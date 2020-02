¿Qué piensan los católicos de EE.UU. sobre temas clave del Sínodo?

Siempre se ha dicho que el catolicismo en Estados Unidos tiene sus propios derroteros. Sin embargo, la nueva conformación de la Iglesia en el país del norte –con un alto componente hispano—podría hacerla virar hacia puntos de vista más conservadores.

A nivel de la jerarquía, probablemente esto sea posible; pero no lo es tanto entre los católicos estadounidenses. O al menos es el resultado que arroja la encuesta “Católicos de Estados Unidos y Vida Familiar” del Pew Research Center (PRC), llevada a cabo entre el 5 de mayo y el 7 de junio de 2015.

Este es el estado de la situación que encontrará el Papa Francisco a fines de este mes de septiembre en lo que respecta a la opinión que tienen católicos de ese país en cuestiones de vida familiar y vida eucarística.

Anticoncepción, comunión, matrimonio homosexual

Las preguntas que hizo el PRC a los católicos en Estados Unidos tenían solamente tres posibles respuestas: Debería la Iglesia católica… No debería la Iglesia católica… No sabe o no cree en el pecado.

La primera pregunta fue hecha en torno a si la Iglesia católica debería o no debería dejar que los católicos puedan usar métodos de control familiar (obviamente, métodos no naturales). La respuesta fue 76 por ciento que sí debería y 19 por ciento que no debería. 5 por ciento no sabe o no teme al pecado.

La segunda y tercera preguntas tocaron temas relevantes en el próximo Sínodo Ordinario de la Familia: si la Iglesia católica debería / no debería permitirle recibir la comunión a los católicos que cohabitan sin estar casados y si debería / no debería permitirle la comunión a los católicos divorciados vueltos a casar por unión civil

En el primer tema, 61 por ciento sostuvo que sí debería permitirla; 21 por ciento que no y 5 por ciento no sabe. En el segundo y controvertido tema, las respuestas fueron más o menos consistentes con el asunto anterior: 62 por ciento dijo que sí debería dejarle la comunión a los católicos divorciados y vueltos a casar, 31 que no y 7 por ciento que no lo sabe.

Finalmente, en la pregunta de si la Iglesia católica debería / no debería reconocer el matrimonio entre personas homosexuales, es donde los católicos estadounidenses tienen la opinión más dividida: 46 por ciento de los católicos encuestados por el PRC dijeron que sí debería reconocer la Iglesia como matrimonio la unión de dos hombres o de dos mujeres, mientras 46 por ciento dijo que no y 8 por ciento no sabe o no cree que exista el pecado.