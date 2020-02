El “Axion Estin”, un icono griego inspirado en una “pintura” hecha por san Lucas

AFP PHOTO / SAKIS MITROLIDIS

The faithful welcome the Axion Esti icon from Mount Athos as it arrives in Thessaloniki on October 13, 2012. The icon arrived in the city on the occasion of the 100th anniversary of the Liberation of Thessaloniki (1912-2012).

AFP PHOTO /Sakis Mitrolidis / AFP PHOTO / SAKIS MITROLIDIS

Comparte Imprime