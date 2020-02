11 bandas que tal vez desconocías que son cristianas

U2

En el universo musical existen varios grupos que escapan a la etiqueta de “artistas cristianos”, muchos incluso poseen un repertorio con letras que llegan a avergonzar a otros que dicen estar dentro de tal etiqueta. Mira la lista con las 11 bandas:

Puede no ser novedad para mucha gente, pero no deja de ser un hecho que la banda de éxito mundial tiene varias canciones con temática bíblica y fe cristiana. A continuación algunos ejemplos clásicos:

“40” del álbum War tiene letras sacadas literalmente del salmo 40:

Pacientemente esperé al Señor.

Se inclinó y escuchó mi clamor.

Y me sacó fuera del pozo

Fuera del lodo cenagoso.

(I waited patiently on the Lord / He inclined and heard my cry / He lifted me up out of the pits / And out of the miry clay.)

“I still haven’t found what I’m looping for” es una canción cristiana muy directa:

Creo en el Reino de los Cielos

Cuando todos los colores se fundan en uno

Pero sí, yo todavía estoy corriendo

Tú rompiste los lazos

Tú soltaste las cadenas

Tú llevaste la cruz

Y mi vergüenza

Oh mi vergüenza

Tú sabes que yo creo en eso

Pero todavía no he encontrado.

Lo que estoy buscando

Pero todavía no he encontrado

Lo que estoy buscando.

(I believe when the Kingdom comes / Then all the colors will bleed into one / But yes, I’m still running / You broke the bonds / You loosened the chains / You carried the cross / Of my shame / You know I believed it / But I still haven’t found what I’m looking for.)

La mayoría de las canciones pop tratan sobre una crisis de fe, y Wake Up, Dead Man trata claramente de Jesucristo:

Jesús, estoy esperando aquí, jefe

Sé que estás pendiente de nosotros

Pero tal vez no tengas las manos libres.

Tu Padre, Él hizo el mundo en siete

Él está a cargo de los cielos.

¿Le hablarás bien de mí?

Despierta , despierta hombre muerto

Despierta , despierta hombre muerto.

(Jesus / I’m waiting here, boss / I know you’re looking out for us / But maybe your hands aren’t free / Your father, He made the world in seven / He’s in charge of heaven / Will you put a word in for me? / Wake up, wake up dead man.)

2. Mumford & Sons

Marcus Mumford, líder de la banda, es hijo de una pareja de líderes de la Vineyard Church, Inglaterra, y él es miembro de esta Iglesia actualmente. Algunas de sus canciones reflejan su espiritualidad; Mumford dijo al The Guardian que sus canciones son “deliberadamente algo espiritual, pero deliberadamente no religiosas”.

“Sigh no more”

Sirve a Dios, ámame y enmiéndate

Este no es el fin.

Vivimos sin sufrir ningún daño, somos amigos

Lo siento.

(Serve God, love me and mend / This is not the end / Lived unbruised, we are friends / And I’m sorry / I’m sorry.)

“Below my feet”

Y yo estaba todavía

Y yo estaba bajo su encanto

Pero me dijo Jesús que todo estaba bien

Así que todo debe estar bien.

(And I was still but I was under your spell / When I was told by Jesus all was well / So all must be well.)

“Whispers in the Dark”

Susurros en la oscuridad, roba un beso,

y te romperás el corazón.

Recoges tu ropa y doblas los dedos de los pies,

aprende la lección,

condúceme a casa.

Dejo mis pecados para el arca,

era muy lento para marchar,

soy un canalla, pero no soy un fraude,

estaría dispuesto a servir al Señor.

(Whispers in the dark / Steal a kiss and you’ll break your heart / Pick up your clothes and curl your toes / Learn your lesson, lead me home / Spare my sins for the ark / I was too slow to depart / I’m a cad but I’m not a fraud / I’d set out to serve the Lord.)

