10 cosas sobre personas con discapacidad que siempre has querido saber pero tenías miedo de preguntar

Confiésalo. Tienes un montón de preguntas sobre el universo de la persona con discapacidad pero no habías encontrado las respuestas. Sea porque le preguntaste a quien también tenía dudas en la cabeza o porque se te olvidó investigar sobre el asunto.

Bien, no importa el motivo. En este artículo vamos a responder las preguntas más comunes de personas sin discapacidad sobre las personas con discapacidad.

1 ¿Cuál es el término correcto para referirse a alguien con discapacidad?

Esta tal vez sea la duda más común y donde la gran mayoría de los laicos termina equivocándose. En algunos casos, la gente intenta ser ‘políticamente correcta’ y termina usando eufemismos, lo que sólo empeora la situación. El término correcto y aceptado internacionalmente es ‘persona con discapacidad’. Cualquier término fuera de éste, sería impreciso o podría incluso generar algún malestar en la persona.

El término ‘persona con discapacidad’ está en vigor desde 2006 cuando se llevó a cabo el Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la ONU y que fue ratificado en Brasil con efecto de enmienda constitucional, a través del Decreto Legislativo 186 en 2008. Entonces, quita estos términos de tu lista: “minusválido”, “deficiente”, “con necesidades especiales”.

2 ¿Qué debo decir cuando me presentan a una persona con discapacidad?

¿Qué tal empezar con un “hola, ¿todo bien?” y preguntar su nombre. Decir algo del estilo “es un placer conocerte”, siempre cae bien. Recuerda: estás frente a una persona, de carne y hueso. Con sueños, visión del mundo, miedos, expectativas, habilidades… Así como tú. Entonces, trátala normalmente como lo haces con todos. Fácil, ¿no?

3 ¿Por qué las personas tienen discapacidades?

Al contrario de lo que muchas personas puedan pensar, las grandes causas de discapacidad no tienen nada que ver con la genética y no son hereditarias. En otras palabras, pocas discapacidades son congénitas.

En la mayor parte de los casos son adquiridas en la vida. Infecciones causadas por falta de higiene básica, falta de asistencia prenatal, negligencia médica a la hora del parto y, principalmente, accidentes de coche y con armas de fuego son algunas de las causas por las que las personas tienen discapacidades. Es decir, nadie está protegido. Todos somos vulnerables.

4 ¿Todos los que tienen la misma discapacidad se conocen?

No, el universo compuesto por personas con discapacidad no es tan pequeño como parece. En todo el mundo, 10% de la población tiene por lo menos una discapacidad, sea leve o grave. Por ejemplo, en Brasil, este porcentaje es del 25%. Cuando hablamos de más de 45 millones de brasileños, es muy difícil que la mayoría de las personas con discapacidad se conozca y sea amiga en las redes sociales, aunque haya un gran sentimiento de “grupo”, de “comunidad” entre buena parte de las personas. Entonces, no partas del presupuesto que la persona con discapacidad que acabas de conocer es amiga de “fulano” o “mengano”.

5 ¿Cómo usan Internet las personas ciegas?

Las personas ciegas usan Internet y mucho. ¿Quién no lo usa, en nuestros días? Gracias a softwares de voz que leen todo lo que está en la pantalla, las personas con ceguera o baja visión pueden navegar por las páginas que deseen. Bien, desde que las páginas estén preparadas para ser leídas por estos softwares, está claro. Cuando esto ocurre, decimos que la página está accesible.

Estos lectores de pantallas pueden ser instalados en cualquier dispositivo equipado con multimedia. En el caso del uso de computadoras, los softwares más comunes son: JAWS, NVDA, Virtual Vision y DOSVOX. En el caso de dispositivos móviles, los más conocidos son Talkback (plataforma Android) y VoiceOver (plataforma iOS), que por cierto ya vienen instalados en los smartphones y tablets.

6 ¿Todo sordo es mudo?

No, no siempre. La persona con sordera la mayor parte de las veces presenta los órganos fonoarticulatorios íntegros y tiene todo el potencial para el desarrollo del habla. No es porque es sordo que se vuelve automáticamente mudo. La mudez auténtica es extremadamente rara y derivada de lesiones cerebrales. Fuente: Somos@Telecentros

7 Discapacidad intelectual y enfermedad mental: ¿son lo mismo?

¡No! Son cosas totalmente diferentes. La discapacidad intelectual (y no “mental”, como algunos dicen) puede ser consecuencia de una enfermedad, pero ésta no es una enfermedad; es una “condición”, una determinada limitación. Además de enfermedades, puede ser causada por accidentes, condiciones socioeconómicas desfavorables que llevan a la privación de estímulos, desnutrición, por factores orgánicos, hereditarios y factores genéticos.

Cabe señalar que, al no ser una enfermedad, no se contagia. Es decir, nadie va a “agarrar” nada conviviendo con personas con Discapacidad Intelectual. En cambio, puede agarrar cariño y una amistad muy grande. rs. Fuente: APAE Limeira

8 ¿Toda persona con discapacidad auditiva es sorda?

No necesariamente. Todo sordo es alguien con deficiencia auditiva. En el caso de que no escuche nada. Pero no toda persona con deficiencia auditiva es sorda. ¿Comprendes? Hay otros niveles de discapacidad auditiva, que puede ser desde leve hasta moderada. En este caso, incluso, existen personas que se comunican a través del lenguaje oral, sin muchos problemas, principalmente si la pérdida auditiva fue desarrollada en la vida adulta.

9 ¿Las personas con discapacidad intelectual son más cariñosas?

Las personas con discapacidad intelectual son, en general, cariñosas, les gusta comunicarse y tienen buen humor. Pero, no hay tal cosa como “más” o “menos”. Si la persona es gentil y amable es porque tiene mucho que ver con su personalidad, su educación, sus valores. Es decir, de la misma forma que funciona con cualquier persona. El hecho de tener o no una discapacidad no es determinante.

10 ¿Las personas en silla de ruedas tienen sexo?

Mucho, a veces. La sexualidad es algo mucho más amplio que el sexo y, en consecuencia, el sexo es mucho más que “el encuentro de genitales”. A pesar de la poca o ninguna sensibilidad de la cintura para abajo, estas personas sienten placer a través del tacto en otras partes erógenas del cuerpo (¿recuerdas esa escena del masaje en la oreja en la película Amigos Intocables?) o a través de estímulos del olfato y la visión. Todo eso ayuda a la irrigación sanguínea, al aumento del latido cardiaco y el resto de la historia ya te la imaginas, ¿no?

Entonces, toma nota: la persona con discapacidad motriz, sea hombre o mujer, puede tener vida sexual activa, puede tener novio(a), casarse y, en la mayor parte de los casos, tener hijos.

Por Goodbros