¿Cómo es la familia católica del siglo XXI en los Estados Unidos?

Recientemente el Centro para Investigación aplicada al Apostolado (Center for Applied Research in the Apostolate, por sus siglas en inglés) ha dado a conocer los resultados de un trabajo investigativo que tuvo como objeto la familia y forma parte de un proyecto más amplio que se espera pueda ser publicado antes de la llegada del Papa Francisco a Estados Unidos.

La investigación, que fue auspiciada por los ministerios de Familia de la Santa Cruz (Holy Cross Family Ministries) señala que la mayoría de los adultos católicos son padres que creen en las enseñanzas de la Iglesia Católica, van a misa al menos una vez al mes y alrededor del 40 % lee con regularidad el boletín parroquial. y concluye que sin la familia, la Iglesia no puede crecer.

"La Familia Católica: Retos del siglo XXI en los Estados Unidos", se titula este primer estudio. Como parte de la realidad que enfrenta la iglesia en la pastoral familiar apunta lo siguiente:

– La mayoría de los padres jóvenes no inscriben a sus hijos en los programas de educación religiosa de la parroquia. La educación en la fe de estos niños queda relegada a la misa y a la casa.

– Desafortunadamente muchos de estos padres no utilizan la información que brindan los medios católicos en internet.

– No es frecuente que los padres y los hijos recen juntos.

– Algunos padres han mostrado indiferencia por la celebración de la primera communión de sus hijos.

El estudio se realizó bajo la dirección del Centro de Investigaciones Aplicadas al Apostolado de la Universidad de Georgetown, durante el otoño del año pasado. Abarcó una muestra de 1,014 familias jóvenes (entre 25 y 45 años) que tienen hijos menores, con las cuales se hizo un análisis del modo en que practican su fe y de la maneraen que utilizan los medios de comunicación. Un 31 por ciento de los encuestados respondió en español.

Los resultados difieren de los que se habían obtenido en estudios previos y ofrece información clave de cómo la Iglesia Católica puede llegar a las familias. "Esa gente puede hablar inglés, pero culturalmente son latinos. Tal es una importante noticia.Tenemos que ajustar el tipo de programas vigentes. Esto quiere decir que debemos actuar con mayor resolución al buscar la forma de servir a esas familias", comentó el padre de la Santa Cruz, Willy Raymond, en referencia a los hallazgos que su organización encontró en el estudio ordenado.

A las puertas del “Encuentro Mundial de las Familias” en Filadelfia, Pensilvania, a finales de septiembre y del “Sínodo de obispos sobre la Familia,” que se realizará durante el mes de octubre en el Vaticano, este estudio adquiere gran importancia y será muy útil para las organizaciones que trabajan con la pastoral familiar en el país.

"Profundizar en el conocimiento y entendimiento de las familias jóvenes es central para el desarrollo de iniciativas y actividades que realcen su salud y bienestar espiritual", declaró el padre Willy Raymond, presidente de los Ministerios Familia de la Santa Cruz. "Ellos son el futuro de nuestra Iglesia y de la sociedad. Esta información es de valor incalculable cuando estamos planeando y aumentando nuestro alcance a las familias. Será también de grandioso beneficio para quienes lideran los ministerios de servicio a las familias jóvenes."

La organización auspiciadora de los estudios ha estado sirviendo a las familias por más de 70 años en 17 países.