3. Belle & Sebastian

Stuart Murdoch, principal compositor de Belle & Sebastian, ha sido bastante abierto sobre su fe y compromiso en las actividades de su parroquia local en Escocia, y ha puesto temas bíblicos en varias de las canciones de la banda. A pesar de eso, sus fans tienden a ser muy seculares y ellos raramente son citados como una banda cristiana. Pero a continuación te presentamos algunas letras de Belle & Sebastian que son notoriamente religiosas:

“If You Find Yourself Caught In Love”

Si sientes que el amor te ha atrapado haz una oración al hombre de arriba

pero si no escuchas esas voces, entonces amigo, pronto te quedarás sin opciones

¡Sería una pena!

Hablas de libertad pero no ves que la única verdadera libertad que conocerás

está escrita en libros de hace mucho tiempo

abandona tu voluntad y dásela a Él que te quiere.

Las cosas cambiarán, no digo esta misma noche

pero tendrás que empezar en algún lugar.

(If you find yourself caught in love / You should say a prayer to the man above / If you don’t listen to the voices then my friend / You’ll soon run out of choices / What a pity it would be / You talk of freedom, don’t you see / The only freedom that you’ll ever really know / Is written in books from long ago / Give up your will to Him that loves you / Things will change, I’m not saying overnight / But something has to give.)

“The Ghost of Rockschool”

Yo he visto a Dios en el sol

he visto a Dios en la calle.

Dios antes de acostarme y la promesa del sueño

Dios en mis sueños y el paseo de la gracia

he visto a Dios que brilla a partir de su reflejo.

(I’ve seen God in the sun / I’ve seen God in the street / God before bed and the promise of sleep / God in my dreams / And the free ride of grace / I’ve seen God shining / Out from her reflection.)

“The state I am In”

Me entregué al pecado

Me entregué a la providencia

Y he estado yendo de aquí para allá una y otra vez

El estado en el que me encuentro.

Oh amor mío, tendrías la condescendencia de ayudarme

Porque soy estúpido y estoy ciego.

La desesperación es el oficio del diablo

Es la locura de la mente vacía de un chico.

(I gave myself to sin / I gave myself to Providence / And I’ve been there and back again / The state that I am in / Oh love of mine, would you condescend to help me / I am stupid and blind / Desperation is the Devil’s work, it is the folly of a boy’s empty mind.)

4. The Avett Brothers

The Avett Brothers surgió como una banda cult en el escenario Indie-folk mundial. Fueron aceptados como una banda básicamente secular, a pesar de que varias de sus letras han sido claramente acerca de su fe cristiana.

“Me and God”

Ahora bien, no cabe duda de que el buen libro es verdadero.

Lo que es correcto para mí puede no ser adecuado para usted

A la iglesia el domingo voy a estar al lado de

toda la gente que sufre con el miedo en sus ojos.

Y doy gracias al Señor por la tierra

Al igual que le doy las gracias por mis manos

Y no sé si mi alma está a salvo

A veces uso malas palabras cuando oro

Mi Dios y yo no necesitamos un intermediario.

(Now I don’t doubt that The Good Book is true / What’s right for me may not be right for you / To church on Sunday I’ll stand beside / All the hurtin’ people with the fear in their eyes / And I thank the Lord for the country land / Just like Paul I thank him for my hands / And I don’t know if my soul is safe / Sometimes I use curse words when I pray / My God and I don’t need a middle man.)

“Through My Prayers”

En la profundidad de mi alma donde no me importa ir

El dolor de una lección me hace saber

Que si tienes amor en tu corazón

muéstralo mientras puedas.

Sí, ahora lo comprendo

Pero ahora mi única oportunidad

de hablarte es a través de mi oración

Sólo quiero decirte que me importa.

(Down in my mind where I don’t care to go / The pain of a lesson is letting me know / If you have love in your heart let it show while you can / Yes, now I understand / But now my only chance / To talk to you is through my prayers / I only wanted to tell you I care.)

5. Black Sabbath

Sí, exactamente eso. Las frecuentes acusaciones de satanismo al grupo encabezado por Ozzy Osbourne forman una tremenda ironía, ya que muchas de sus canciones tienen letras con contenido cristiano y hablan de temer (evitar) al diablo y la ira de Dios. Son temas considerados tabú hasta incluso para los púlpitos de las iglesias, pero Black Sabbath los traen de manera bastante directa y cruda. Puede no ser una verdad que muchos consideren agradable de oír, pero aun así, es una verdad dentro de la perspectiva cristiana.

