¿Cómo construir un amor duradero entre la pareja?

Casi todos buscamos a una persona que encaje con nosotros para empezar una historia de amor duradera, que perdure en el tiempo. Sin embargo, y como bien sabemos, el asunto es más complicado de lo que parece.

Establecer relaciones sentimentales duraderas no es algo simple. Con nuestra capacidad de hacer eso se mezclan experiencias y aspectos emocionales, físicos y psicológicos tan complejos que pocas veces logramos controlar.

Aunque pensemos que se trata de una cuestión de suerte, de destino o de las personas que se cruzan en nuestro camino, la realidad es que todo empieza dentro de nosotros.

Algunas claves para conseguir el amor duradero:

Cuidar nuestra autoestima

Si buscamos desesperadamente a alguien seguro y que nos quiera, tal vez el problema esté en nosotros mismos.

En esos casos, lo mejor es aclarar el panorama y preguntarnos qué es lo que realmente necesitamos antes de tomar decisiones apresuradas. Si nos enfrentamos a una situación de baja autoestima, entonces no estamos preparados para una relación saludable.

Al contrario, las personas que tienen autoestima no están pensando todo el tiempo en encontrar a alguien. No necesitan de una persona que esté a su lado todo el tiempo. Ellas escogen eso, pero no dependen de eso.

No idealizar el amor

La forma en que vemos el amor puede ser otro inconveniente para encontrarlo. Existen muchas ideas preconcebidas, prejuicios y aprendizajes culturales equivocados sobre lo que una relación de pareja debe ser.