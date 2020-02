Así fue declarado santo el primer hispano de Estados Unidos

La canonización de Junípero Serra (1713-1784), primer santo hispano de los Estados Unidos, ha sido uno de los momentos culminantes de la visita del Papa Francisco a los Estados Unidos.

Este vídeo revive el histórico y solemne momento en el que el fraile franciscano, nacido en Mallorca, gran misionero de la Alta California, era proclamado santo.

Ad honorem Sanctæ et Individuæ Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicæ

et vitæ christianæ incrementum,

auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione præhabita

et divina ope saepius implorata,

ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, Beatum Iuniperum Serra

Sanctum esse decernimus et definimus,

ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eum in universa Ecclesia

inter Sanctos pia devotione recoli debere.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Amen.