“Black Sabbath”

Forma grande negra con ojos de fuego

Diciéndole a la gente su deseo

Satanás sentado allí, sonríe

Mira esas llamas, llegan más alto y más alto

¡Oh no, no, por favor Dios ayúdame!

(Big black shape with eyes of fire / Telling people their desire / Satan’s sitting there, he’s smiling / Watches those flames get higher and higher / Oh no, no, please God help me!)

“War Pigs”

Ahora en la oscuridad, el mundo cesa de girar.

Cenizas donde sus cuerpos ardían.

No más cerdos de la guerra en el poder.

La mano de Dios ha marcado la hora.

Al Juicio Final, Dios os reclama.

Los cerdos de la guerra se arrastran de rodillas

suplicando piedad por sus pecados.

Satanás, riendo, se frota las manos.

¡Oh, Señor, sí!

(Now in darkness world stops turning / Ashes where the bodies burning / No more war pigs have the power / Hand of God has struck the hour / Day of judgment, God is calling / On their knees the war pig’s crawling / Begging mercy for their sins / Satan laughing spreads his wings / Oh Lord, yeah!)

“After Forever”

¿Alguna vez has pensado en tu alma – puede ser salvada?

¿O tal vez crees que cuando te mueres te quedas en tu tumba?

¿Dios es sólo un pensamiento en la cabeza o es Él una parte de ti?

¿Es Cristo sólo un nombre que se lee en un libro cuando estabas en la escuela?

¿Cuando piensas en la muerte pierdes el aliento o mantienes la calma?

¿Te gustaría ver al Papa en el extremo de una cuerda – crees que es un tonto?

Bueno, he visto la verdad

Sí, he visto la luz y he cambiado mis caminos

Y estaré preparado cuando estés solo y asustado al final de tus días

Dios es el único camino al amor.

(Have you ever thought about your soul – can it be saved? / Or perhaps you think that when you’re dead you just stay in your grave / Is God just a thought within your head or is He a part of you? / Is Christ just a name that you read in a book when you were at school? / When you think about death do you lose your breath or do you keep your cool? / Would you like to see the Pope on the end of a rope – do you think he’s a fool? / Well, I have seen the truth / Yes, I have seen the light and I’ve changed my ways / And I’ll be prepared when you’re lonely and scared at the end of your days / That God is the only way to love.)

6. Lenny Kravitz

Lenny Kravitz es un cristiano devoto y ha escrito sobre temas espirituales durante toda su carrera. Y no es sólo sus letras, él pasó años de celibato como parte de su fe.

“Are You Gonna Go My Way?” cantado en la perspectiva de Jesús:

Nací hace mucho,

soy el elegido, ese soy yo,

he venido a salvar el día,

y no me marcharé hasta que termine.

Así que es por eso, por lo que tienes que intentarlo,

tienes que respirar y tener algo de diversión,

aunque no me pagan,

juego a este juego,

y no pararé hasta que termine.

Pero lo que de verdad quiero saber es…

¿vas a estar de mi parte? (¿caminarás/vendrás conmigo?)

(I was born long ago / I am the chosen, I’m the one / I have come to save the day / And I won’t leave until I’m done / So that’s why you’ve got to try / You got to breathe and have some fun / Though I’m not paid I play this game / And I won’t stop until I’m done / But what I really want to know is / Are you gonna go my way?)

“Believe”

El hijo de Dios está en nuestra cara

Ofreciéndonos gracia eterna

Si lo quieres tienes que creer.

Porque ser libre es un estado de la mente

Un día nosotros dejaremos todo esto atrás

Simplemente pon tu fe en Dios y un día lo verás

Si lo quieres lo tienes.

(The Son of God is in your face / Offering us eternal grace / If you want it you’ve got to believe / ‘Cause being free is just a state of mind / We’ll one day leave this all behind / Just put your faith in God / And one day you’ll see it / If you want it you got it.)

