Francisco pedirá por los derechos de 11 millones de indocumentados

Enrique Soros vive en Washington. Desde hace tiempo se hace cargo, como responsable editorial, del micrositio “Migrantes hoy” del Consejo Episcopal Latinoamericano. En este días colabora con la estructura de comunicación de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y con la arquidiócesis de Washington en la organización de la próxima visita a la capital estadounidense del Papa Francisco.

Enrique, desde el punto de vista de la nueva evangelización, ¿qué repercusiones tiene que el Papa canonice el 23 de septiembre a Fray Junípero Serra?

Fray Junípero Serra fue un apóstol incansable. Ha fundado numerosas misiones en California y Baja California y es un gran ejemplo de evangelización. Pero hay una realidad: no es muy conocido en Estados Unidos, ni entre los anglosajones, ni entre los hispanos. Su canonización motivará a hacer su figura más cercana, y a tomarlo como ejemplo de evangelizador.

En Filadelfia hablará con la comunidad hispana el Papa Francisco: para la creación de una Iglesia armónica en Estados Unidos, ¿este acontecimiento qué significa?

Las comunidades anglosajonas y las hispanas en Estados Unidos conviven normalmente de una manera positiva, en paz, pero no suelen estar integradas. Las culturas son muy diferentes. La forma de vivir la fe, también suele diferir. El latino es más expresivo, muchas veces más vital, contagia vivencias y fe. Esta es una de las razones por las que en pocos años, la mitad de los católicos en Estados Unidos serán hispanos.

Dicho esto, no sé en cuanto pueda contribuir este acontecimiento a la generación de una Iglesia armónica en Estados Unidos. La falta de armonía no viene tanto de la diferencia de culturas, sino de parte de conservadores, que se aferran a ideas, y no tienen un espíritu de humildad y de unidad para sentirse plenamente Iglesia, con el Santo Padre. Debatir ideas y disentir es bueno, con la condición que se dé en espíritu de unidad. Pero aquí algunos llegan a plantearse la validez de eventuales decisiones del Papa, y eso es grave.

Volviendo al tema del diálogo del Papa con la comunidad hispana…

Sin duda, la visita del Papa, será una alegría para todos. El hispano no sólo se siente totalmente acogido en la Iglesia de Estados Unidos, sino que se sabe protagonista. Los ministerios hispanos son una gran potencia en el país. Los hispanos reciben muchísimo de los anglosajones, desde recibimiento, ayuda laboral, salud y asesoramiento legal casi gratuitos, y muchos otros servicios. Y el hispano da también con creces a la comunidad. Lo que se espera de ese encuentro del Papa con los hispanos, es que Francisco pida por los derechos migratorios de 11 millones de indocumentados. Está el convencimiento de que lo hará, y la esperanza es que tenga un impacto en los políticos.

También habrá de tocar el asunto de la libertad religiosa: desde tu experiencia, ¿será un tema importante en el restablecimiento de relaciones no diplomáticas sino vitales, entre Estados Unidos y Cuba?

La libertad religiosa es un tema que importa a la Iglesia. Tanto el gobierno actual de Estados Unidos como el de Cuba, han violado derechos constitucionales de los individuos referentes a la libertad religiosa. La esperada implicancia que veo en la apertura de las relaciones con Cuba, es que se respeten las libertades en general, lo que conllevará a que también se respeten los derechos religiosos de los individuos y de las instituciones. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas va a impactar sin duda fuertemente en forma vital, a que Cuba resurja también religiosamente.

¿Y Estados Unidos?

El tema en Estados Unidos es diferente. Insólitamente, un aparente defensor de los derechos de las personas, como es (Barack) Obama, es no sólo un defensor y promotor del aborto en forma indiscriminada, incluyendo el asesinato del niño cuando ya tiene la cabeza fuera del cuerpo de la madre (aborto por nacimiento parcial), sino que además ha arbitrado todos los medios posibles que el sistema le permite, para oprimir a los católicos y obligar a empleadores, sin importar sus convicciones religiosas, a proveer a sus empleados de un seguro social que incluya anticonceptivos, píldoras abortivas y esterilizaciones, entre otras cosas.

Quien no lo cumpla con el llamado Mandato HHS, puede terminar pagando cifras millonarias de multa. La Iglesia se ha movilizado muy fuertemente para defender la libertad de conciencia y religiosa en el país. Este es un tema que no ha encontrado todavía resolución satisfactoria.

¿Qué se hace desde los movimientos, desde los jóvenes al respecto de la nueva evangelización?

El Papa Francisco es un huracán que contagia pasión por la nueva evangelización. Eso impacta en las diócesis, en las parroquias, y se abren proyectos de llegada a los jóvenes. Pero el motor son casi siempre movimientos, que desde su esencia siempre han trabajado fuertemente con la juventud: carismáticos, focolares, Schoenstatt. Una juventud que sale a la conquista de jóvenes y se deja transformar por el Espíritu Santo.

Dame un ejemplo…

La Arquidiócesis de Washington abrió un concurso de videos, donde se debe mostrar un servicio el prójimo, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco. Dos de los tres ganadores son jóvenes.

https://youtu.be/8xfV2Pxl2xU