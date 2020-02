Grandes expectativas de la próxima visita de Papa Francisco a Cuba

Muchas cosas han sucedido desde que Barack Obama y Raúl Castro anunciaron, (17 de diciembre de 2014) el principio del fin de la ruptura en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Una ruptura de poco más de medio siglo que arrastró al continente americano a partirse en dos y que, ante los ojos de muchas víctimas del alejamiento, aparecía como imposible de saldarse.

Obama y Castro fueron muy explícitos en lo que respecta a la intervención del Vaticano y, más concretamente, del Papa Francisco en este paso histórico.

Su noción de unidad americana fue reconocida por ambos líderes y, más adelante, en la VII Cumbre de las Américas, celebrada en Ciudad de Panamá a principios de abril de este año, confirmada por todos los mandatarios ante el “número dos” del Vaticano, el secretario de Estado y cardenal Pietro Parolin.

Esta semana, en una entrevista distendida, propia del verano romano, en Radio Vaticano, el ceremoniero pontificio y cercano colaborador del Papa Francisco, monseñor Guillermo Karcher, adelantó a su entrevistador Alessandro Gisotti algunas de las intenciones del Pontífice sobre su viaje a Cuba y Estados Unidos.

A pregunta expresa de Gisotti, monseñor Karcher, argentino como el Papa, resaltó que el viaje a la isla caribeña y luego al gigante del Norte, lo está viviendo Francisco “con emoción”.

“Este año, dijo monseñor Karcher, “es el del abrazo (del Papa) al continente americano”, tras visitar tres países del Cono Sur (Ecuador, Bolivia y Paraguay), un país del Caribe y uno de América del Norte. Un abrazo “simbólico”, por ser el Papa del propio continente americano.

Pero “el valor agregado” de la visita que emprenderá en septiembre, resaltó monseñor Karcher, “es el poder plasmar el trabajo diplomático y pastoral que se ha hecho a lo largo de este tiempo y que ayudó a que se reestablecieran la relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos”.

El diálogo sostenido entre Giotti y monseñor Karcher, y publicado en la página web de Radio Vaticano, concluye ahí en lo que se refiere al tema del viaje del Papa a Cuba y a Estados Unidos, sin embargo, en la revista semanal católica Our Sunday Visitor, se agregan estas líneas dichas por monseñor Karcher en la entrevista:

"In addition to being a pastoral visit, it is almost a visit thanking the two nations for extending a hand to each other." (“Además de ser una visita pastoral, es también una visita de agradecimiento a las dos naciones por extenderse la mano una a la otra”).

El esfuerzo, entonces, de ambos mandatarios no ha pasado desapercibido por el Papa. Como tampoco ha pasado, para Cuba y Estados Unidos, la revaloración del papel fundamental que tiene la Iglesia católica –encabezada por el Vicario de Cristo—en la conformación de una paz continental, preámbulo del desarrollo de las Américas.