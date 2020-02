Abril, un mes para celebrar Semana Santa, Pascua y a grandes predicadores

Efemérides

El día 1 de abril finalizó la guerra civil española (1936-39).

El 2 de abril falleció san Juan Pablo II.

El 5 de abril, Chile asegura su independencia, con la batalla de Maipú.

El 10 de abril de 1892 José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano (PRC).

El 12 de abril de 1961 se cumple el 50 aniversario del primer hombre en el Espacio. Cosmonauta: Yuri Alekséyevich Gagarin a bordo de la nave “Vostok-1”.

El 14 de abril se proclama la II República española en 1931.

El 15 de abril de 1912 el barco más lujoso del momento, el RMS Titanic, se hunde tras haber chocado contra un iceberg.

El 17 de abril de 2014 fallece el escritor colombiano ganador al Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.

El 18 de abril de 1955 fallece el físico alemán Albert Einstein.

El 19 de abril de 1825 los Treinta y Tres Orientales, un grupo de hombres liderados por Juan Antonio Lavalleja, emprendieron una insurrección para recuperar la independencia de la Provincia Oriental (actual Uruguay), en ese momento bajo dominio brasileño.

El 23 de abril de 1616 fallece Miguel de Cervantes Saavedra. Con motivo de esta efemérides se concede en esta fecha el Premio Cervantes desde 1976. En la misma fecha también fallece el Inca Garcilaso de la Vega y el escritor inglés William Shakespeare. Y ese día la Unesco aprobó la celebración del “Día Internacional del Libro”.

El 29 de abril de 1945 muere el dictador italiano Benito Mussolini.

El 30 de abril de 1945 se suicidan Adolf Hitler y Eva Braun en las ruinas de Berlín, rodeados por el Ejército soviético.

Santoral

Día 1. -San Hugo, obispo (1052-1132).- Hay 16 santos que llevan el nombre de Hugo, pero los más importantes son san Hugo, abad de Cluny, y san Hugo, obispo. Este último nació en Francia. A los 28 años, su obispo le llevó a una reunión de obispos en Avignon. Trataban de resolver la crisis de la diócesis de Grenoble. Los obispos concluyeron que el más adaptado para la solución del problema era Hugo, que entonces era laico. Él no quería aceptar porque era tímido y además se consideraba indigno. El Legado del Papa lo convenció, así que lo ordenaron sacerdote y después fue a Roma donde el papa Gregorio VII lo ordenó obispo y le dijo: “cuando Dios llama a uno a una misión, le dará las gracias para llevarla a cabo”. San Hugo fue a ocupar la sede de Grenoble, donde el desorden era enorme, en los sacerdotes y en los fieles, y no se instruía en la doctrina de la Iglesia. Duró 40 años en el cargo y cambió por completo la diócesis, con su carácter afable y bueno. San Bruno, fundador de los Padres Cartujos, fue su director espiritual.

-Día 2.- San Francisco de Paula, fundador (1416-1507).- Fue un eremita, fundador de la Orden de los Mínimos. Nació en Paola, en la región de Calabria (sur de Italia). A los 14 años visitó Asís, para rezarle a san Francisco y allí recibió la vocación de hacerse eremita, predicando la vida muy austera. Nació cuando sus padres llevaban 14 años casados y les llegó su hijo Francisco gracias a san Francisco de Asís. Al monte cercano a Paola pronto llegaron jóvenes que quisieron compartir la vida austera de Francisco, y este escribió unas normas a modo de reglas. Los Mínimos se ocupaban de sufragar las necesidades de Carlos VIII y Luis XII. Ayudó a consolar a la hija no querida de Luis XI que era también esposa despreciada de Luis de Valois. También un fraile Mínimo, Bernardo Boyl, aragonés, acompañó a Colón en su expedición par el descubrimiento de América, a fin de atender espiritualmente a los expedicionarios.

-Día 3.- Santa María de Egipto (344-421).- A los 12 años se fue a Alejandría, y tras una vida licenciosa se dedicó por espacio de 17 años a la prostitución pública. Este periodo terminó cuando peregrinó a Jerusalén. En la Fiesta de la Santa Cruz, con el objetivo de ejercer la prostitución entre los peregrinos, se encontró con una fuerza que le impedía entrar. Y lo probó varias veces, hasta que en el patio adjunto a la iglesia sintió un profundo remordimiento por los grandes pecados que había cometido y que eran la causa que no le dejaba entrar en la Iglesia. Dispuesta a confesarse, entró en el templo sin problemas. Siguiendo una voz interior se fue al Jordán que lo atravesó y fue al desierto donde encontró al monje Zósimo. Pasó el resto de sus días como eremita en el desierto.

