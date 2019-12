¿Existe la Medalla Milagrosa “esotérica” o “satánica”?

A menudo se habla de, como las versiones falsas de. Algunas veces se afirma que estas imágenes parecen tener, que no sólo tergiversan el sentido original del objeto manipulado, sino que también dan como normales e inofensivos ciertos

Muchos creen que hay sociedades secretas anticatólicas que distribuyen estos objetos “adulterados” para hacer daño a los católicos que los adquieren de buena fe.

En esta ocasión hablaremos de una versión de la Medalla Milagrosa que incorpora símbolos aparentemente ajenos a la fe. ¿Cuáles son estos elementos que a algunos lleva a pensar en un símbolo esotérico o satánico? Vemos la auténtica y la que algunos dicen que es esotérica:

La auténtica:

La supuestamente esotérica:

¿Una medalla satánica?

Por lo delicado del tema, merece un análisis más objetivo y sosegado. Estos son los elementos más importantes y frecuentes por los cuales algunos consideran la segunda como ocultista y satánica.

1) Las estrellas no tienen 5 puntas, sino 6. Este es el gran detalle en el que algunos apuntan al ocultismo: la estrella de 6 puntas sería utilizada por las sectas esotéricas y satánicas. 2) Hay una estrella de 6 puntas sobre la cruz; en la medalla original no hay ninguna estrella sobre ella, sino dos estrellas, que aparecen en cada uno de los lados superiores de la cruz.

Sin embargo, esta explicación no se sostiene. Miguel Pastorino, teólogo y secretario de la Red Iberoamericana para el Estudio de las Sectas (RIES) explica a Aleteia más bien lo contrario: La estrella de 6 puntas no es demoníaca, sino que es la del Rey David y precisamente sería la estrella de 5 puntas (de la medalla auténtica tal y como la conocemos), la estrella o el símbolo que suelen utilizar los satanistas…

Claro que eso no significa que todas las estrellas de cinco puntas sean satánicas, ¡en absoluto! Cada vez que alguien vea una estrella de cinco puntas, ¿va a temblar pensando en el demonio? Eso no es religión, es superstición. La estrella de cinco puntas en sí es un diseño universal, que no tiene ninguna connotación mágica, aunque algunas sectas minoritarias sí se la atribuyan.

Los expertos de la RIES confirman a Aleteia que no hay ninguna prueba documental ni de otro tipo que avale la difusión de estas medallas por parte de sociedades secretas, sectas o cualquier otro oscuro interés anticatólico.

La mayor parte de los argumentos en contra de su uso y distribución se basan en la supuesta simbología que tienen. Un discurso poco sólido basado en la vaguedad de la simbología y de la iconografía: un supuesto “ojo de Horus” y un medio adivinado compás entre las espinas del corazón, además de unos brazos de la cruz que terminan en punta… Basándonos en una interpretación poco experta de signos y símbolos, todo o casi todo podría ser ocultista y satánico.

Te puede interesar: ¿Es cierto que existe un rosario satánico, másonico o de la Nueva Era?

Sin embargo, estos argumentos alarmistas se difunden sin ningún control por las redes sociales. Basta una búsqueda por Internet para ver multitud de advertencias sobre imágenes, medallas e incluso rosarios supuestamente satánicos. Algunos llegan incluso a pedir que se destruyan estas medallas, alimentando así un cierto sentimiento “mágico” en sentido negativo hacia los objetos, lo que está muy lejos de la verdadera fe.

No nos dejemos llevar por discursos maniqueístas y llenos de miedo religioso, y pensemos más bien: ¿No será que el diablo lo que quiere es que destruyamos todos estos objetos, sembrando la duda sobre la utilidad y la eficacia de la oración sencilla y confiada a Dios?