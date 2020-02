La comunidad hispana se prepara para ir al encuentro con el Papa Francisco

El anuncio de la visita del Papa Francisco a los Estados Unidos en septiembre del año pasado fue recibida con gran alegría por la comunidad hispana.

Este es el caso de las Comunidades de Parejas de la Iglesia de Nuestra Señora de el Pilar en Dallas (Texas), un ministerio enfocado en la formación de la parejas y sus hijos con una base sólida de catequesis y enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia.

Hace mas de un año empezaron a hablar de asistir al Encuentro Mundial de la Familia, pero como explica Tony Zapata, coordinador del viaje, el verdadero trabajo comenzó hace unos meses. “Tenemos más o menos un año desde que se comenzaron los preparativos para viajar a Filadelfia, pero a partir del mes de abril comenzamos activamente con la planeación y logistica del viaje”.

Para esta comunidad, el participar en el Encuentro Mundial de la Familia y poder compartir con el Papa Francisco, es una oportunidad única. Para Tony y su familia es una bendición. “En nuestro hogar, mi esposa dice: ‘es como un sueño’, estar tan cerca de el vicario de Cristo, es algo tan hermoso. Mis hijos dicen: ‘es una bendición, es algo maravilloso…’ Yo los escucho y mi corazón se llena de dicha de pensar que vamos a estar juntos, padres e hijos, compartiendo la sabiduría y espiritualidad de alguien como el Papa Francisco”.

Después de haber vivido tristezas y sinsabores en esta vida, simple y sencillamente, Tony se siente como la paz que llega al final de la tormenta. “Sabemos con certeza que después de esta reunión familiar con el Papa Francisco, ya nada volverá a ser igual para nosotros”.

Viene a hablar en nombre de nosotros

La familia Rojas, Alberto y Ana junto con sus hijos esperan que el pueblo americano escuche al Papa ya que habla en nombre de todos los latinos e inmigrantes: “Me alienta a seguir defendiendo mi fe cristiana, me aumenta la esperanza en la humanidad. Confiamos que el (Papa Francisco) representante de Dios en la tierra logre despertarnos ese amor por el prójimo sin importarnos raza, color o religión”. “Con su sencillez y humildad me confirma que no estoy equivocada al tratar de inculcar en nuestros hijos esos principios básicos de nuestras, enseñanzas básica de todas las familias latinas, el saber pedir permiso, por favor, gracias, pero sobre todo a pedir perdón”, añade esta familia.

Consideran que se encuentran en un tiempo de controversia política donde al latino “se nos rechaza” y por eso la visita de un Papa latino les da la fuerza “para defender mis derechos como ser humano, sin olvidarme del deber que tengo como cristiana de defender mis creencias religiosas”. “Me da la oportunidad de mostrar a mis hijos que es un ser humano real, no es un personaje de televisión. Confío en poder llevar a nuestros hijos a éste encuentro y que tengan la oportunidad de escucharlo de viva voz y sobre todo en nuestro idioma. Que logren verlo como un ejemplo a seguir”, concluyen.