-Día 4.- San Isidoro, arzobispo de Sevilla (556-636).- Nació en Sevilla el año 556. Era el menor de cuatro hermanos, que también fueron santos: San Leandro, San Fulgencio y Santa Florentina. Su hermano mayor, San Leandro, fue obispo de Sevilla, cuidó de su educación fomentándole dos hábitos: el estudio y la oración. Al morir Leandro, San Isidoro ocupó la sede de Sevilla durante 38 años. Tenía la mejor biblioteca de España y su sabiduría era prodigiosa. Escribió, entre otros libros, Las Etimologías, el primer diccionario europeo. Cuidó mucho que el clero fuera bien instruido. Su fama se hizo popular en toda Europa.

-Día 5.- San Vicente Ferrer (1350-1419).- Nació en Valencia (España). Sus padres le inculcaron un gran amor a Jesucristo, la Virgen María y los pobres. Ingresó en los Padres Dominicos. Estuvo muy preocupado por la situación de la Iglesia, dividida en dos papas que luego fueron tres. En medio de esta gran preocupación, el santo recibió una admonición divina que le llevó a predicar durante 30 años por toda España, especialmente contra las malas costumbres. Invitaba a todos a la confesión y comunión. Fueron numerosos los milagros atribuidos a San Vicente Ferrer. Murió un 5 de abril mientras estaba misionando.

-Día 6.- Los ciento veinte mártires de Persia (Siglo IV).- Aunque se ignoran los nombres, se sabe que más de cien cristianos recibieron el martirio en Seleucia de Tesifonte durante el reinado de Sapor II de Persia. Entre los mártires había sacerdotes, monjes, diáconos y nueve vírgenes consagradas a Dios. La víspera de ser juzgados y condenados, una rica mujer y piadosa, Yaznadocta, les envió alimentos y organizó un gran banquete en su honor, como preparación del banquete celestial. Todos prefirieron morir en defensa de su fe.

-Día 7.- San Juan Bautista de La Salle, fundador (1651-1719).- Fue un sacerdote, teólogo y educador francés, fundador de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle), de carácter laico, aunque religiosos que no se ordenan sacerdotes. Dedicó su vida a la enseñanza de hijos de artesanos y de pobres. Es patrono universal de los educadores. A los 11 años recibió la tonsura. Ordenado sacerdote a los 27, intentó fundar una escuela para niños pobres. Era una época en que sólo un grupo de niños bienestantes podía ir a la escuela. En la enseñanza fue un innovador, lo que chocó contra los estamentos eclesiásticos y políticos. La escuela utilizaba, por vez primera, la lengua vernácula. Organizó centros de formación de maestros y también de reinserción de los presos, escuelas técnicas, escuelas secundarias, etc. Llevó una vida muy austera.

-San Hegesipo de Jerusalén (Siglo II).- Fue un escritor judío con verso, considerado el iniciador de la Historia de la Iglesia. Estudió en Corinto y Roma, donde vivió 20 años. Ante la difusión de la herejía gnóstica, las combatió con la doctrina del Papa Aniceto. Al rergreso de Roma escribió sus memorias en cinco libros (Hypomnémta es su título) donde se denota su lucha contra el gnosticismo, herejía recordada por el papa Francisco en el documento de la sobre la Salvación, Placuit Deo.

Día 8.- San Dionisio, obispo de Corinto (Siglo II).- Fue el obispo sucesor de san Hegesipo, en Corinto. Se distinguió por su piedad y por su elocuencia, y advirtió a los cristianos a no caer en la herejía. Luchó contra el marcionismo una herejía dualista que separa al Dios del Antiguo Testamento, del Dios del Nuevo Testamento. Murió supuestamente mártir el año 178.

Día 9.- Santa María de Cleofás. (Siglo I).- Vivió en el periodo apostólico. Algunos ven en la santa a la esposa de Cleofás, el discípulo que se encontró Jesús, camino de Emaús. También ven en ella una de las santas mujeres que acompañaron a Jesús, y era hermana de la Virgen María o sea “pariente” de Jesús. En hebreo antiguo no existe la palabra para definir “tío”, “primo”, “sobrino”, etc., y la traducción correcta al español es la de “pariente”. San Juan (Jn, 19,25) dice que “junto a la cruz, estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena”.

