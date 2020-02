Emergencia sanitaria en Holguín (Cuba), lugar que visitará el Papa Francisco

Epidemia de dengue en la región

Holguín, una ciudad al oriente de Cuba y una diócesis que recibirá al Papa Francisco en una visita histórica el próximo mes de septiembre, se encuentra envuelto en una situación muy delicada debido a una epidemia de dengue en la región.



Esta epidemia ya ha producido su primera consecuencia: los carnavales que se iban a celebrar ahí, del 20 al 23 de agosto, ya han sido pospuestos.



El fin de semana pasado, el viceministro de Salud Pública, José Ángel Portal, calificó la situación de Holguín como "una emergencia sanitaria", según reportó la televisión local.



No obstante la tarea de la cartera de Salud Pública es detener el avance del dengue en toda la isla, el caso de Holguín es "una emergencia sanitaria en la que no puede haber espacio para el descuido y la equivocación", según ha dicho Portal.



El funcionario cubano enfatizó que "es la vida de las personas la que está en juego", aunque también apuntó que en estos momentos "hay más percepción de riesgo y se avanza por el camino correcto".



Sin embargo, no solamente se ha resentido una epidemia de dengue, sino también ha habido ya numerosos casos de cólera en la región que visitará el Papa Francisco, como parte de su viaje a Cuba, en el que también estará en La Habana y en Santiago.



La epidemia podría complicarse



Varias ciudades y regiones del oriente de Cuba han padecido la peor sequía en los pasados 114 años y se prevé que la sequía continúe los próximos meses, lo que podría hacer todavía más compleja la situación y podría complicar la visita del Papa a Holguín, pues sería muy difícil controlar la propagación de estas enfermedades por la gran concentración humana que se prevé durante la visita de Francisco.



Jorge Luis Quiñones Aguilar, jefe del departamento provincial de Educación y Promoción de Salud, informó que siguen apareciendo casos febriles y casos con diarrea, de los cuales la mayoría dan positivo por cólera.



Quiñones Aguilar dijo que por la gran cantidad de pacientes que están acudiendo a los hospitales se decidió habilitar un cuarto centro hospitalario ubicado en la sede universitaria Celia Sánchez Manduley.



Reconoció que la positividad al dengue continúa aumentando y ya está en cifras por encima del 90%; es decir, de 100 casos de pacientes con fiebre, casi todos ellos están dando positivo al dengue.



"No debemos subestimar para nada ningún tipo de fiebre en nuestras casas. Si conocemos de algún vecino que no quiera acudir al hospital hay que denunciarlo sin miedo y de forma anónima.", dijo Quiñones Aguilar.



Hasta el momento en Holguín no se ha tenido que lamentar pérdidas de vidas humana ante este brote epidémico de dengue, pero sí ha habido pacientes graves en peligro de muerte.