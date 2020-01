Tus maestros espirituales para este enero

Comienza el año 2020 con la celebración del aniversario de la fundación de Roma por Rómulo y Remo (año 753, a. de C.). En el calendario hebreo es el 5781, en el persa el 1399, en el armenio el 1469 y en el chino 4717.

En América Latina ocurren diversos acontecimientos, como la proclamación de la Independencia de Haití, por parte de Jean-Jacques Dessalines.

Además, triunfa la Revolución de Fidel en Cuba (1959) frente al dictador Fulgencio Batista. En México, se decreta la expulsión de los españoles (1929) y los ayuntamientos de Guatemala votan su adhesión al Imperio de México. 1957.

En Chile, muere Gabriela Mistral (1957), poetisa chilena, Premio Nobel de Literatura en 1945. Francisco Pizarro funda en Perú la ciudad de Lima (1535).

El padre jesuita José de Anchieta funda la ciudad de São Paulo en 1554, que hoy es la más grande ciudad de Brasil y una de las más grandes del mundo. Nace José Martí (1853), poeta y héroe de la independencia de Cuba.

En Europa queda instituida la moneda única del euro. Y en la India muere asesinado Mahatma Gandhi.

-Día 1.- Festividad de Santa María, Madre de Dios. No solo es el primer día del año civil, sino que la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, ha querido celebrar el dogma mariano de la Maternidad Divina de María en la octava de Navidad. Antes se celebraba el 11 de octubre, por ser el aniversario de la proclamación del dogma en el Concilio de Éfeso, año 431, pero se vio más adecuado celebrarlo dentro del marco de las fiestas litúrgicas de la Navidad. Es una manera de empezar el año civil al cobijo de María Madre de Dios.

Éfeso es la ciudad donde María pasó sus últimos años. Al negar el obispo Nestorio la Maternidad Divina de María, es decir que era la Madre de Dios, la Iglesia reunió en esta ciudad a 200 obispos de todo el mundo y proclamó el dogma, y condenó las doctrinas de Nestorio. La proclamación del dogma decía: “La Virgen María sí es Madre de Dios porque su Hijo, Cristo, es Dios”. Esto provocó una gran alegría entre los habitantes de Éfeso que, provistos de antorchas, procesaron por el pueblo diciendo: “Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén“. Una oración que ha quedado para siempre.

-Día 2.- San Basilio Magno (329-379) y San Gregorio Nacianceno (330-390).- Ambos son obispos, doctores y padres de la Iglesia en el Oriente. San Basilio reorganizó la vida de los monjes y todavía hoy perviven sus observaciones de la vida monástica en Oriente. San Gregorio fue un teólogo de verbo fácil y contundente. Amigo íntimo de san Basilio ambos lucharon contra las herejías de su tiempo, especialmente contra el arrianismo (negaba la divinidad de Cristo).

-Día 3.- Santísimo nombre de Jesús. Aunque ya se celebraba desde los primeros tiempos del cristianismo, la festividad litúrgica fue instituida por el papa Clemente VII, quien dio a la Orden Franciscana el encargo de celebrarla, a partir del año 1530. Uno de los propagadores del Santísimo Nombre de Jesús fue san Bernardino de Siena, y estableció el monograma IHS, sacado del griego y añadió el nombre de Jesús al final del Avemaría.

-Día 4.- Santa Isabel Ana Bayley Seton, viuda y fundadora (1774-1821).– Estadounidense, de familia episcopaliana, se convirtió al catolicismo y fundó la Congregación de las Hermanas de la Caridad de San José, la primera congregación femenina de los Estados Unidos. La Congregación asiste a muchachas pobres y se inspira en la espiritualidad de las Hijas de San Vicente de Paúl, las cuales no pudieron establecerse en Estados Unidos a causa de la Revolución Francesa.

-Día 5.- San Juan Neumann, Obispo (1811-1860).– Religioso redentorista austríaco que fue a misionar a los Estados Unidos, donde fue el tercer obispo de Filadelfia. Abrió 70 escuelas católicas y el Senado de los Estados Unidos le ha reconocido (1960) como “hombre insigne, pionero y promotor del sistema escolar católico de Estados Unidos”. Colaboró con Pío IX en la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción.

