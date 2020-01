John, un exitoso empresario con Síndrome de Down

En(Estados Unidos),, de 21 años, y su padre

Juntos crearon una compañía que logró un volumen de negocio de 1 millón de dólares. En un video difundido por Fox23, los dos hombres cuentan su historia: que John siente pasión por los calcetines de colores vivos y que siempre quiso montar un negocio con su padre.

Y que, como socios, los dos tuvieron que organizarse la división del trabajo y las funciones de cada uno.

Para ellos, esta aventura familiar y empresarial fue una oportunidad para disfrutar de momentos largos y preciosos uno al lado del otro. En definitiva: dos hombres se ponen de acuerdo para perseguir el sueño de John de crear una tienda digital de calcetines llamada John’s Crazy Socks [los calcetines locos de John], en referencia a los calcetines de colores llamativos que a John le gusta usar desde pequeño.

Desde 2016, su tienda comercializa 1500 referencias diferentes, desde las más clásicas hasta las más estrafalarias.

El éxito fue inmediato. En menos de un año, los dos expidieron más de 42.000 encargos y generaron 1,7 millones de dólares volumen de negocio. Nada mal para ser su primera empresa.

Aunque la tienda de John y su padre es virtual, el servicio de entrega se distingue por una hermosa humanidad. De hecho, para añadir su toque personal, John acompaña cada pedido con una nota de agradecimiento y algunos caramelos.

Y para los habitantes de Long Island, el empresario se desplaza en persona para entregar los pedidos.

Éxito empresarial

La empresa ha sido un gran éxito. Después de unos cuantos meses de existencia, ya emplea a doce personas, ocho de las cuales con alguna discapacidad.

Pero los dos empresarios no se detienen ahí. John’s Crazy Socks se comprometió recientemente a donar el 5% de sus ganancias a ‘Special Olympics’, que organiza competiciones para niños y adultos con discapacidades intelectuales.

Además, para apoyar causas caritativas, la marca comercializa modelos populares, un poco más caros que la competencia, para donar la diferencia: “Creamos felicidad gracias a los calcetines”, dice John con una gran sonrisa.

John parece irradiar felicidad en su vida diaria de empresario. Y no es el único feliz. Su padre explica que los dos “necesitan el uno del otro” y que él no podría dirigir la empresa sin su hijo a su lado. Nada impedirá a John cumplir sus sueños, porque “el síndrome de Down no le ha frenado nunca”.

https://www.youtube.com/watch?v=4kbrnDF1Ez8