Día 10.- Los mártires colombianos de la comunidad de San Juan de Dios. Murieron mártires durante la persecución religiosa de la guerra civil española (1936-39). Eran unos jóvenes que estudiaban y trabajaban en España con los enfermos mentales. Fueron siete: Sus nombres eran: Juan Bautista Velásquez, Esteban Maya, Melquiades Ramírez de Sonsón, Eugenio Ramírez, Rubén de Jesús López, Arturo Ayala y Gaspar Pérez Perdomo de Tello. Trabajaban en un centro médico de Ciempozuelos. Fueron destituidos de sus cargos y el embajador de Colombia les gestionó el regreso a su país, vía Barcelona. Unos milicianos los asesinaron. El cónsul de Colombia reconoció sus cadáveres en el Hospital Clínico de esta ciudad. Pese a las protestas del gobierno colombiano, el gobierno español, apunta el embajador, no realizó ninguna investigación para encontrar a los culpables.

Día 11.- San Estanislao, obispo de Cracovia y mártir. (1030-1079).- Este obispo polaco, fue elegido por aclamación del pueblo a pesar de que él se consideraba indigno. Ayudó al clero y a los pobres (su palacio episcopal estaba siempre lleno de pobres), al tiempo que increpó la mala conducta del rey Boleslao de Polonia, al que excomulgó, por lo que este decidió matarlo mientras celebraba la Santa Misa. El obispo consideró que la conducta del rey era un escándalo para los fieles.

-Día 12.- Santa Catalina de Ricci, virgen. (1522-1589).- De familia noble de Florencia (Italia), perdió a su madre de muy niña. Y su padre la ingresó en un convento de monjas dominicas donde vivía una tía suya. A los 12 años participa en un retiro que resultó tan impactada que ya no quiso ir con su padre, el cual tuvo que jurar volverla al convento si así lo deseaba la niña. A los 13 años tomó el hábito y se llamó Catalina. Fue muy humilde y a nadie comunicaba sus vivencias espirituales. Fue superiora a los 18 años. Durante 12 años, desde los 20 a los 32, revivió en su cuerpo las llagas de Jesús Crucificado. Murió santamente a los 68 años, después de haber trabajado por los pobres. Muchos príncipes y prelados buscaban su consejo y mantuvo una gran amistad con San Carlos Borromeo, San Felipe Neri, San Pío V y Santa María de Pazzi.

-Día 13.- San Martín, Papa y mártir. (¿?-656).- Elegido Papa el año 649, fue el último Papa mártir. El emperador de Constantinopla, Constante II, aprovechando su enfermedad, y dado que era creyente en la herejía monotelista (creen que Jesucristo solo tuvo una voluntad, la divina y no la humana) envió un jefe militar que lo sacara en secreto de Roma, pero quedó ciego. Envió otro jefe militar y lo llevó prisionero a Constantinopla. El viaje duró 14 meses y fue muy cruel: le daban pocos alimentos, le racionaban el agua. Dijo que sus sufrimientos servían para que Dios perdonara y convirtiera a la verdadera doctrina a sus justicieros. Lo desterraron a Crimea y continuó el lento martirio. Es venerado como santo y mártir tanto por la Iglesia de Roma como por la Iglesia ortodoxa. Escribió varias cartas relatando sus sufrimientos.

–Día 14. – DOMINGO DE RAMOS: Este domingo es el que precedió a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, a lomos de un borrico, siendo aclamado por el pueblo. Es un anticipo de la Pascua. Se inicia la Semana Santa y las cofradías organizan procesiones durante toda la semana.

– Santa Liduvina (1380-1443).- Patrona de los enfermos crónicos. Es una santa holandesa, que a los 15 años tuvo un accidente grave que le afectó a la columna vertebral y le obligó a estar el resto de su vida en esta situación, en medio de fuertes dolores, jaquecas y fiebres. Al principio no sabía ofrecer el dolor, pero conoció al padre Pott, que le dijo: “Dios, al árbol que más quiere, lo poda para que dé más fruto, y a los hijos que más ama, más los hace sufrir”. El sacerdote colocó delante de su cama un crucifijo, y la santa miró muchas veces al crucifijo hasta que pensó que si Jesús sufrió tanto, el sufrimiento lleva a la santidad. Así ofreció cada vez con más intensidad sus dolores y padecimientos, y desapareció su tristeza: en adelante se la vería alegre. Meditó una y otra vez la Pasión del Señor, hasta que el día de Pascua de Resurrección, murió santamente.