-Día 6.- La Epifanía del Señor o Día de los Reyes Magos (en muchos países esta fiesta se celebra al domingo siguiente).- Es una de las fiestas más antiguas del cristianismo. Comenzó a celebrarse en el S. III en Oriente y en el S. IV en Occidente. Epifanía significa en griego “manifestación”, o sea que se celebra cuando Jesús se reveló como Dios al mundo pagano, simbolizado por los tres Reyes Magos. En el Oriente, el día 6 de enero es la fiesta de Navidad siguiendo un calendario litúrgico propio.

-Día 7. San Raimundo de Peñafort (1180- 1275).- Religioso dominico español, nace cerca de Barcelona y es patrono de los juristas. Convirtió a muchos por su predicación. Viaja por Aragón, Castilla y Cataluña. Aquí ayuda, según la tradición, a san Pedro Nolasco en la fundación de los Padres Mercedarios, dedicados a rescatar a los cautivos por los musulmanes. Muy entregado a la confesión, escribió los casos de conciencia que le presentaban sus penitentes y lo recogió en su libro Summa de casibus paenitentialibus.

-Día 8.- San Apolinar, obispo y mártir (S. II).- Fue el primer obispo de Rávena, que padeció martirio bajo el emperador Vespesiano. En el lugar del martirio, en el puerto de Rávena, se levantó una iglesia en el siglo VI.

-Día 9.- San Julián y santa Basilisa (S. III).- Eran esposos (él por obligación de sus padres), pero ambos se consagraron a la virginidad. Fundaron sendos monasterios, para hombres y para mujeres donde acogieron numerosas vocaciones. San Julián y santa Basilisa eran de familias nobles romanas, que vivían en Egipto. Destacaron por el ejercicio de las virtudes. Perseguido Julián por los emperadores Diocleciano y Maximiano, se negó a adorar a los dioses paganos en una audiencia pública y dijo que solo adoraba al único Dios. Recibió martirio en su tierra al igual que su esposa santa Basilisa.

-Día 10.- Beata sor Ana de los Ángeles Monteagudo (1602-1686).- Es una beata peruana, nacida en Arequipa. A pesar de la oposición de sus padres, entró en el convento de las dominicas de clausura, tras una visión de Santa Catalina de Siena. Tuvo una especial relación con las almas del Purgatorio y tenía un don en el que predecía hechos que debían ocurrir. Murió ciega y con muchos dolores en los músculos y huesos. Lo aceptó todo sin quejarse porque era la voluntad de Dios. Una vez sepultada, a los diez meses su cuerpo fue exhumado y estaba fresco sin olor alguno.

-Día 11.- San Teodosio, abad (423-529).- Fue un monje y abad de Constantinopla. Visitó los Santos Lugares en Palestina y allí comenzó sus labores monásticas. Dedicó su tiempo al ayuno y a la oración. Comía solo algunas legumbres hervidas con agua y hierbas silvestres. En Belén reunió a seguidores pues se había extendido su fama como asceta. Les enseñó cómo dominar las pasiones. Construyó el Monasterio de San Teodosio cerca de Belén. Murió a los 106 años.

-Día 12.- San Bernardo de Corleone (1605-1667).- Fraile capuchino italiano. De joven se batió en duelo con otro joven, al que hirió gravemente. Huido de la justicia, encontró la paz en la soledad y en el arrepentimiento por su delito. Pidió perdón a Dios y a los hombres, e hizo gran penitencia para reparar sus pecados. Tomó los hábitos de los Hermanos Menores Capuchinos. Cuidaba a los enfermos y realizaba muchos trabajos, lavando la ropa, por ejemplo, a sus hermanos sacerdotes. Consoló a muchos enfermos y fue muy devoto de la Virgen Inmaculada.

-Día 13.- San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia (315-367).- Nació en Poitiers, hoy Francia, y se educó en el paganismo. Sin embargo, su gran pasión por conocer la verdad le llevó a estudiar filosofía y se convierte al cristianismo. Estaba casado y con una hija. Poco después de bautizado el pueblo lo aclamó como obispo. El emperador Constancio II, convertido al arrianismo (niegan la divinidad de Jesucristo), lo desterró a Frigia, donde aprendió griego y descubrió a Orígenes. Vuelto a su diócesis predicó con fuerza la verdadera fe y atacó al arrianismo. Fue tutor de san Martin de Tours.

-Día 14.- San Félix de Nola, obispo y mártir (¿?-255).- Al morir su padre, distribuyó su herencia entre los pobres. Ordenado sacerdote, fue nombrado obispo de Nola (Italia del Sur). Vivió la persecución de los emperadores Decio y Valeriano. A la muerte de san Máximo, que le ordenó sacerdote y que padeció frío y hambre en su huida hacia las montañas, le promovieron a ser su sucesor, pero no aceptó tal dignidad. Murió mártir al ejercer su sacerdocio entre los fieles.

