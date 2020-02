Cáncer de mama: casi todo lo que necesitas saber

Con miles personas afectadas, el cáncer de mama todavía sigue siendo el tumor más frecuente en las mujeres. Los hombres también pueden tener cáncer de mama, pero solamente representan el 1% de todos ellos mientras que aproximadamente una de cada ocho mujeres desarrolla uno a lo largo de su vida.

El cáncer es la proliferación de células malignas que destruyen el tejido sano circundante. Esta enfermedad es objeto de muchas investigaciones en todo el mundo y se ha comprobado que cuanto antes se detecta, mayores son las probabilidades de curación. Por consiguiente, cada vez se hace más hincapié en la detección y prevención para maximizar las probabilidades de remisión.

La campaña “Octubre rosa” es una iniciativa de comunicación global que tiene dos objetivos principales: informar y sensibilizar a las mujeres y al resto del mundo sobre el cáncer de mama y la importancia de las pruebas de detección. Al mismo tiempo, la organización de acciones y eventos permite recaudar fondos para la investigación. Una multitud de celebridades y grandes marcas están uniendo fuerzas para que la gente reaccione y anime a las mujeres a participar en el reconocimiento de la enfermedad.

Por lo tanto, es una oportunidad ideal para dar o recordar aquí alguna información esencial sobre el cáncer de mama, su prevención, detección y tratamientos.

Prevención:

En primer lugar, es importante saber que de cada cinco tumores de pecho detectados, cuatro son generalmente benignos, es decir, no son cancerosos. Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse al oír la palabra “tumor” mientras que no se diagnostique de forma concreta cáncer.

En el contexto de la prevención, conviene conocer algunos datos generales sobre el cáncer de mama.

Los factores de riesgo

Una persona en situación de riesgo necesitará un seguimiento más completo para ser evaluada por su médico.

Edad: dos tercios de los cánceres se desarrollan después de los 50 años.

dos tercios de los cánceres se desarrollan después de los 50 años. Estilo de vida: sobrepeso, comportamientos de riesgo, alcohol, asociación de tabaco + píldoras anticonceptivas…

sobrepeso, comportamientos de riesgo, alcohol, asociación de tabaco + píldoras anticonceptivas… Pubertad precoz

Menopausia tardía

Antecedentes familiares: se ha comprobado que existe una parte hereditaria y que las personas que han tenido mujeres afectadas por el cáncer de mama en su familia tienen mayor riesgo de desarrollarlo también.

se ha comprobado que existe una parte hereditaria y que las personas que han tenido mujeres afectadas por el cáncer de mama en su familia tienen mayor riesgo de desarrollarlo también. Antecedentes personales: el 15% de las mujeres que han tenido la enfermedad la desarrollan en el otro seno.

el 15% de las mujeres que han tenido la enfermedad la desarrollan en el otro seno. La edad del primer embarazo El cáncer se reduce cuando ocurre antes de los 25 años. La lactancia materna exclusiva durante más de 6 meses también reduce el riesgo de cáncer de mama.

Signos de alerta

Hay 4 signos que hay que conocer y vigilar:

Cualquier modificación en la forma o tamaño del seno

Cualquier bulto nuevo a la altura del pecho o la axila

Una secreción del pezón o un cambio en el aspecto de la piel (piel de naranja, enrojecimiento…)

Una retracción del pezón

Si detectas alguno de estos signos, habla con tu médico de cabecera o ginecólogo para que te hagan una prueba de detección.

Detección del cáncer de mama

Una vez que hayas visitado a tu médico, llevará a cabo varias actuaciones para evaluar de la mejor forma posible y establecer un seguimiento apropiado.

Diagnóstico:

Primero, tu médico te palpará los senos y las axilas para determinar si hay un aumento eventual o algún cambio.

Mamografía: es un examen radiológico de los pechos que puede detectar incluso pequeños tumores. Te lo prescribirá el médico si hay alguna duda o factor de riesgo, o como evaluación automática cada dos años después de los 50 años de edad.

es un examen radiológico de los pechos que puede detectar incluso pequeños tumores. Te lo prescribirá el médico si hay alguna duda o factor de riesgo, o como evaluación automática cada dos años después de los 50 años de edad. Ecografía: es un examen con ultrasonidos. Permitirá especificar la naturaleza de una imagen obtenida durante la mamografía.

es un examen con ultrasonidos. Permitirá especificar la naturaleza de una imagen obtenida durante la mamografía. Si es necesario, tu médico solicitará una biopsia. Es la prueba esencial para determinar la naturaleza del tumor, para saber si es canceroso o no.

En la práctica:

Se debe realizar al menos un examen ginecológico al año, durante el cual el correspondiente profesional sanitario procederá a las pruebas de detección de cáncer de mama y otras enfermedades como cáncer de cuello de útero o infecciones de transmisión sexual.

También te proporcionará la información necesaria en función de los avances en investigación y las nuevas medidas establecidas.

También es importante que conozcas tu propia anatomía y vigiles tu propio cuerpo para poder detectar cualquier cambio lo antes posible.

Si tienes un factor de riesgo, no dudes en hablarlo con tu médico y proceder con las acciones de detección correspondientes: mamografía cada dos años entre los 50 y los 74 años, o incluso más joven…

Un consejo práctico: practicar deporte. Se ha descubierto que aumenta los niveles de adrenalina, que reduce la supervivencia de las células cancerosas en la sangre. El deporte es un aliado clave en la prevención de las recaídas después del cáncer de mama, pero también en la prevención de enfermedades y el mantenimiento de un estilo de vida saludable.

Tratamientos para el cáncer de mama

Si te han diagnosticado cáncer, debes saber que la tasa de supervivencia después de 5 años varía entre el 80 y el 90% gracias a los tratamientos actuales y que estos son mucho menos mutilantes que en el pasado.

Existen numerosos tratamientos:

Cirugía: Mastectomía parcial o radical (extirpación parcial o total de la mama) o tumorectomía (se elimina solamente el tumor).

Mastectomía parcial o radical (extirpación parcial o total de la mama) o tumorectomía (se elimina solamente el tumor). Radioterapia: a menudo completa la cirugía para reducir el tumor en fase de preoperatorio o destruir las células cancerosas que quedan después de la operación.

a menudo completa la cirugía para reducir el tumor en fase de preoperatorio o destruir las células cancerosas que quedan después de la operación. Terapia hormonal: si el desarrollo de cáncer es estimulado por las hormonas sexuales femeninas.

si el desarrollo de cáncer es estimulado por las hormonas sexuales femeninas. Quimioterapia: administración de fármacos citotóxicos para eliminar las células cancerosas.

En cualquier caso, no dudes en ponerte en contacto con profesionales de la salud o asociaciones de ayuda contra el cáncer, para obtener información periódica sobre la enfermedad.

Presta atención a tu cuerpo para identificar posibles cambios, ya que el diagnóstico precoz del cáncer de mama es la mejor manera de combatir la enfermedad.

Artículo publicado originalmente en la edición francesa de Aleteia y adaptado para los lectores hispanohablantes.