-Día 15.- San Telmo, presbítero. (1180-1246).- Nació cerca de Palencia (España), en cuya universidad dio claras señales de su talento. Parecía que todo le iba bien, Doctor, Deán… y su tío pensó en hacerle su sucesor en el obispado de Palencia. Pero el Señor tuvo otros planes. Como san Pablo, se cayó un día del caballo, ante el hazmerreír de la gente. Decidió cambiar de vida e ingresó en la Orden de Santo Domingo. Predicó por toda España con gran celo. A pesar de que nunca surcó el mar, los marineros que le invocaban conseguían ser auxiliados. Los grandes de su tiempo le invitaron a que predicara y les aconsejara.

-San Damián de Molokai, misionero (1840-1889).- Llamado también Padre Damián, nació en Flandes (Bélgica) y fue misionero de la congregación de los Sagrados Corazones. Dedicó su via al cuidado de los leprosos de Maloka’i, en el Reino de Hawai. Es el patrono de los leprosos y de los enfermos del sida. Cuidando de ellos, el Padre Damián se contagió de la lepra.

-Día 16.- Santa Engracia, virgen y mártir (¿?-303).- Nació en Braga (Portugal) y durante la época del emperador Diocleciano, que persiguió con decisión a los cristianos. Engracia viajó hacia el Rosellón, en Francia, para casarse con un rico noble, pero al llegar a Zaragoza, comenzó una persecución contra los cristianos. La santa defendió a estos y la llevaron ante los tribunales romanos. Tras confesar ser cristiana, la torturaron, la arañaron las carnes con garfios, le cortaron un pecho y le clavaron un clavo en la cabeza. Sus restos se conservan en la Basílica de Santa Engracia en Zaragoza.

-Santa Bernardette de Soubirous, virgen (1844-1879).- Fue una niña hija de padres muy pobres que vivían en un lugar insalubre, recogiendo la ropa sucia del hospital. Bernardette tenía poca salud por estar mal alimentada y por la humedad donde vivía. A los 14 años se le apareció la Virgen en Lourdes y la vio otras 18 veces. La Virgen le dijo: “No te haré feliz en esta vida, pero sí en la otra”. Después de las apariciones estuvo llena de enfermedades, de incomprensiones y hasta humillaciones dentro de la Comunidad de las Hijas de la Caridad en la que ingresó. La santa ofreció todos sus padecimientos a Dios por sus pecados y los de todos los pecadores. En la Comunidad estuvo 15 años y en los últimos 9 padeció de asma y de tuberculosis, de lo que murió a los 35 años, tras haber recibido la bendición del Papa.

-Día 17.- Beata María de la Encarnación, madre (1565-1618).- Nació en París de familia noble. Sus padres no tenían hijos y al cabo de bastantes años tuvieron a su hija María de la Encarnación que fue hija única. Cuando se casó, quiso que su hogar fuera un lugar donde la piedad estuviera muy presente. Tuvo seis hijos, de los cuales tres fueron religiosas y uno sacerdote. Los otros dos se casaron y llevaron una vida de piedad, como les había enseñado su madre. Al morir su esposo, María se dedicó con mucho ahínco a que fueran a Francia las carmelitas de santa Teresa. Hablaba con el Rey y con el Arzobispo, pero no conseguía los permisos. Llega san Francisco de Sales que se convierte en una ayuda importante. Por fin, el papa Clemente VIII permitió a las carmelitas que se instalaran en Francia. María las esperó con sus tres hijas las cuales entraron en el convento. Una de las hijas fue nombrada superiora y su madre, de rodillas, le juró obediencia. En los últimos años llevó una vida mística.

