamás!”.

Pero tú ya lo has dicho. Así que toca aprender la lección para no caer la próxima vez.

La convivencia en vacaciones está llena de retos porque nos encontramos personas de distintos temperamentos y caracteres, unos cansados y otros eufóricos, unos soñadores y otros con ganas de desaparecer. La familia o las amistades nos han unido pero eso no significa que todo vaya rodado. Hay que poner un poco de nuestra parte.

Para que podamos ser prudentes y no herir o levantar suspicacias con determinados comentarios, aquí va una lista de frases que es mejor no pronunciar (alguna de ellas les sonará, ¿verdad?). Suerte y feliz convivencia.

Shutterstock

¿Todavía no está hecha la comida?

El mal humor es indicio de hambre. Mereces que te respondan con un “pues hazla tú”.

Las vacaciones tienen un horario pero es lógico que se viva con más flexibilidad. Ten paciencia, colabora a quien lleva a cocina, prepara la mesa, sirve las bebidas, adelanta un aperitivo…

Todo menos que la persona que prepara la comida se sienta infeliz porque no llega a la hora prevista. ¡Qué más da! Luego vendrán la sobremesa y la siesta.

© Pixabay © Pixabay

¿Otra cerveza? Te estás pasando con el alcohol, ¿no?

Habitualmente en verano tenemos más sed y la cerveza es para muchos la bebida que quita la sed. No hay que ser cenizos, aunque sí prudentes en este asunto.

Si papá toma demasiado habrá que ayudarle a saciar la sed de otro modo o a que orientemos su atención hacia otra actividad que no sea ir al bar.

Pero nunca hay que avergonzar a alguien en público: eso solo causa disgusto. Si ves que alguien tiene serios problemas con el alcohol, háblalo con quien corresponda en la familia para poner remedio.

Angel Simon - Shutterstock

Uf, con tus platos es imposible comer sano

Vives las vacaciones a mesa puesta y ¿te quejas de lo que cocina tu madre, tu hermana o quien sea?

Lo primero será agradecer los alimentos, lo segundo ajustar tu dieta a lo que te sirven en el plato. Siempre estás a tiempo de tomar menos de lo que más engorda y listos.

También en vacaciones es un buen momento para intercambiar recetas, fomentar modos de cocinar saludables, introducir más ensaladas y fruta en la dieta de niños y mayores…

Photographee.eu - Shutterstock

“Ana, ven conmigo a la cocina, así te enseño cómo alimentar a tu marido”

La (mala) suegra no debe emplear nunca los días de vacaciones para dar lecciones a su nuera sobre cómo alimentar a su querido hijo, al que ya no tiene en casa.

En el caso de que se den este tipo de comentarios, que sea el hijo el que ataje la situación: “Gracias, mamá, tú cocinas de fábula, pero Ana también lo hace de maravilla”.

Importante: no entres en discusión, porque seguramente ese comentario escondía una lista de quejas. No destapes la caja de Pandora.

“Mañana, a madrugar todos, que así aprovecharemos el día”

Puede que veranees con un equipo destinado al Iron Bike, pero si tu familia se desenvuelve en coordenadas de normalidad, es posible que algunos quieran aprovechar estos días (o al menos los primeros) para dormir más horas.

Cuando uno va corto de sueño durante el invierno, sueña con recuperar todo eso en verano. No luchas por un madrugón ni pienses que se están volviendo unos blandos por dormir más.

Háblalo con ellos y tal vez cuando hayan pasado unos días de vacaciones tu idea de despertar al salir el sol tenga mejor acogida.

Unsplash | CC0

“No paras de leer. ¡Viva la convivencia!”

Unos disfrutan con la piragua y otros con la lectura. Deja que se siente sobre la cama y devore cómics.

No es signo de poca sociabilidad, es sencillamente que tiene gusto por la literatura y la ficción.

Y, aunque no lo parezca, está alimentando el espíritu. Verás como tarde o temprano eso redunda en beneficio de su capacidad creativa y de sus temas de conversación.

“En mis tiempos, esto no se habría consentido”

Los mayores tienen sus formas de entender la educación y cada padre y madre es responsable de la de sus hijos.

Puede ser que en vacaciones convivamos con personas que no están de acuerdo con nuestro modo de entender cómo deben crecer los hijos.

Hay que respetar y a la vez, si nos parece oportuno, indicar modos más efectivos (sabiendo que el mejor ejemplo es fray predicador).

“¿Todos estos kilómetros para no hacer nada?”

Lo dicho antes: hay gente que necesita unos días para reponerse físicamente. Otros, lo sabemos, descansan saliendo a hacer un 3.000 el primer día.

Unos y otros deben comprender que hay distintos metabolismos y gustos. Lo importante es que tras cada jornada sepamos compartir esos buenos momentos y procurar que los demás hayan descansado tanto o más que nosotros.

Por Maria Savenko/Shutterstock

“Uf, un plan cultural”

Antes de que te digan que no a una visita cultural, procura despertar interés por el lugar según el público que tienes enfrente.

Recuerdo a unos amigos que convencieron a un grupo de adolescentes que viajar a Girona en pleno verano “porque ahí habían rodado Juego de Tronos”. Luego, disfrutaron tanto con la ciudad que casi se les olvida la anécdota de la serie.

Lia Koltyrina - Shutterstock

“¿A estas horas todavía duermes?”

Sé respetuoso a la hora de llamar a la otra persona por teléfono o de entrar en su habitación para comentarle un plan. Puede que se levante más tarde o que haga siesta.

“¿Los dejas dormir hasta tan tarde? ¿Los dejas llegar tan tarde a casa?”

Nadie debe cuestionar los métodos educativos de un padre o una madre. Trata de facilitar las cosas para que cada uno en la familia vea lo que es más educativo para los hijos. Las virtudes no se imponen, se proponen y el ejemplo ayudará a que disfruten casi sin esfuerzo.

Yanlev - Shutterstock

“Deberías controlar más a tu hijo. Me acaba de echar arena a la espalda y llevaba crema solar”

Los niños son niños y, efectivamente, hay que estar pendientes de ellos con 5.000 ojos. Más, si estamos cerca del agua en la piscina o el mar. Pero si vemos que unos padres son responsables, no es necesario someterlos a la presión constante.

Una idea que puede funcionar es la solidaridad: dividirse las horas de “vigilancia” de la piscina o de la playa entre varios matrimonios. Esto evita sobre todo accidentes en la piscina.

“Si yo fuera su padre, no dejaría ir a esta muchacha con esa minifalda”

Ese comentario puede irritar, molestar o herir, y es difícil que hagan caso. Más bien comienza por hablar de la bellleza, del buen vestuario, de saber escoger lo que mejor nos va, de guardar nuestro cuerpo… La minifalda ya llegará.