“Beyond the 7th Sky”

Estoy hablando sobre la luna, las estrellas y el cielo

Estoy hablando sobre ti, Dios y yo.

Vamos a llevar eso donde se originó la vida

Y al lugar donde Jesucristo nació.

(I’m talkin’ ‘bout the moon and stars and sky / I’m talkin’ ‘bout you and God and I / Let’s take it to the place where life was formed / And to the place where Jesus Christ was born.)

7. Kings of Leon

Los tres hermanos que integran la banda son hijos de un pastor de la Iglesia Pentecostal Unida, y a pesar de que su música es generalmente secular, la formación cristiana de ellos influencia varias de sus letras, con temas sobre la redención o el fuego y el azufre.

“Lucifer”

Vendí mi alma a Jesús

Y nadie sabe lo que él significa para nosotros.

Recibí algo de este fuego santo

No hay nada en este mundo que pueda elevarme tanto.

(I went and I sold my soul to Jesus / And nobody knows just what he means to us / I went and I got me some of that holy ghost fire / Ain’t nothing in this world that can take me higher.)

“Crawl”

Los rojos, los blancos y los abusados

el crucificado EE.UU.

Mientras se desplega su hipocresía,

oh el Infierno está en camino.

Como la rata, y la mosca

que están buscando una coartada.

Mientras esperamos la ira

nunca fueron a la misa dominical.

(The reds and the whites and abused / The crucified U.S.A. / As their hypocrisy unfolds / Oh Hell is truly on its way / As the rat, and the fly / They’re searching for an alibi / As we await the wrath / They never went to Sunday Mass.)

8. Evanescence

El co-fundador de Evanescence, Ben Moody, proviene de la esfera del rock cristiano, por lo que no debería ser ninguna sorpresa que muchas de las canciones de la banda sean directamente religiosas o reverberen temas cristianos. Los discos de la banda se encontraban la mayoría de las veces en tiendas cristianas antes de volverse un éxito.

“Tourniquet”

Yo estoy muriendo, rogando sangrando y gritando

¿Estoy tan perdida para ser salvada?

¿Estoy tan perdida?

Mi Dios, mi torniquete

Regrésame la salvación.

(I’m dying / Praying / Bleeding / Screaming / Am I too lost to be saved? / Am I too lost? / My God! / My tourniquet / Return to me salvation.”)

“Bring me to life”

¿Cómo puedes ver en mis ojos como puertas abiertas?

Llevándote hasta mi núcleo donde me he convertido

en una persona tan insensible.

Sin alma mi espíritu está durmiendo en algún frío lugar

Hasta que lo encuentras ahí y lo llevas de vuelta a casa.

Despiértame, despiértame por dentro.

Sálvame.

(How can you see into my eyes, like open doors / Leading you down into my core / Where I’ve become so numb / Without a soul / My spirit’s sleeping somewhere cold / Until you find it there and lead it back home / Wake me up, wake me up inside / Save me.)

9. Black Rebel Motorcycle Club

Black Rebel Motorcycle Club tiene un nombre de “chico malo” que se debe a la contracultura de los años 60 y su música está fuertemente influida por bandas como The Velvet Underground y The Jesus and Mary Chain. Así, es fácil entender que casi todas sus letras son, de algún modo, sobre Jesús y Dios. El bajista y vocalista Robert Levon Been creció en el rock cristiano, ya que su padre era el líder de la banda cristiana The Call.

“White Palms”

Jesús parecía robar mi alma

Él nunca me dejará ir

Jesús va a hacerme pagar

Nunca debió haber huido

Yo quiero ir a casa.

(Jesus seems to steal my soul / He’ll never let me go / Jesus gonna make me pay / Never should’ve run away / I wanna go home.)

“Salvation”

Así que Jesús te dejó solo

Se siente como si nada fuera realmente santo.

Nadie, nadie escucha tu llamado.

Cayendo, todo está cayendo.

(So Jesus left you lonely / Feel’s like nothin’s really holy / No one, no one hears your calling / Falling, everything is falling.)

“Grind my bones”

Jesús, déjame decirte hijo

estoy corriendo a su el cielo

¿puedes oírme venir?

Y la luz brillante está desvaneciéndose.

El predicador me dice, hijo tengo que pagar para hablar

Dulce Señor, ven a cargarme.

No son capaces de impresionar

Y no puedo creer

Y yo nunca he visto ningún otro Señor

Me tritura los huesos para salvar mi alma.

No, nunca he visto a ningún otro Señor.

(Jesus, let me tell you son / I’m running to your heaven / Can’t you hear me coming? / And the bright light’s been fading off / The preacher tell me, “Son, I got to pay to talk” / Sweet Lord, come carry me / They fail to impress / And I can’t believe /

And I ain’t never seen no other Lord / He grind my bones to save my soul / No, I ain’t never seen no other Lord.)

10. Sufjan Stevens

Él es conocido por hacer música Indie, pero siempre fue sincero sobre su cristianismo y es un asiduo asistente en Brooklyn. Incluso cuando está haciendo álbumes conceptuales elaborados sobre la mitología cultural de estados como Illinois y Michigan, sus letras están muy influidas por su fe.

“Seven Swans”

Vi una señal en el cielo

Siete cuernos, siete cuernos, siete cuernos

Oí una voz en mi cabeza

“Yo soy el Señor, yo soy el Señor, yo soy el Señor”

Él te cogerá

Si corres

Te perseguirá

Te cogerá

Si corres

Te perseguirá

Porque Él es el Señor.

(I saw a sign in the sky / Seven horns, seven horns, seven horns / I heard a voice in my mind: / I am Lord, I am Lord, I am Lord / He will take you / If you run, He will chase you / ‘Cause he is the Lord.)

“Ah Holy Jesus”

Para mí, amable Jesús, era tu encarnación

Tu tristeza mortal, y la ofrenda de tu vida

tu muerte de angustia y tu amarga pasión

Para mi salvación.

(For me, kind Jesus, was thy incarnation / Thine mortal sorrow and thy life’s oblation / Thy death of anguish and thy bitter passion /For my salvation.)

“The Transfiguration”

Lo que él les dijo

La voz de Dios: el hijo más querido

Considerad lo que Él os dice, considerad lo que está por llegar.

La profecía fue condenada a muerte

Fue condenada a muerte, como lo será el Hijo

Y mantened vuestra palabra, disfrazad la visión hasta que llegue la hora.

(What he said to them / The voice of God: the most beloved son / Consider what he says to you, consider what’s to come / The prophecy was put to death / Was put to death, and so will the Son / And keep your word, disguise the vision till the time has come.)

11. The Civil Wars

Joy Williams inició como cantante pop cristiana, pero se distanció de la música notoriamente religiosa como parte del dueto country-folk: The Civil Wars.

Pero incluso aunque canta canciones esencialmente seculares sobre el amor y el romance, condimenta sus letras con referencias a la fe y los iconos del cristianismo.

“20 Years”

Mientras tanto,

estaré esperando 20 años,

y 20 más,

estaré rezando por la redención.

Y tu nota,

bajo mi puerta.

(If it means I’ll be waiting twenty years / And twenty more / I’ll be praying for redemption / And your note underneath my door.)

“C’est la Mort”

Caminemos por la senda que no termina,

Escabulliéndose por donde pisan los ángeles

Paraíso o infierno o algún lugar de en medio

Prométeme que me llevarás contigo.

(Let’s walk on the road that has no end / Steal away where only angels tread / Heaven or hell or somewhere in between / Cross your heart and take me with you.)

“Kingdom Come”

Corre, corre, corre y escóndete

En algún lugar donde nadie más pueda encontrarte

Los árboles altos doblan sus hojas apuntándote a dónde ir

Donde seguirás estando solo.

(“Run, run, run and hide / Somewhere no one else can find / Tall trees bend their limb pointing where to go / Where you will still be all alone”.)

Crédito de las imágenes: divulgação.

Por Catavento