-Día 18.- Jueves Santo: La institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Es también el Día del Amor Fraterno y de atención a los pobres.Por la tarde se celebra la Misa de la Cena del Señor, donde se recuerda la última cena de Jesús con sus discípulos, y donde según la doctrina católica Jesús instauró dos sacramentos, el sacerdocio y la Eucaristía. Además, instituyó el mandamiento del Amor (“amaos los unos a los otros como yo los he amado a ustedes”). Una de las cosas más características de ese día es el rito del “Lavado de los pies”: el sacerdote lava los pies a doce personas elegidas entre los presentes (que representan a los doce apóstoles de Jesús) mientras se levantan cánticos religiosos. Terminada la misa, se despoja el altar y se guarda el Santísimo Sacramento en un tabernáculo situado en un lugar visible de la Iglesia para ser adorado por los fieles en recuerdo del tiempo de su pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

– San Francisco Solano (1549-1610).- Fue llamado “el Taumaturgo del Nuevo Mundo” por los milagros que realizó en Sudamérica. Nació en Montilla (Málaga) y tomó el hábito franciscano. Cuando llegó la peste del tifo negro, fue contagiado, pero curó de modo inesperado, con lo que vio que Dios le había llamado para apostolados difíciles. Fue misionero a Sudamérica. Viajó a pie desde Lima hasta Tucumán (Argentina) y después hacia las pampas. Son más de 3.000 kilómetros llenos de peligros en aquella época. Evangelizó las tribus más guerreras, con un crucifijo en la mano, ayudado por su violín y el canto con su bonita voz Consiguió convertirlos a la religión católica. Evangelizó también el Chaco Paraguayo. Fray Francisco pasó los últimos días en Lima.

-Día 19.- Viernes Santo: Es el día central de la Semana Santa, en el que se conmemora la muerte de Jesús en la Cruz. Es día de ayuno y abstinencia para acompañar a Jesús, Hijo de Dios, al Calvario y a la muerte en cruz. En ese día, el Papa asiste al Via Crucis que se celebra alrededor del Coliseo de Roma, donde están enterrados muchos mártires. A partir de las tres de la tarde en que murió Jesús en la cruz, se recoge el Santísimo Sacramento, y se vive el tiempo en que Jesús estuvo en el sepulcro, hasta su Resurrección. La liturgia celebra la solemne adoración de la Cruz, el Lignum Crucis.

– San León IX, Papa (1002-1054).- Estudió para sacerdote con mucho aprovechamiento, y así a los 25 años ya fue consagrado obispo de Toul (Francia), que gobernó durante 20 años. En 1048 fue elegido Papa y tomó el nombre de León IX. En su pontificado defendió con fuerza el celibato eclesiástico, muy quebrantado entre el clero, y luchó contra un pecado entonces bastante corriente que era la simonía (vender cargos eclesiásticos).

-Día 20.- Sábado Santo: Este día propiamente no hay culto oficial. Es día de luto por la muerte del Salvador, aunque con la esperanza de su resurrección. Es un día de meditación y de silencio; el altar estará despojado; el sagrario quedará abierto y vacío; y las luces de la iglesia apagadas. Al anochecer empieza la gran Vigilia Pascual, que en su primera parte (bendición del fuego nuevo y del agua, lecturas, letanías, profesión de fe y Bautizos) corresponde propiamente al Sábado Santo; pero la Misa de Gloria, solemnísima, con volteo de campanas y llena de aleluyas, corresponde a la celebración pascual del domingo de Resurrección.

– Santa Inés de Montepulciano, abadesa. (1274-1317).- Nació cerca de Montepulciano (Italia) y a los 15 años tomó el hábito de las madres dominicas, en esta localidad. Luego se va a la comunidad de Procena, cerca de Orvieto, donde destacó por sus cualidades espirituales. Fue nombrada `pronto madre abadesa. Regresa a Montepulciano y funda un pequeño convento fuera de la ciudad, donde pasó toda su vida. Fue reconocida por muchos como una santa ya en vida.

– Día 21.- Pascua de resurrección: La Pascua de Resurrección es el día más importante del año litúrgico en la Iglesia católica y en las Iglesias cristianas. La Iglesia católica lo celebra con una misa de medianoche, entre el 31 marzo y el 1 de abril: es la noche de la Luz, la noche en que Cristo ha resucitado, y los fieles renuevan las promesas del bautismo. Se enciende el Cirio Pascual, que se mantendrá encendido durante las celebraciones del tiempo litúrgico de Pascua. Durante la octava la Pascua de Resurrección la liturgia pascual precede a cualquier otra celebración, y litúrgicamente dura hasta la Pascua de Pentecostés (50 días). Son días de gran alegría por la Resurrección de Jesús, que coinciden con el inicio de la primavera en el hemisferio norte.