-Día 15.- San Arnoldo Janssen, fundador (1837-1909).- Sacerdote alemán, quiso despertar en su pueblo el espíritu misionero, y fundó la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino. Pronto se le unieron mujeres con el propósito de ir también a las misiones, y fundó las Siervas del Espíritu Santo, y las primeras hermanas partieron para Argentina. También fundó una rama de religiosas de clausura, las Siervas del Espíritu Santo de Adoración Perpetua, para que con su oración, día y noche, ante el Santísimo Sacramento, sirvieran a las misiones.

Día 16.- San Marcelo, Papa (¿?-309).- Es el papa número 30 y gobernó la Iglesia durante solo un año, por la persecución del emperador Diocleciano. Fue un sacerdote que predicaba la fe con valentía. En las persecuciones hubo cristianos que apostataron y él los recogió para que volvieran a la fe, para lo que pedía que hicieran penitencia. El emperador Majencio lo desterró y murió en el exilio. En su breve pontificado se dedicó a reconstruir templos.

-Día 17.- San Antonio Abad (251-356).- Monje egipcio, fundó el movimiento eremítico. Fue el maestro de san Atanasio. Vendió sus bienes y los distribuyó entre los necesitados. Atendió a varias comunidades eremíticas. Comía poco y alcanzó los 105 años de edad. Fue reiteradamente tentado por el demonio en el desierto.

Es patrono de los sepultureros y de los animales, porque sepultó a Pablo el Ermitaño, con la ayuda de dos leones y otros animales. En una ocasión, se cuenta, se le acercó una jabalina con sus jabatos, que eran todos ciegos, y san Antonio les curó de la ceguera. Bajo su advocación se puso la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Antonio dedicados al cuidado de los enfermos de dolencias contagiosas (peste lepra, sarna, enfermedades venéreas). Se establecieron en varios puntos del Camino de Santiago.

San José Genaro Sánchez Delgadillo, sacerdote y mártir (1886 -1927).- Sacerdote mejicano de Agualele (Jalisco) de familia muy humilde y cristiana. Dedicó mucho tiempo al confesionario. Debido a los desmanes de los soldados revolucionarios, guardó el Sagrario –no había culto público—en una casa segura. Nunca incitó a nadie a tomar las armas, pero un día, bajando la montaña con un grupo de vecinos, unos soldados, pensando que eran “cristeros”, los cogieron y soltaron a todos menos al sacerdote que fue colgado en un árbol después de perdonar a todos y gritar “¡Viva Cristo Rey!”.

-Día 18.- Santa Margarita de Hungría (1242-1270).- Fue ofrecida a Dios por sus padres, los reyes de Hungría (Bela IV y María de Lascaris), antes de nacer, para que Dios librara a su país de los tártaros. Bela IV venció a los tártaros y confiaron a su hija Margarita a las dominicas del monasterio de Veszprem. La niña al hacerse mayor profesó en el monasterio, y sus padres, al verla tan feliz, edificaron otro monasterio para ella. Su amor por las viudas, los pobres y con su gran amor a la virginidad (se negó a contraer matrimonio con importantes nobles) murió rodeada de los de su Orden.

-Día 19.- San José Sebastián Pelczar, obispo y fundador (1842-1924).- Obispo polaco, fundó la Congregación de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús, que tienen como fin anunciar el Reino del Amor del Sagrado Corazón de Jesús, de modo particular con las jóvenes. Después de su ordenación sacerdotal estudió en dos universidades de Roma y después dictó clases en la Universidad de Jagelónica en Polonia. Creó la Fraternidad de la Inmaculada Virgen María, Reina de Polonia”. Fue durante 25 años obispo de Przemy (Polonia).

-Día 20.- San Sebastián, mártir (256-288).- Nació en Narbona (hoy Francia) y se educó en Milán. Soldado del ejército romano, llegó a ser jefe de la primera Guardia Pretoriana, ocultando ser cristiano. Cuando el emperador Maximiano se enteró, le obligó adorar a los dioses paganos, pero Sebastián se negó. El emperador, contrariado porque quería mucho a Sebastián, le condenó a muerte, lanzando sobre él una lluvia de flechas. Fueron a recogerlo sus amigos y, viendo que aún vivía, le curaron las heridas y quedó restablecido. Le aconsejaron que se fuera de Roma, pero él no quiso, sino que reprochó al emperador que persiguiera a los cristianos. Maximino mandó que lo azotaran hasta morir. Y así lo hicieron. Su cuerpo fue llevado por los cristianos a la Vía Apia, donde se encuentra una catacumba que lleva su nombre.

