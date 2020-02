El Papa va a EEUU: Quiero comprenderlos y ayudarles en el camino de la vida

El Papa Francisco subrayó el significado del próximo viaje que realizará a Estados Unidos en septiembre: “”, dijo.

El Pontífice dirigió un mensaje esperanzador a los inmigrantes hispanos, a los ciudadanos con varios problemas humanos y de marginación social, antes de su próxima visita apostólica en tierras norteamericanas. La audiencia vía satélite y grabada ha sido transmitida este viernes 4 de septiembre por la cadena ABC News.

La videoconferencia completa en Español

“Un saludo grande. Un gran saludo a la comunidad católica de Estados Unidos y a todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Ese es mi mensaje, un cariñoso saludo”, dijo el Pontífice al inicio de la transmisión después de ser presentado por el periodista, David Muir, conductor del programa de ABC News, World News Tonight.

Una videoconferencia poblada por rostros de personas necesitadas del consuelo y la esperanza del mensaje del Sucesor de Pedro, que desde Roma dialogó con estudiantes de la escuela jesuita Cristo Rey, de la ciudad de Chicago; con fieles de McAllen, Texas, cerca de la frontera con México, y con un grupo de voluntarios que trabajan con personas de la calle en Los Ángeles, California.

Servicio, comprensión y camino común

“Yo estoy al servicio de todas las Iglesias y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Para mí algo muy importante que es la cercanía. Para mí es difícil no estar cercano a la gente. En vez, cuando me acerco a la gente, como voy a hacer con ustedes, me resulta más fácil comprenderlos y ayudarlos en el camino de la vida. Por eso es tan importante este viaje, para hacerme cercano al camino y a la historia de ustedes”, expresó.

La transmisión calentó los corazones a los espectadores y que coincide con la gira que llevará el Papa por las ciudades estadunidenses de Washington, Nueva York y Filadelfia del 22 al 27 de septiembre, en ocasión del VIII Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia.

Es un viaje lleno de expectativas, entre otras actividades el Papa se reunirá con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca, dará un discurso en el Congreso y otro en la sede de las Naciones Unidas, además de encabezar una ceremonia interreligiosa en el parque memorial del atentado a las Torres Gemelas.