– San Anselmo, arzobispo de Canterbury y Doctor de la Iglesia (1033-1109).- Nació en Aosta, al nordeste de Italia. Fue monje benedictino, que destacó por sus estudios como geólogo y filósofo eclesiástico. Fue un gran defensor de la Inmaculada Concepción de María, 800 años antes de su proclamación como dogma de la Iglesia. Anselmo definió a Dios como «aquel del que nada más grande [que él] puede ser pensado», y argumentó que este ser debe existir en la mente, incluso en la mente de la persona que niega la existencia de Dios.

-Día 22.- Santos Cayo y Sotero, papas y mártires.- Vivieron en diferentes siglos, aunque los dos hayan sido obispo de Roma y por lo tanto papas. San Sotero vivió en el Siglo II. Era originario de Fondi (sur de Italia) y fue el sucesor del papa san Aniceto. Ordenó a 11 obispos y a numerosos sacerdotes y diáconos. Luchó contra la herejía del montanismo que aseguraba inminente el fin del mundo y por ello los cristianos debían hacer muchos ayunos y penitencias. Su pontificado coincide con el emperador Marco Aurelio. Murió mártir.

-San Cayo (Siglo III) era hermano de san Gabino, padre de santa Susana. A los dos santos se les atribuye un parentesco con el emperador Diocleciano, implacable perseguidor de los cristianos. Sin embargo, su pontificado, que comenzó el año 283, duró 13 años y se desarrolló en periodo de paz y bonanza, antes de la llegada al poder de Diocleciano. Ayudó a fortalecer el cristianismo dentro del Imperio Romano, pero al final de su pontificado comenzó de nuevo la persecución y murió mártir. Sus restos reposan en las catacumbas de San Calixto.

Día 23.- San Jorge, Día mundial del Libro y patrono de Inglaterra (275-303).- Es un santo universal, pues se le conmemora en los más diversos lugares, también en la Iglesia ortodoxa en que es venerado como un Santo Mayor. Es patrono en muchísimos lugares, tanto en Oriente como en Occidente. Nació en Capodocia, hoy Turquía. Hay muchas leyendas sobre san Jorge, pero la más común es que el santo. Cuando murió su padre se trasladó con su madre hasta la ciudad natal de esta, actual Lod (Israel). Entró en la milicia romana y pronto ascendió hasta llegar a Tribuno, destinado a Nicomedia como guarda personal del emperador Diocleciano. El año 303 el emperador emitió un edicto para la persecución de los cristianos. Jorge no quiso participar en la sangrienta persecución porque confesó ser cristiano y fue decapitado.

Del Santo se han escrito muchas leyendas. Una de ellas decía que los habitantes de una población estaban muy asustados a causa de un dragón que comía carne. San Jorge hirió gravemente al dragón y dijo que si se convertían al cristianismo el dragón moriría. El principal de la población y todos los demás creyeron en Jesucristo y el dragón murió. Como recompensa, san Jorge consiguió la mano de la hija del jefe de la población y le regaló una rosa.

La fama de san Jorge fue rápidamente extendida por todo el oriente y después pasó al occidente, y se popularizó mucho en la Edad Media, siendo patrono y protector de los caballeros, y de las órdenes religiosas militares, como la Orden Teutónica y los Templarios.

Muchos lugares han adoptado la Cruz de San Jorge como escudo. Es patrono de Inglaterra, cuya bandera luce la Cruz de San Jorge. También lo es de Georgia (país situado al sureste de Europa), y de la Corona de Aragón (Aragón y Cataluña). En Cataluña –cuya capital Barcelona luce las Cruz de San Jorge en su escudo- existe la tradición de regalar una rosa a la amada y ella le regala un libro, pues San Jorge es patrono mundial del Libro. Y lo es porque en ese día murieron Miguel de Cervantes y William Shakespeare.

Otros Patronazgos nos los encontramos en muy numerosas ciudades del mundo y en muchos países, como Portugal, Hungría, Italia, Rusia y Ucrania (en ambos países se celebra el 6 de mayo siguiendo el calendario ortodoxo), Bielorrusia, Malta, Serbia y Montenegro, Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela, Etiopía, Brasil, y México, entre otras.