-Día 21.- Nuestra Señora de Altagracia.- Patrona de la República Dominicana, su imagen se venera en todas las iglesias y lugares de culto y es un nombre muy corriente entre las mujeres dominicanas. Su imagen se venera de modo especial en la Basílica de Higüey. Es una expresión plástica del dogma de la Maternidad Divina de María y una explicación del dogma de la Virginidad Perpetua.

-Santa Inés, virgen y mártir (290-303).- Un día volviendo del colegio, se enamoró de ella el hijo del alcalde de Roma, que le pidió en matrimonio. Ella le dijo: “He sido solicitada por otro Amante. Yo amo a Cristo. Seré la esposa de Aquel cuya Madre es Virgen; lo amaré y seguiré siendo casta”. El hijo lo cuenta a su padre, quien la condena a morir degollada. Tenía 13 años. Su hermana Emerenciana también fue martirizada a pedradas cuando rezaba en su sepulcro. San Dámaso mandó escribir en su tumba este epitafio: “Con mínimas fuerzas superó grandes peligros”. Santa Inés es mártir de la virginidad. En Roma existe una catacumba dedicada a la santa y una basílica de Santa Inés de Extramuros. Su iconografía es con una palma en la mano.

-Día 22.- Beata Laura Vicuña (1891-1904).- Hija de un alto militar y político chileno, nace en Santiago de Chile y muere en Argentina a la edad de solo 13 años. A causa de una revolución, donde murió el padre, Laura, con su madre Mercedes y su hermana Julia. Se instalan en las pampas argentinas y allí, movida por el hambre, la madre Margarita acepta a vivir en concubinato con un ganadero brutal. Laura es internada en el colegio de las salesianas. Cuando se entera en la clase de religión que su madre vive en pecado, ofrece a Dios su vida por liberar a su madre. Consagró su pureza a la Virgen María. A causa de una gran inundación en el colegio, Laura se ofrece a cuidar a otras niñas que salen del agua y del frío. Por tal motivo adquiere una dolorosa enfermedad en los riñones. La madre al visitarle se entera que su hija ofreció su vida por ella y le dijo: “¡Oh Laurita, qué amor tan grande has tenido hacia mí! Te lo juro ahora mismo. Desde hoy ya nunca volveré a vivir con ese hombre. Dios es testigo de mi promesa. Estoy arrepentida. Desde hoy cambiará mi vida”. Laura murió con una gran serenidad.

-Día 23.- San Ildefonso, Abad y Doctor de la Iglesia (607-667).- Es uno de los grandes Padres de la Iglesia. Hijo de una regia familia visigótica, escribió varios libros y dejó incompletos otros. Se le apareció la Virgen, que le dijo “Tú eres mi capellán y fiel notario” y le regaló una casulla. El hecho sigue siendo recordado a lo largo de los siglos en la Catedral de Toledo. En la invasión de los musulmanes, estos respetaron el lugar de la aparición, cuando convirtieron en Mezquita la Catedral, al tratarse de un espacio dedicado a la Virgen de la que habla también el Corán. Entre las obras de san Ildefonso están Sobre la virginidad perpetua de Santa María contra tres infieles, Comentario sobre el conocimiento del Bautismo, y Sobre el progreso del desierto espiritual.

-Día 24.- San Francisco de Sales, Obispo y Doctor de la Iglesia (1567-1622).- Es titular y patrono de la Familia Salesiana, fundada por Don Bosco y también patrono de los escritores y periodistas. Francés de nacimiento, admiró la vida de San Francisco de Asís. Se reveló como un buen escritor y divulgador. Tuvo que enfrentarse con los protestantes calvinistas. Dijo a santa Juana de Chantal: “Yo he repetido con frecuencia que la mejor manera de predicar a los herejes es el amor, aun sin decir una sola palabra de refutación contra sus doctrinas”. Con su carácter afable se granjeó la amistad de la gente, e incluso del rey Enrique IV. Ayudó a Juana de Chantal a la fundación de la Orden de la Visitación de Santa María. Fue obispo de Ginebra.

