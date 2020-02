¿Por qué es santo Junípero Serra?

MANDEL NGAN / AFP

A man looks at an exhibition on Junipero Serra at The Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception on August 20, 2015 in Washington, DC. Pope Francis will be celebrating Mass at the National Shrine on September 23, 2015, where he will canonize Junipero Serra, the Spanish missionary who introduced Christianity to California in the 18th century. AFP PHOTO/MANDEL NGAN

Comparte Imprime