-Día 24.- San Fidel de Sigmaringa, mártir. (1577-1622).- La Congregación de “Propaganda Fida” lo celebra como primer mártir a este capuchino, natural de Alemania y que murió en Suiza. Hijo de aristócratas, estudió en Friburgo, y muy pronto alcanzó el doctorado en Derecho, para ser el defensor de los pobres y oprimidos por los nobles feudales. El barón de Stotzingen le encargó que acompañara a un hijo suyo y otros jóvenes as un viaje instructivo por Europa. En el viaje san Fidel se dio cuenta de los estragos que hizo la reforma protestante, sobre todo entre la gente. Esta se mostraba belicosa, desconfiada, recelosa. Por ello, siendo un abogado famoso, empieza a pensar en consagrar su vida a Dios plenamente e ingresó en los Hermanos Menores Capuchinos. Se dedicó de lleno a la predicación con tal finura que hasta los protestantes le escuchaban gustosos. El Archiduque de Austria, Leopoldo, conquistó Suiza y envió a misioneros para hacer frente al calvinismo, en Suiza. El santo recibió amenazas e insultos. Un día los protestantes le invitaron a predicar en una iglesia de Seewis. Allí un grupo armado irrumpió y descargó sus fusiles contra el fraile. Este fue evacuado a las afueras, pero allí otros del grupo armado le interceptaron y lo mataron a hachazos por no querer hacerse protestante.

-Día 25.- San Marcos, evangelista (Siglo I).- Era primo de san Bernabé y fue a predicar con éste y san Pablo, pero tuvo miedo y regresó. De nuevo volvió y estuvo muchos años al lado de Pedro, en Roma. Escribió el segundo Evangelio. Fue obispo de Alejandría y murió, al parecer, mártir, siendo arrastrado por las calles con una cuerda atada en el cuello. Sus restos fueron trasladados a Venecia, que le hizo su Patrono y erigió la famosa Basílica de San Marcos.

-Día 26.- Santa Franca de Piacenza, virgen y abadesa (1170-1218).- Nació en Piacenza y a los 7 años sus padres la confiaron al monasterio de las benedictinas de San Siro Piacenza, para su educación. A los 15 años tomó el hábito benedictino en el mismo monasterio, donde destacó en piedad y estudio. Se sintió atraída hacia la reforma más austera de la liturgia y del arte de san Bernardo de Claraval, del Císter. A los 3 años fue elegida abadesa e inicio la reforma que llevó a santa Franca hasta los orígenes de la Orden de San Benito. No se encontraba bien en los monasterios cargados de figuras y escenas extraídas del mundo pagano. En la reforma encontró oración, silencio, sencillez en los adornos. Esto le valió críticas del clero y la nobleza de Piacenza y entre sus religiosas. San Fulco Scotti, después obispo de Lombardía, puso paz en el convento y en la ciudad. Santa Franca se dio cuenta que no podía reformar el monasterio benedictino, y por ello fundó un monasterio en Montelana, luego trasladado a Pittolo. Después de morir su cuerpo fue expuesto a veneración pública como santa.

-Día 27.- Nuestra Señora de Montserrat.- La Virgen de Montserrat, conocida popularmente como La Moreneta (La Morenita, en catalán). La imagen románica se conserva en el Monasterio Benedictino de Montserrat (Barcelona), que es un lugar de peregrinaciones. Es patrona de Cataluña. Según la tradición, la imagen de la Virgen fue hallada por unos pastorcillos el año 880. Vieron una luz en la montaña en una cueva. Los niños hallaron la imagen y lo comunicaron. El obispo quiso trasladar la imagen a Manresa, pero no pudo a causa del peso, y entendió que la Virgen quería que se edificara un santuario a su nombre en el lugar. Se construyó la ermita de Santa María y la Iglesia, con el Monasterio. La Virgen es negra y pertenece al grupo de vírgenes negras que hay en diversas partes del mundo. El color puede ser debido a que la imagen fue ennegrecida por el sol o por algún incendio. Fue la primera imagen de la Virgen, en España, en recibir la coronación canónica. El culto a la Virgen de Montserrat se extiende por Canarias, Perú, Guatemala, Colombia, El Salvador, Venezuela, Brasil, México y Argentina.

-Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo (1538-1606).- Eclesiástico castellano de Mansorga, fue el segundo arzobispo de Lima, tras ir a misionar al Virreinato del Perú. Es patrono del Episcopado Latinoamericano y de la Archidiócesis de Lima. Organizó territorialmente su arzobispado, que desde Lambayeque llegaba hasta Quito, lo que luego sirvió como división territorial política. Realizó tres visitas pastorales y en ellas bautizó a cerca de medio millón de personas, entre ellas a santa Rosa de Lima, san Francisco Solano, san Juan Masías y san Martín de Porres.