-Día 25.- Fiesta de la Conversión de San Pablo.– “Yo perseguí a muerte a este Camino, encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres.. Pero yendo de camino, estando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo; caí al suelo y oí una voz que me decía: “Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?” Yo respondí: “¿Quién eres, Señor?” Y él a mí: “Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues”. Es uno de los momentos en que Pablo cuenta su conversión. Una fecha importantísima para el cristianismo que fue conocido a los gentiles gracias a la entrega de él al evangelio.

-Día 26.- San Timoteo y San Tito (S. I).- Son dos santos muy amados de San Pablo, que fueron obispos y seguidores fieles del Apóstol de las Gentes. Se celebran al día siguiente de la conversión de San Pablo.

–San Timoteo, mencionado seis veces en los Hechos de los Apóstoles y 18 veces en las epístolas de San Pablo, fue obispo de Éfeso y destinatario de dos epístolas paulinas. Esto muestra la importancia de Timoteo en la primera evangelización.

-San Tito, fue obispo de Creta, por designación de San Pablo quien escribió una epístola dirigida a él, en la que describe las cualidades que deben tener los sacerdotes.

-Día 27.- San Enrique de Ossó, sacerdote y fundador (1840-1896).- Sacerdote español, fundó la Congregación de Hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. De joven vive la enfermedad y muerte de su madre que le confió su dicha si fuera sacerdote. A los 32 años vive una experiencia espiritual que le marcará toda su vida. Descubre en Santa Teresa el sentido y la fuerza para poder vivir en su tiempo. Lo aprende todo de ella y lo transmite a hombres y mujeres, a través de su fundación.

-Santa Angela Merici (1470-1540).- Religiosa italiana, tomó el hábito de Terciaria de la Orden Franciscana y fundó en Brescia una Congregación inspirada en santa Úrsula, las religiosas ursulinas dedicadas a la formación y educación de las niñas. Las ursulinas han fundado muchos colegios en Europa, donde se ha transmitido la doctrina católica.

–Día 28.- Santo Tomás de Aquino, Doctor de la Iglesia (1225-1274).- Religioso dominico italiano, tal vez el más grande filósofo y teólogo de todos los tiempos. Autor de su famosa Suma Teológica, sigue siendo un maestro en nuestros días, pues muchos siguen su escuela filosófica y teológica. En su juventud su familia no quería que se hiciera religioso y le encerraron en un lugar con una prostituta para que cometiera pecados contra la pureza, pero no lo consiguieron. Entonces, dejaron a Tomás que siguiera su camino. Mantuvo una gran amistad con san Alberto Magno, también dominico. Para pensar mejor la ciencia de Dios (teología) ponía su cabeza dentro del Sagrario. Fue llamado Doctor Angélico y es patrono de los estudiantes.

-Día 29.- Beato Brinislaw Markiewicz, sacerdote y fundador (1842-1912).- Este sacerdote polaco ingresó en la Congregación de los salesianos. Abandona esta y funda la Congregación de San Miguel Arcángel, para la atención a los desamparados, a quienes les enseñaba un oficio. A su muerte, el obispo de Cracovia, Adam Stefan Sapieha –el obispo que acogió en el seminario a san Juan Pablo II– ayudó a la obra del padre Maskiewicz y en 1921 fue erigida canónicamente como la Congregación de San Miguel Arcángel. También recibió su aprobación la Congregación femenina, conocida como las Hermanas Miguelinas.

-Día 30.- Santa Martina, Virgen y Mártir (¿?-238).- El culto a esta santa no empieza hasta muchos años después de su martirio, cuando fue descubierta su tumba y el papa Honorio I le dedicó una iglesia en el Foro Romano (a. 625). El papa Urbano VIII la proclamó como una de las patronas de Roma (S. XVII).

-Día 31.- San Juan Bosco, fundador (1815-1888).- Sacerdote italiano, más conocido como Don Bosco, fue el fundador de la Congregación Salesiana y la Asociación de las Hijas de María Auxiliadora, dedicados a la educación y a la inserción laboral de los jóvenes necesitados, junto a la defensa de la fe católica. Vivió en los convulsos momentos de la Unificación de Italia, en una ola de anticlericalismo. Puso a san Francisco de Sales al centro de su espiritualidad (por eso se llaman Salesianos). Pronto su obra se extendió por toda Europa y América, hasta convertirse en uno de los grupos católicos más numerosos del mundo. Juan Pablo II le confirió el título de «Padre, Maestro y Amigo de los Jóvenes». En Barcelona dejó su sello en el conocido templo expiatorio del Tibidabo, encima de la montaña del mismo nombre. Es patrono de los ilusionistas, del cine y de los aprendices.