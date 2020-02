Un estudio en EE.UU. destaca los desafíos de la pastoral familiar del Papa

El Pew Forum acaba de publicar una interesante visión sobre la población católica adulta de tres ciudades: Washington DC, Nueva York y Filadelfia, que serán las encargadas de hospedar al Papa Francisco durante esta semana.

• El 85% de los católicos de Filadelfia son blancos no hispanos, mientras que solo el 50% de los católicos de DC lo son (el 15% son negros).

• El 26% de los católicos de Washington se hallan por debajo de los 30 años mientras que solo el 11% de los católicos neoyorquinos están en los veintipocos.

• 58% de los católicos de Nueva York son mujeres mientras que en DC, están al 50%

• Los católicos de Filadelfia tienen educación superior (el 20% tiene estudios de postgrado) mientras que la mitad de los católicos de Nueva York solo tienen la enseñanza secundaria obligatoria.

Algunos resultados son especialmente interesantes a la luz del Encuentro Mundial de las Familias que se celebrará esta semana. Solo el 50% de los católicos de Nueva York y solo el 45% de los de Filadelfia y Washington DC están casados, un poco por debajo de la media nacional del 52%.

Filadelfia, anfitriona del Encuentro Mundial de Familias, tiene más católicos solteros que las otras dos ciudades y más del doble de viudos y viudas que DC.

Mientras, en comparación con Filadelfia, Washington DC tiene casi el doble de católicos viviendo con sus parejas fuera del matrimonio. Una media del 10% de católicos de las tres ciudades viven con parejas que no son legalmente sus cónyuges.

De nuevo, nos encontramos ante la necesidad de luchar pastoral y evangélicamente con el hecho de que los católicos no casados, con o sin hijos, a menudo constituyen una gran mayoría, especialmente en las grandes comunidades urbanas.

¡Qué diferentes son los desafíos que plantean las familias católicas según las ciudades a las que pertenecen! La evangelización eficiente y el cuidado pastoral es siempre local.

Una pregunta que Aleteia plantea a los lectores que viven en estas ciudades: ¿Creen que estos resultados del Pew coinciden con su experiencia personal?

Sherry Weddell es la autora de Forming Intentional Disciples and Becoming a Parish of Intentional Disciples.