Viajó por casi toda la archidiócesis y sus viajes normalmente los hacía a pie. Hizo una muy intensa labor pastoral entre los indios y aprendió su idioma para enseñarles mejor, al tiempo que vindicó los derechos de los pueblos indígenas. Convocó y presidió el III Concilio Limense, al que asistieron prelados de toda América Latina, y en el que se trataron los problemas de los indígenas. Se acordó la predicación en lenguas indígenas y se imprimieron catecismos en castellano, quechua y aymara, que fueron los primeros textos impresos en Latinoamérica. Se construyeron caminos, escuelas, capillas y hospitales y fundó el primer Seminario Americano en Lima el año 1591. A su muerte donó todos sus bienes a sus trabajadores y a los pobres.

-Día 28.- San Luis María Grignon de Monfort, fundador. (1673-1716).- Sacerdote francés, fundó las congregaciones de los Padres Monfortianos y las Hermanas de la Sabiduría. Era el mayor de ocho hijos, y con grandes sacrificios económicos pudo ingresar en el seminario de San Sulpicio de París, el mejor de Francia. Desde muy joven destacó en su gran amor y devoción a la Santísima Virgen María y a la Eucaristía. Fue al seminario y un día encontró a dos pobres: a uno le dio todo el dinero que llevaba de su padres y al segundo le dio su ropa y él se vistió con los harapos del pobre.

Tuvo incomprensiones en el Seminario y no sabían si él era un santo o un lunático. Ordenado sacerdote a los 27 años, eligió como lema “ser esclavo de María”. Después, y dadas las dudas que tenían de san Luis, le prohibieron celebrar misa y confesar. Es rechazado por todos, hasta por sus amigos más íntimos, y eso le hizo sufrir mucho, pero no vaciló en su fe apoyada en María Santísima. Así, recurrió al papa Clemente XI, quien lejos de censurarle, lo bendice. Se dedicó a las misiones. Un año antes de su muerte fundó sus dos congregaciones. El 2 de febrero de 1811, Napoleón aprobó los estatutos de la Congregación de las Hijas de la Sabiduría, que se consagran a las escuelas, los hospitales y las cárceles y a los indefensos: sordomudos, ciegos, etc.

-Día 29.- Santa Catalina de Siena, virgen. (1347-1380).- Nació en Siena y a los seis años tuvo una visión mística que cambió su vida. Fue una santa que, a pesar de no tener instrucción, dio un cambio radical a la vida de la Iglesia, consiguiendo que los papas terminaran su exilio de Avignon y volvieran a Roma. Fue con el papa Urbano VI. Escribió una famosa obra mística “Diálogo de Santa Catalina”. Pronto enfermó. Murió a los 33 años. Era terciaria de la Orden de Santo Domingo. Es patrona de Italia y de Europa. La Universidad Católica de Santo Domingo lleva el nombre de Santa Catalina de Siena.

-Día 30.- San Pío V, Papa. (1504-1572).- Este Papa pertenecía a la Orden de los Predicadores (dominicos). El papa Julio III lo llamó a Roma para que fuera el Comisario General del Santo Oficio para mantener la pureza de la fe frente a doctrinas que se oponen a la misma. El papa Pablo IV lo nombra obispo de Mondovi (Piamonte). Se fijó en él san Carlos Borromeo e intercedió para que fuera elegido Papa. Tomó el nombre de Pío V. No fue un príncipe, sino un asceta. Pío V ofrece un Breviario Romano, un Misal Romano, y muy importante fue su “Catecismo del Concilio de Trento” o “Catecismo Romano”.

Se preocupó por la evangelización del Nuevo Mundo y creó dos congregaciones que serían la base de “Propaganda Fide”. Proclama a santo Tomás de Aquino, Doctor de la Iglesia, e impulsa la Opera Omnia, más conocida como Piana. Trabajó para la alianza entre España y Venecia para combatir a los otomanos. La expedición fue encomendada a Nuestra Señora del Rosario. Los otomanos fueron vencidos en Lepanto, el 7 de octubre de 1571 y se instituyó ese día la fiesta de la Virgen del Rosario. El Papa murió santamente en Roma. Su cuerpo se venera en la Capilla del Santísimo en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma.