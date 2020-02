Jóvenes hispanos en EE.UU.: Papa Francisco es uno de nosotros

Para los jóvenes hispanos del área de Washington la visita del Papa Francisco es una bendición y la reafirmación a ir “contracorriente” como les dijo en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, Brasil.

“Tira la Red” es la organización que une a veintiún grupos de jóvenes hispanos en la Arquidiócesis de Washington. Alrededor de quinientos jóvenes en total forman “Tira la Red” que gracias a los esfuerzos del joven salvadoreño Oscar Rodríguez ha logrado unir a estos jóvenes.

Toda la formación que recibió en su natal El Salvador ahora lo pone en práctica ayudando a la juventud hispana de Los Estados Unidos, un claro ejemplo del aporte positivo de los inmigrantes hispanos a Estados Unidos.

Ellos todos se unirán a los miles de personas que atentos esperan la visita Papal, los jóvenes hispanos harán sentir su presencia en todas las paradas del Papa Francisco por la capital norteamericana.

En Río de Janeiro el Papa nos llama a “salír afuera a ser parte activa de la iglesia, nos llamó a id y hacer discípulos, salgan y hagan ruido nos dijo y ahora el viene precisamente a hacer ese ruido con nosotros” así se expresó Milton Ulloa que con ansias espera poder escuchar y ver al Papa Francisco.

¿Cuál es el impacto de la visita del Papa Francisco para los jóvenes hispanos?

Para Claudia “Cici” Cruz la visita Papal significa poder ser escuchados y recuerda como para el pueblo salvadoreño Monseñor Romero fue la voz del pueblo cuando nadie hablaba por ellos. “Así mismo el Papa es la voz del pueblo hispano con su humildad y sencillez nos anima a sentir orgullo de nuestras raíces hispanas, soy salvadoreña y el Papa me anima a salir a “ser misión” dando un buen ejemplo para que la sociedad americana sepa quienes en realidad somos nosotros”, añade Claudia “Cici”: “los jóvenes estamos estudiando, nos estamos educando y queremos salir adelante, no somos ignorantes ni todas esas cosas que se dicen de nosotros como hispanos”.

Todos estos jóvenes conocen en carne propia las dificultades de ser “extranjero” hasta en su propio país. “El Papa siempre habla de la familia y su mensaje nunca excluye a nadie, habla mucho de amar a los demás” dice Silvia Gómez.

“Yo soy nacida aquí en Estados Unidos y mi español no es perfecto pero me siento muy orgullosa de mis padres de mi cultura, de mis dos idiomas, de ser americana y ser hispana, el mensaje del Papa nos enseña a no discriminar y me alegra que el hable español para que nuestros padres lo puedan escuchar también” finalizó Silvia.

Y es que para el joven hispano uno de los mayores retos es el vivir sus dos culturas, como vivir y demostrar a todo el mundo quienes son en verdad los jóvenes hispanos de los Estados Unidos.

Brigitte Moreira de origen mexicano ha experimentado en carne propia el racismo el ser “vista hacia bajo” por el solo hecho de ser latina. “El Papa siendo tan sencillo y humilde demuestra al mundo que no somos unos “ignorantes ni ladrones” así como la comunidad afroamericana se alegró y celebró que uno de los suyos llegara a la presidencia en la persona de Barack Obama, así nosotros nos sentimos con la visita del Papa. Él, Francisco es uno de nosotros” ayuda a que las personas sepan que nosotros somos también parte de la sociedad.

El impacto de las palabras y acciones del Papa Francisco ha motivado a estos jóvenes a ser abiertos “tratemos a las demás personas con amor, su visita es un regalo de Dios, su voz se escuchará en nuestras comunidades nos animara a seguir adelante a “tirar la red” y ser humildes y sencillos con todo mundo” así ve la visita Papal Aurora Racin. Para Miguel Mendoza “el Papa habla por todos nosotros, él le dirá a todo el país quienes somos los hispanos”.

Estos jóvenes y miles más saldrán a recibir al Papa Francisco “como el nos ha enseñado, “jueguen adelantado” vayan contracorriente, hagan eco” termina agregando Monica Carranza que desde los quince años anda haciendo ruido con su fe y testimonio.