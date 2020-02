Ayer el Washington Post, un periódico bastante laico, publicó un video donde se ve al Papa parando su automóvil y besando a un niño enfermo en medio de su visita a los Estados Unidos. El post fue compartido 44,949 veces y comentado 3,433. Me puse a leer los comentarios y me llamó mucho la atención que la gente empezaba sus opiniones sobre el video con el siguiente estribillo:He recopilado rápidamente algunas de las frases que cientos de personas no católicas publicaron en este post para que veamos cuál está siendo la resonancia del viaje del Papa Francisco entre los no católicos de ese país.

Son solo 22 frases de un solo post pero estoy seguro que son una buena muestra de lo que se está diciendo en todas las redes sociales sobre el Papa Francisco y su visita. Ahora bien, ¿qué está inspirando el Papa Francisco entre los no católicos de los EEUU?

(Una observación veloz: los comentarios son de personas no católicas, que quede claro. Evitemos poner comentarios corrigiendo la precisión teológica de sus afirmaciones. Aprovechemos más bien para alegrarnos de su apertura y buena fe.)

El artículo continua después de la publicidad:

1. Amor y compasión

“No soy católico pero este Papa llena mi corazón de amor y compasión. Es un hombre inspirador”.

(H. Norcross)

“No soy católico pero este Papa llena mi corazón de amor. Me inspira muchísimo”.

(M. Thomson)

“No tengo palabras para este Papa, he llorado en todos los momentos de su visita y pertenezco a la religión Sikh”.

(G. Sikh-Sabha)

2. Respeto y admiración

“No soy religioso pero tengo mucho respeto y admiración por este Papa. Él está haciendo muchísimo bien en el mundo. Se puede decir que verdaderamente se preocupa de las personas y tiene un gran corazón. Si existe un Dios, este es exactamente el tipo de persona que debería representarlo”.

(M. Hukriede)

“No soy católico pero el Papa Francisco se ha ganado mi respeto”.

(J. Eslick)

3. Esperanza en la humanidad

“El Papa Francisco me hace creer nuevamente en la humanidad. Soy Musulmán”.

A. Imam

“Poniendo la religión a un lado, este Papa hace que mi corazón cante. Él es todo amor. Él es esperanza. Él es alegría. Es muy querido. Un hombre para todos“.

(M. Bell)

“Soy una cristiana que nunca entendió la veneración que le tiene la gente al Papa. Pero ahora, viendo al Papa Francisco, entiendo mejor qué es lo que la gente venera y por qué. Este hombre muestra que el mundo puede ser un lugar mejor y que todos podemos hacer algo para mejorarlo”.

(T. Salloum)

“Soy una bruja pagana y adoro a este Papa. ¡Esperanza para la humanidad: restauración!”.

(V. Seybold)

“Soy Musulmán y sin importar qué religión sigas, este hombre está elevando la varilla de humanidad a todo el mundo”.

(Q. Chaudary)

“Yo tampoco soy católica pero me siento muy tocada por este Papa. De alguna manera extraña pienso que me entiende. Es un arcoiris de ayuda para todos los seres humanos oprimidos. Quiero sentirme segura y protegida por los ideales que él defiende”.

(S. James)

4. Esperanza en la religión

“No soy católico, pero el Papa Francisco es una inspiración y uno de los pocos puntos brillantes en el mundo religioso moderno”.

(J. Tanner)

“Él es un Papa maravilloso y preocupado de los demás. No soy católica pero él me conmueve como ninguna persona religiosa jamás lo hizo. ¡Qué Dios lo bendiga!”.

(D. Jones)

5. Ganas de acercarse a la religión

“Este es el modo como siempre quise ver al Papa. No soy católico pero ahora podría considerar serlo”.

(N. Antonelli)

“Este Papa me hace querer convertirme seriamente al Catolicismo”.

(C. Kivett)

6. Amor a Dios

“¡Qué gran hombre! No soy católico pero no puedo dejar de ver a este Papa… un verdadero hombre de Dios”.

(S. Reis)

“¡Es como Cristo! No soy cristiano ni religioso, pero siempre he admirado Jesús como ser humano. Las historias que hablan de Él hablan de un mundo donde los seres humanos deben ser compasivos los unos con los otros”.

(W. Belgard)

“Hay muchos comentarios que empiezan con la frase: “No soy católico pero…” No creo que sea necesario usarlo. Amo a Dios y este hombre – el Papa – está expresando el amor de Dios. Sus palabras y sus acciones resuenan en nosotros con mucha fuerza. Mostrémonos unos a otros estos mismos gestos de amor a través de la ternura y la compasión”.

(D. Mott)

7. Promoción de la paz en el mundo

“No soy religioso pero este hombre realmente me ha tocado. Quedará en la historia como el Papa más humano y humilde. Debería ganarse el premio Nobel de la Paz. Si Él no puede promover la paz en el mundo, nadie puede hacerlo”.

(K. Mclaughlin)

“Crecí en Vietnam y he sido budista desde niño. Viendo al Papa Francisco visitar los Estados Unidos y el modo en que la gente lo recibió se me llenan los ojos de lágrimas. En este mundo terrible, él es luz para muchos… no sólo para los católicos”.

(D. Huynh)

8. ¿Rock?

“¡Este Papa está rockeando!“.

(M. Paige)

Artículo originalmente publicado por Catholic Link