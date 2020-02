El pastor pentecostal Rick Warren se une al Papa Francisco en la defensa de la familia

El pastor Rick Warren ha pedido a los cristianos no católicos que se unan al Papa Francisco y a la Iglesia Católica en la consecución de objetivos comunes.

Warren es fundador y pastor de la conocida iglesia californiana Saddleback. Además, es autor de varios superventas como The Purpose-Driven Life (36 millones de copias vendidas) o The Purpose-Driven Church.

Participó como ponente en el Humanum (Coloquio Internacional Religioso sobre la Complementariedad del Hombre y de la Mujer). Este evento reunió a líderes de religiones cristianas y no cristianas de todo el mundo. El objetivo era analizar y proponer, desde una nueva perspectiva, la belleza de la relación entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio.

En una entrevista con Raymond Arroyo de EWTN, que publicó después de la conferencia, Warren hizo un llamamiento a los líderes de diversas confesiones cristianas a unirse a los católicos y al Papa Francisco y trabajar juntos en tres objetivos comunes: la santidad de la vida, la santidad del sexo y la santidad del matrimonio. Defendió al catolicismo al clarificar algunas de las falsas interpretaciones más comunes sobre las enseñanzas católicas, sobre todo las referidas a los dogmas marianos y a la devoción a los santos.

Warren admitió que todavía existen diferencias que separan a los católicos del resto de confesiones cristianas. Sin embargo le gustaría que los católicos y los protestantes cooperaran, no como una unidad estructural sino con una unidad de misión. “Si amas a Jesús”, entonces “estamos en el mismo equipo”.

Las corteses y razonables afirmaciones de Warren fueron bien recibidas por la comunidad católica, pero no faltaron cristianos conservadores que opinaban que las palabras de Warren no tenían sentido y estaban desprovistas de toda moralidad.

El reformador evangélico y apologético James White, director de Alpha and Omega Ministries, y declarado anti-católico, instó a Warren a arrepentirse de sus palabras. Matt Slick, de los Christian Apologetics and Research Ministry (CARM), fue abiertamente crítico, afirmando erróneamente que los católicos habían añadido “siete libros” a la Biblia. Brian Houston, de la Iglesia Hillsong, advirtió alarmado que “Warren estaba recayendo sutilmente en el catolicismo” y afirmó que esta preocupación era común en cristianos de toda nación.

Sin embargo, a pesar de las opiniones contrarias procedentes de una parte del mundo protestante, la opinión de Warren sobre los valores que deben compartir los cristianos ha tenido mucho calado. Él concluyó su ponencia en Humanum reafirmando que los católicos y el resto de los cristianos somos colaboradores a la hora de defender la vida y la familia. Hablando sobre la santidad de la vida, del sexo y del matrimonio, declaró: “existe una gran relación, no hay diferencias entre las tres”.

Warren no es el primer protestante que responde con alegría a las palabras de Papa Francisco animando a los cristianos a analizar los viejos prejuicios hacia el catolicismo. En enero de 2014, el obispo Tony Palmer, un predicador joven y carismático perteneciente a la Communion of Evangelical Episcopal Churches, visitó al Papa Francisco en el Vaticano. Durante su encuentro, Palmer usó su iPhone para grabar un saludo espontáneo que el Santo Padre quiso dirigir a un congreso de pentecostales americanos. El obispo Palmer, al presentar un video a la conferencia producido por Word of Faith, cuyo fundador es Kenneth Copeland, ofreció un mensaje de hermandad, unidad y amor.

Palmer presentó el video en el congreso y defendió allí que las divisiones entre los católicos y los protestantes no tienen razón de ser desde la declaración conjunta de los católico-luteranos sobre la Doctrina de la Justificación de 1999. En esa declaración ambos, católicos y luteranos, reconocieron que “solo por la gracia, en la fe redentora de Cristo, y no por méritos nuestros, somos amados por Dios y se nos regala el Espíritu Santo que renueva nuestros coraczones y nos impulsa a las buenas obras”.

“Ya no estamos en contra de la doctrina de la salvación que enseña la Iglesia Católica. Predicamos el mismo Evangelio. Hermanos y hermanas, la protesta de Lutero terminó. En su saludo grabado, el Papa Francisco, hablando en italiano y con un traductor traduciendo al inglés, pidió a los pentecostales, reunidos en Copeland, que pidieran al Señor que nos una a todos. Dijo que esperaba ansioso el día en el que “la separación termine y podamos estar en comunión”.

“Vayamos adelante”, había dicho el Santo Padre, “Somos hermanos, reunámonos en un abrazo espiritual y dejemos que el Señor complete el trabajo que Él ha comenzado. Porque es un milagro: el milagro de la unidad ha comenzado”.

El obispo Palmer no ha vivido lo suficiente para ver este sueño realizado. Murió en un accidente de moto en el Reino Unido en julio de 2014. Pero Rick Warren continua trabajando en la búsqueda de una zona común, invitando a los católicos y a los cristianos a llegar al cumplimiento de la oración de Cristo: “que todos sean uno, como el Padre y yo somos uno”

Kathy Schiffer es una escritora freelance, y su blog Seasons of Grace está disponible en el portal católico Patheos.