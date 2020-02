Un lector nos hizo esta pregunta: ¿existe un sacramento específico para quien opta por la vida de soltero?

No, no existe un sacramento específico para los solteros. Y, ¿por qué no? Básicamente, porque no es necesario. Explicamos:

Respecto a su estado de vida, los solteros ya cuentan con los sacramentos de iniciación cristiana, que son el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, y con los sacramentos de curación, que son la Confesión y la Unción de los Enfermos.

Todos estos sacramentos están al alcance de todos los católicos debidamente preparados y no se vinculan a su específico estado de vida.

Los únicos dos sacramentos que se relacionan directamente con el estado de vida de la persona que los recibe son la Orden, para los sacerdotes, y el Matrimonio, para las personas llamadas al matrimonio.

Se trata de los sacramentos de servicio a la comunión y a la misión: es que la vocación a la vida sacerdotal o a la vida de casado implican nuevos y serios compromisos inherentes a esas vocaciones específicas.

Porque transforman sustancialmente la vida del soltero que está llamado al sacerdocio o al matrimonio, estas dos vocaciones requieren gracias sacramentales propias – que no son necesarias a quien se queda soltero.