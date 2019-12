5 lecciones de vida de “El Principito” demostradas por la ciencia

Antoine de Saint-Exupéry da cinco consejos a los adultos para vivir mejor el presente a través de El Principito, el héroe nacido de su pluma en 1943.

Un centenar de páginas ilustradas, traducidas en 288 lenguas y dialectos. El Principito es la obra que tiene más traducciones en el mundo. Magia para los niños, alegoría para los grandes.

Con ocasión de su 70º aniversario, The Huffington Post (13 septiembre) eligió cinco lecciones de vida del libro, actuales y demostradas por datos científicos.

1 Regresar a la creatividad como cuando éramos niños

“Quería saber si era verdaderamente un ser comprensivo pero siempre contestaban: “Es un sombrero”. Me abstenía entonces de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba de su mundo: del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y la persona mayor quedaba contentísima de conocer a un hombre tan razonable” – El narrador

El primer dibujo del narrador niño del libro de Saint-Exupéry representa una boa que digiere a un elefante. Pero los adultos, en cambio, ven lo mismo: un simple sombrero. Por eso abandona su pasión por el dibujo hasta su encuentro con el Principito quien sabe inmediatamente que se trata de un elefante dentro de una boa.

El Principito tiene más imaginación: cuando le pide al narrador que le dibuje una oveja, prefiere el dibujo de una caja. De esta forma, puede imaginar que la oveja está dentro.

La lección de vida: Los adultos pierden esa pizca de locura que los empujaba a imaginar y crear de niños. Los adultos prefieren los números y las cosas inmediatas y se olvidan de mirar en profundidad, más allá de la superficie, de dejarse llevar y de inventar.

Qué dice la ciencia: Según varios psicólogos e investigaciones conducidas por colegas del Huffington Post estadounidense los creativos se parecen al Principito. Sueñan con los ojos abiertos, por ejemplo. Las personas creativas van en busca de nuevas experiencias, hacen las preguntas adecuadas, observan a los demás, se alejan de sus propias convicciones.

2 No nos lo tomemos tan a pecho

“Las administro. Las cuento y las recuento una y otra vez. Es difícil. ¡Pero yo soy un hombre serio! – El hombre de negocios.

Durante su viaje por los planetas, el Principito se encontró con un hombre de negocios. ¿Su característica principal (la única)? Es muy serio. No hace otra cosa que contar todas las estrellas de la galaxia, incesantemente. Se considera satisfecho porque cree que las posee todas, pero su vida está hecha solo de monotonía y soledad porque no se dedica a nada más. No aprecia ni siquiera la belleza de esas estrellas.

La lección de vida: Es mejor ser menos serio para apreciar el verdadero significado de las cosas.

Qué dice la ciencia: Numerosos estudios sostienen que en la vida no hay nada mejor que una buena dosis de risas para estar bien consigo mismo durante mucho tiempo. En 2014, algunos investigadores de una universidad californiana demostraron que las personas que ríen tienen mejor memoria y están menos estresadas.

3 Más tiempo a sí mismo para ser feliz

“Pues como el planeta da una vuelta completa cada minuto, yo no tengo un segundo de reposo. Enciendo y apago una vez por minuto” – El Farolero.

En el quinto planeta el Principito se encontró con un personaje realmente extravagante. Cada minuto debe encender y apagar su farol. Cada minuto para él vale un día. No tiene nunca tiempo para descansar o dormir. La lección de vida: Es necesario apreciar cada instante que pasa, sacar lo mejor de la vida. Qué dice la ciencia: La falta de sueño tiene efectos catastróficos para la salud. No hagas como el farolero: aumentará el riesgo de diabetes, enfermedades cardiacas, ictus, algunos tipos de cáncer, problemas de memoria, emotividad más acentuada, aumento del apetito… Los efectos negativos de la privación del sueño son realmente muchos. Además de dormir, es indispensable dedicar tiempo a sí mismo, desconectarse del trabajo.